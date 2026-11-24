Julio Bocca recibirá el Premio a la Trayectoria 2027 del International Talent Award el 21 de febrero de 2027 en la ciudad italiana de Cattolica, provincia de Rímini

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El 21 de febrero de 2027, en el Teatro della Regina de Cattolica, Julio Bocca recibirá el Lifetime Achievement Award del International Talent Award, el certamen internacional de danza que se celebra anualmente en la Riviera Romagnola italiana. En el anuncio del reconocimiento, la organización lo describió como “un artista extraordinario y una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet internacional”, y lo designó además patrono de la próxima edición.

El International Talent Award (ITA) es un certamen internacional de danza fundado en 2022 y dedicado a la promoción y el desarrollo de jóvenes talentos. Mucho más que una competencia, se define como una experiencia que combina formación, confrontación artística, audiciones y espectáculo. Los participantes estudian con profesionales de renombre mundial, se presentan en un escenario de prestigio y son observados por directores y representantes de academias, escuelas profesionales y compañías de distintos países. El evento se realiza en el Teatro della Regina de Cattolica, ciudad de la Riviera Romagnola, y culmina con el Gran Galà, función en la que se reúnen jóvenes promesas, artistas consagrados e invitados internacionales.

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El Lifetime Achievement Award es el máximo reconocimiento que otorga el ITA. La distinción, señaló la organización, busca “celebrar un legado que sigue inspirando a generaciones de bailarines en todo el mundo”. Además de recibir el galardón, el bailarín argentino asumirá el rol de patrono de la edición 2027 del ITA: formará parte del jurado internacional, dictará clases magistrales exclusivas y participará de una entrevista abierta al público. “Estamos verdaderamente privilegiados de dar la bienvenida al señor Bocca en el ITA 2027 y profundamente agradecidos por su participación”, expresó la organización.

La historia del International Talent Award

El ITA nació en 2022 bajo el sello de la organización italiana Metti le Ali al Talento y, en apenas cuatro ediciones, construyó un circuito global que incluye etapas clasificatorias —las llamadas ITA On Tour— en países de Europa, Australia, Brasil, Malta y Chipre, entre otros. Cada año, el certamen convoca a una figura de primer nivel del ballet internacional en el rol de madrina (Godmother), encargada de dictar clases magistrales y presidir la gala final. Dame Darcey Bussell y Dinna Bjørn ocuparon ese lugar en ediciones anteriores; en 2025 lo hizo Mayara Magri, bailarina principal del Royal Ballet de Londres. La edición 2027, que se extenderá del 18 al 21 de febrero, tendrá a Bocca como el rostro más visible de su historia hasta ahora.

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La distinción a Bocca se suma a una lista de premiados de alto perfil. En la edición 2026, el galardón a la trayectoria recayó en Liudmila Konovalova, bailarina invitada principal del Wiener Staatsoper & Wiener Staatsballett de Viena: una elección que ilustra el criterio del ITA de reconocer carreras en curso en las grandes compañías líricas europeas. La competencia en sí, con categorías para solistas y conjuntos, otorga becas de formación destinadas a que los ganadores accedan a programas de las academias y compañías asociadas al certamen, entre las más reconocidas del mundo. Junto al ITA principal, Metti le Ali al Talento gestiona el ITA Kids Festival, orientado a los escalones más jóvenes de la danza, y el ITA Young Choreographers Project, una iniciativa que, según la organización, busca dar a los creadores emergentes oportunidades equivalentes a las que el certamen ofrece a los intérpretes.