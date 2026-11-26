Roberto Carnaghi recibirá el Reconocimiento Cultural Identidad Porteña por sus más de sesenta años de carrera en teatro, cine y televisión

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El actor Roberto Carnaghi recibirá el próximo 30 de noviembre el Reconocimiento Cultural Identidad Porteña, distinción que otorga el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en reconocimiento a más de 60 años de trabajo ininterrumpido en el teatro, el cine y la televisión. La ceremonia se realizará en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, en Buenos Aires, con la participación de funcionarios, colegas y amigos del actor.

Un repertorio que atravesó a Shakespeare y a Tato Bores

El homenaje, titulado De Shakespeare a Tato: Todas las vidas de Roberto Carnaghi, propone un recorrido por la carrera de uno de los intérpretes más versátiles de la escena argentina. Graduado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, Carnaghi construyó una trayectoria que combina la tragedia clásica, la comedia popular y la sátira política, un cruce de registros que pocos actores nacionales lograron sostener con la misma continuidad.

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Su nombre está asociado de manera particular a la obra de William Shakespeare. En los escenarios del Teatro San Martín compuso personajes como el Rey Lear, Shylock en El mercader de Venecia, Hamlet, Macbeth y Ricardo III. Esa misma sala fue también el espacio donde interpretó clásicos de Bertolt Brecht, entre ellos La resistible ascensión de Arturo Ui y El señor Puntila y su criado Matti.

El repaso incluye además títulos como El casamiento de Witold Gombrowicz, La farsa de los ausentes de Roberto Arlt y Tres hermanas de Antón Chéjov, obras que completan un repertorio donde conviven el drama europeo y la dramaturgia nacional.

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El homenaje titulado De Shakespeare a Tato recorre la trayectoria del actor egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático

El disparador de una disciplina de ensayo

Quienes trabajaron junto a Carnaghi destacan su rigurosa disciplina durante los ensayos y el estudio minucioso de cada personaje como rasgos distintivos de su método de trabajo. A eso se suma una curiosidad constante que funcionó como motor de su carrera y un respeto sostenido por el trabajo colectivo, elementos que, según se desprende del material difundido por el Complejo Teatral de Buenos Aires, marcaron su relación con elencos y directores a lo largo de más de seis décadas.

Durante el acto del lunes se proyectará un video conmemorativo con los momentos más significativos de su trayectoria y se desarrollará un diálogo abierto para recordar sus interpretaciones más recordadas. La actividad contará también con el testimonio y la participación en escenario de figuras de la actuación nacional, amigos y compañeros de elenco del homenajeado, quienes compartirán vivencias, recuerdos de ensayos y anécdotas de trabajo compartido.

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Información para el público

De Shakespeare a Tato: Todas las vidas de Roberto Carnaghi .

Fecha: lunes 30 de noviembre, a las 18 horas.

Lugar: Sala Casacuberta, Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530, Ciudad de Buenos Aires).

Entrada: libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

Fotos: gentileza Departamento de Prensa CTBA y Gustavo Gavotti.