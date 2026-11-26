El Museo de Londres abre sus instalaciones en los antiguos edificios del mercado de Smithfield tras una remodelación de 437 millones de libras

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Un mosaico romano, una camiseta manchada de sangre, un bagel relleno de cerdo a la brasa, un trozo de grasa que atasca las alcantarillas.

Estos son solo algunos de los objetos que ayudan a plasmar la bulliciosa capital británica en el Museo de Londres, que se autodenomina el museo urbano más grande del mundo.

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El museo abre sus puertas este sábado tras una remodelación de varios años, con un coste de 437 millones de libras (573 millones de dólares), de unos edificios victorianos que en su día formaron parte del mercado de carne de Smithfield de la ciudad. Sustituye al Museo de Londres, famoso por ser difícil de encontrar, que se encontraba a media milla (800 metros) de distancia y cerró en 2022.

El Museo de Londres se encuentra en una ubicación mucho más destacada, entre el distrito financiero de Londres y la creativa zona de Clerkenwell, junto al mercado mayorista de carne, que tiene previsto trasladarse a otro lugar en 2030 tras más de 800 años en ese emplazamiento.

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La directora del museo, Sharon Ament, afirma que el cambio ha sido la única constante en Londres durante dos milenios.

“Lo mejor de Londres es que siempre ha sido una mezcla”, afirmó. “Una característica definitoria de Londres es el ir y venir de la gente. Empezó con un montón de recién llegados que fundaron (la ciudad romana de) Londinium, y así ha sido siempre. Y Londres siempre ha sido un lugar, creo, donde puedes ir y venir, ser tú mismo y aprovechar las oportunidades”.

La carroza oficial del alcalde de la Ciudad de Londres, construida en 1757, se expone en el nuevo Museo de Londres

Del Palacio de Buckingham a Banksy

La espaciosa planta baja del museo ocupa la antigua sala de operaciones del mercado y recorre el Londres de la memoria viva. Entre las piezas expuestas se encuentran la carroza de Estado dorada que utiliza el alcalde de Londres, la antigua centralita telefónica del Palacio de Buckingham y una garita de policía decorada con pirañas por el artista callejero Banksy en 2024.

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Hay letreros de edificios emblemáticos de Londres, como un cine Odeon, el ya cerrado estadio de carreras de galgos de Walthamstow y la cadena local de pollo frito Morley’s.

Una exposición temporal explora la gastronomía londinense, que incluye la transformación de Brick Lane, una calle que ha acogido a generaciones de inmigrantes y ha dado lugar a delicatessen judías, restaurantes de curry del sur de Asia y nuevas fusiones, como los bagels de char siu, que reflejan la creciente población de estudiantes chinos de la zona.

La exhibición de la planta baja incluye una garita policial pintada por Banksy en 2024

Joyas de valor incalculable y una guitarra punk

En la amplia planta baja del museo, las exposiciones trazan la historia de la ciudad desde el Londinium, pasando por la Edad Media, el devastador Gran Incendio de 1666, la época de esplendor como capital del Imperio Británico y las oleadas de inmigración y movimientos sociales —desde las sufragistas hasta el Orgullo Negro— que transformaron Londres durante los siglos XX y XXI.

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Al igual que la ciudad, la colección del museo es vertiginosamente ecléctica.

Hay un trozo del Fatberg de Whitechapel, un bloque de 820 pies de largo (249 metros) formado por grasa endurecida, aceite, pañales y toallitas húmedas para bebés que se encontró obstruyendo una alcantarilla en 2017. En otra parte se encuentra el bajo destrozado por Paul Simonon, de The Clash, en la portada del álbum de la banda punk London Calling.

Entre las prendas de vestir se encuentran la camisa que, según se dice, llevaba el rey Carlos I cuando fue ejecutado en 1649, el vestido negro de luto de la reina Victoria y el bañador del saltador olímpico Tom Daley.

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La colección alberga un fragmento del Fatberg de Whitechapel y el bajo que Paul Simonon destruyó para la portada de The Clash

Una gran galería está dedicada al Cheapside Hoard, un tesoro de oro y piedras preciosas procedente del taller de un joyero del siglo XVII, descubierto por unos obreros que demolían un edificio en 1912.

La conservadora jefe, Hazel Forsyth, describe el tesoro como “una cápsula del tiempo del gusto, la cultura, la innovación y la artesanía de la época”, así como del comercio mundial del siglo XVII.

“Literalmente, te lleva a un viaje de descubrimiento”, afirmó.

El tesoro incluye objetos de valor incalculable, como un diminuto reloj fabricado a partir de un único cristal de esmeralda colombiana. Pero también hay algunas falsificaciones muy logradas, lo que demuestra que el crimen y las estafas forman parte de la vida de la ciudad desde hace mucho tiempo.

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Una muestra temporal explora la transformación gastronómica de la capital británica a través de la historia comunitaria de Brick Lane

La mascota del museo es una paloma

En la parte trasera del espacio expositivo hay otra sorpresa: un ventanal de 20 pies (6 metros) desde el que se ven pasar a toda velocidad los trenes por las vías del metro de Londres hacia la cercana estación de Farringdon.

El museo está a punto de ampliarse aún más, con un conjunto de bóvedas subterráneas cuya apertura está prevista para 2027, a lo que seguirá la ampliación a un antiguo edificio que albergaba un mercado avícola en 2028.

Al igual que muchos museos modernos, pretende ser un lugar donde comer, beber, pasar el rato y comprar, además de aprender. Cuenta con cuatro locales de restauración y una tienda de regalos donde los visitantes pueden adquirir imanes para la nevera, horquillas para el pelo y todo tipo de artículos decorados con la mascota del museo: una paloma.

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Un portavoz del museo explicó que se eligieron las palomas porque son “los héroes insospechados de la ciudad”: omnipresentes, a veces poco queridas y algo incomprendidas.

“Son muy inteligentes, en realidad son bastante bonitas y están por todas partes”.

Fuente: AP.

Fotos: AP Photo/ Alastair Grant.