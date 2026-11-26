Gaspar Libedinsky inauguró la muestra Diorama en el atrio de la Torre Macro con acceso gratuito hasta febrero de 2027.

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En el salón de ingreso de Torre Macro, el edificio diseñado por César Pelli en Puerto Madero, 1.000 escobas de paja de guinea fabricadas artesanalmente en San Pedro dejaron de limpiar para convertirse en arquitectura. La pieza, que mide 4 metros de largo, 3 de ancho y 3,5 de altura, es la obra inédita de Diorama, la nueva muestra del artista y arquitecto Gaspar Libedinsky que puede visitarse de forma gratuita hasta el 26 de febrero de 2027.

Mil escobas construyen una casa muy especial

Cabaña —así se llama la pieza que da nombre a esta reseña— propone lo que Libedinsky describe como una “mamushka arquitectónica”: una construcción mínima, primitiva y elemental contenida dentro de otra monumental, tecnológica y contemporánea. El contraste no es accidental. Instalada en la base del atrio vidriado de la torre, la obra obliga al visitante a atravesar una entrada con forma de nido de hornero, lo que convierte el ingreso en un ritual de traspaso entre dos mundos arquitectónicos.

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El olor de la paja y el crujido del piso al caminar definen la experiencia desde adentro. El exterior se percibe como un vestido de paja donde las escobas individuales pierden su identidad; el interior, en cambio, revela los mangos de madera y la estructura que sostiene el conjunto. En la base, las escobas se torsionan contra el suelo para evidenciar las cargas que soportan; en la cumbrera, se encuentran y trenzan formando una cresta que el artista compara con un peinado “mohicano”.

De las 1.000 escobas que componen Cabaña, 924 corresponden al formato tradicional y 76 fueron creadas en la fábrica Ría San Pedro según especificaciones propias. Libedinsky aplicó sobre las escobas comunes una serie de operaciones —extrusión, rotación, torsión, tracción y compresión— para generar variedades como escobas “curvas”, “abanico”, “abanico trunco”, “asimétricas” y “cortina”. Otras 102 escobas fueron “peinadas” mediante técnicas de cestería, generando una cadena de trenzas que cose el perímetro completo de la estructura. Las 120 escobas restantes conforman el piso en forma de tatamis de paja.

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Una estructura con forma de choza cubierta enteramente de paja permanece instalada en el interior de un vestíbulo con columnas blancas y ventanales.

La obra también anticipa su propio deterioro como parte del concepto. Con el paso del tiempo, las fibras de los tatamis se irán soltando hasta que la paja vuelva a su estado natural: un ejercicio de control progresivo que el artista sintetiza en tres estadios —paja suelta, escoba, trenza— como grados crecientes de orden sobre el material vegetal.

Diorama reúne cuatro obras de Gaspar Libedinsky

Cabaña integra una exhibición más amplia que completa el ecosistema que da nombre a la muestra. Con texto curatorial de Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Diorama parte de la idea de que cada objeto doméstico tiene un “deseo intrínseco” de convertirse en otra cosa: la escoba quiere ser cabaña, el limpiatechos quiere ser nube, el plumero quiere volver a ser avestruz y el trapo quiere ser prenda.

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“Objetos humildes y cotidianos, concebidos para limpiar, servir y permanecer en los márgenes, abandonan su función para ensayar otras existencias. La operación del artista no consiste simplemente en convertir un objeto en otro. En cada metamorfosis persiste algo de aquello que el objeto fue: el trapo sigue siendo trapo aun cuando se vuelve traje; la nube multicolor permite reconocer los escobillones que la conforman; los plumeros continúan siendo visibles en el cuerpo del avestruz; las escobas conservan su identidad incluso cuando, multiplicadas y ensambladas, construyen una arquitectura. La materia no desaparece detrás de la nueva forma: ambas condiciones conviven, en una suerte de inestabilidad entre lo que las cosas son y aquello que podrían llegar a ser. Esta tensión produce también un desplazamiento entre naturaleza y artificio. Los objetos se emancipan de su utilidad y adquieren una dimensión poética para configurar una fábula doméstica”, escribió Duprat en el texto que acompaña la muestra.

Nube, obra de 2026, está conformada por 300 escobillones limpiatechos cuyos pompones de PET reciclado se agrupan hasta formar una masa suspendida e irregular que flota sobre el mostrador de seguridad del edificio. El artista señala que la pieza funciona también de manera literal: a la tarde, cuando el sol golpea el atrio vidriado, la nube actúa como refugio para el personal de seguridad, una dimensión de site-specific que el propio Libedinsky destaca.

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La instalación Nube reúne trescientos escobillones de plástico reciclado suspendidos sobre el puesto de seguridad de la torre.

Míster Trapo, obra de 2010-2011, exhibe 12 prendas de vestir confeccionadas a partir de trapos domésticos 100% algodón —franela, trapo de piso, trapo rejilla y repasador— procesados por un sastre. El trapo de piso deviene traje gris; el repasador, conjunto deportivo; el trapo rejilla, indumentaria vintage de tenis. La obra tiene también una dimensión histórica ligada al paisaje urbano de la crisis de 2001, cuando el “trapito” —cuidacoches que identifica su rol con un trapo en la mano— introdujo un elemento del ámbito doméstico en el espacio público. La economía circular del avestruz, de 2022, presenta dos esculturas compuestas por esqueletos de madera sobre los cuales se insertan 40 plumeros de pluma de ñandú y avestruz cada uno. El sistema de encastre hace explícita la reversibilidad de la pieza: el avestruz puede desintegrarse y volver a ser 40 plumeros individuales.

Diorama retoma el hilo de Casa Tomada, la muestra retrospectiva que Libedinsky presentó en 2022 en el Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD) y que convocó a 200.000 visitantes, cifra récord para esa institución. En 2025, el artista presentó una versión de la misma muestra en la galería Praxis de Nueva York, con texto curatorial de Diller Scofidio + Renfro. Libedinsky estudió en la Architectural Association (AA) de Londres, trabajó con Rem Koolhaas en Rotterdam y formó parte del equipo que diseñó el parque High Line de Manhattan.

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La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 18 en Torre Macro (Avenida Eduardo Madero 1172, CABA), con entrada libre y gratuita. Las visitas guiadas están a cargo de las mediadoras culturales de Asociación Civil Ronda Cultural y se pueden reservar en el siguiente link: https://www.eventbrite.com.ar/e/para-grupos-dioramade-gaspar-libedinsky-tickets-2003066152784?aff=oddtdtcreator

[Fotos: prensa Torre Macro]