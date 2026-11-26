“Todo lo que tengo se lo debo a la gente”: las mejores definiciones de Guillermo Francella sobre el humor y popularidad en el Festival Fontanarrosa

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En una escenografía que simulaba una mesa del mítico Bar El Cairo, donde las conversaciones de Roberto Fontanarrosa todavía funcionan como una referencia cultural de Rosario, Guillermo Francella repasó su vínculo con el teatro, el fútbol, el humor y una popularidad que define como masiva. En el Teatro El Círculo, colmado de publico, el actor dialogó con Luis Rubio y dejó una declaración que ordenó la charla: “Todo lo que tengo se lo debo a la gente”.

El encuentro tuvo la forma de una conversación distendida, con café, referencias a personajes y pasajes de la obra del escritor rosarino. Pero también ofreció la mirada de Francella sobre su oficio, su relación con el público y algunos episodios que atravesaron su carrera, desde el comienzo como extra hasta películas de registros dramáticos como El secreto de sus ojos y El clan. “Fue mi combustible, de acompañarme en forma incondicional desde el sillón de su casa o de la platea de un teatro, una butaca de un cine”, dijo sobre sus espectadores. “Jamás me soltaron la mano, incluso con heterogeneidad en los contenidos que yo ofrecía”.

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Pepe Argento en un cuento de Fontanarrosa

La entrevista comenzó con una pregunta sobre los textos de Fontanarrosa que había interpretado. Francella recordó El rey de la milonga, que llevó a escena junto a Miguel Ángel Miglioranza, y destacó la mezcla de registros del autor. “Me encantó que hablaba siempre como escribe el Negro, con esta calle que tenía, este barrio, esta picardía, pero lo pone en un mundo donde se mezcla la emoción, la sorpresa y la anécdota”.

Guillermo Francella y Luis Rubio dialogaron sobre el escenario del Teatro El Círculo, en una escenografía que remitió al mítico Bar El Cairo

Cuando Rubio le preguntó cuál de sus personajes podría habitar un cuento de Fontanarrosa, Francella no dudó: “Pepe Argento podría ser”. El protagonista de Casados con hijos apareció varias veces durante la charla, incluso al recordar las exigencias del personaje como vendedor de zapatos: “Odiaba eso. Todos buscaban el calzado 36, tenían unas sandalias así”.

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Para el actor, el desafío de trasladar al escenario o a la pantalla personajes ya instalados en la imaginación colectiva tiene un límite concreto: “En la cabeza cada uno se lo imagina de un modo”. Mencionó los casos de Mafalda, el Loco Chávez y Clemente, figuras a las que el público ya les había asignado una voz antes de cualquier interpretación.

El fanatismo por Racing y la vez que salió de una cancha con miedo

El fútbol, una de las pasiones centrales de Fontanarrosa, ocupó buena parte de la charla. Francella habló de su pertenencia a Racing Club de Avellaneda desde la infancia: su padre competía en levantamiento de pesas para la institución y sus progenitores se conocieron en un baile de carnaval del anexo de Villa del Parque. “Siempre se respiró Racing en mi casa”, resumió.

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También recuperó una visita a Rosario para un partido ante Rosario Central, en los años en los que Racing atravesaba una crisis financiera. Había ido con su hijo Nicolás a la cabina del relator Víctor Hugo Morales. Al comienzo, recibió gestos afectuosos; la escena cambió cuando avanzó el partido. “Empata Capria un tiro libre extraordinario. Cuando empata dije: ‘Ay, Dios mío, ¿cómo salgo de acá?’”, contó. El triunfo de Central por 2 a 1 alivió la situación, aunque un hincha no dejaba de provocarlo. “Estaba transpirado”, recordó.

Guillermo Francella destacó de Fontanarrosa "la calle que tenía, este barrio, esta picardía"

El actor afirmó que el resultado de Racing llega a alterar su ánimo de manera visible. Relató que, antes de salir a escena en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, seguía un partido ante Boca: Racing ganaba 2 a 0, el rival revirtió el marcador en los últimos minutos y él debió entrar a una función. “Me olvidé la letra. Salí y me taré”, dijo. “Está bueno ser pasional, pero que no te lleve puesto”, planteó. También señaló que evita las cargadas: “Jamás boqueé. Nunca me gustó verduguear. El fútbol es un poco así: Racing tuvo años muy buenos, ahora estamos en un bajón”.

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Su fervor llegó incluso a una escena de Un argentino en New York, dirigida por Juan José Jusid y protagonizada junto a Natalia Oreiro. El guion preveía que su personaje comparara a los New York Giants con Chacarita. Tras repetir la frase varias veces, Francella pidió una toma con Racing: “Hagamos una solita y después vos en edición ves”. Esa fue finalmente la versión elegida. “Quedó Racing. No hubo posibilidades”, celebró.

El teatro, un amor incondicional

Al recorrer sus trabajos, Francella ubicó al teatro en el centro de sus preferencias. “Lo que más amo es el teatro. Reconozco que es lo más sacrificado, pero es lo que más amo de todo”, sostuvo. Describió el escenario como un espacio “sin red”, definido por la relación inmediata con la sala: “Escuchar la risa, escuchar el silencio, escuchar la emoción. No hay con qué darle”.

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El cine y las series, explicó, demandan otro método. “Esta misma charla termina en la palabra ‘manteniendo’ y la volvemos a hacer. Hacemos 29 veces hasta que el director considere que es la adecuada”, ejemplificó. Sin embargo, defendió el trabajo de precisión de esas producciones: cuando el material queda editado, musicalizado y montado, “tenía razón el esfuerzo, valió la pena hacerlo tantas veces”.

Francella citó dos indicaciones que le resultaron decisivas. Para el personaje de Arquímedes Puccio en El clan, Pablo Trapero le propuso: “Tratá de no pestañear”. Para el alcohólico de El secreto de sus ojos, Juan José Campanella le pidió que no compusiera un borracho de habla trabada: “No quiero que seas un borracho que se le trabe la lengua al hablar, sino que nunca pierde el estilo, pero lo soplás y se cae”.

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“Lo que más amo es el teatro. Reconozco que es lo más sacrificado, pero es lo que más amo de todo”, dijo y agregó: “La comedia es el género más difícil que hay”

La confianza con quien dirige, afirmó, es indispensable. Como ejemplo citó la escena de El padrino en que Marlon Brando recibe la noticia de la muerte de su hijo: según recordó, Francis Ford Coppola solicitó numerosas tomas hasta encontrar una reacción que sorprendió al equipo. “Hay que confiar en quien te dirige”, dijo.

También habló de la repetición teatral. Frente a la pregunta sobre si se cansa de hacer la misma función varias veces por semana, respondió: “Nunca es igual”. Cada público modifica los tiempos y las reacciones. “Hay silencios que a veces no imaginás que ocurren o risas extemporáneas. Todos los días empieza nuevo”.

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De Peter Sellers a la dificultad de hacer reír

Guillermo Francella se definió como un admirador del cine italiano y mencionó a Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi y Marcello Mastroianni, además de cineastas como Dino Risi, Mario Monicelli, Vittorio De Sica y Federico Fellini. “Toda esa etapa del neorrealismo italiano me mandaba al hospital”, afirmó sobre su capacidad de hacerlo reír.

También evocó a Peter Sellers, cuya economía expresiva admira. Francella interpreta en teatro una versión de Desde el jardín, basada en la película Being There, y se detuvo en el personaje de Chance Gardiner: “Una inocencia absoluta. Toda la gente interpreta algo diferente a lo que él está expresando”. La obra, señaló, contiene una frase que le interesa especialmente: “No vemos a las personas como son, sino como somos”.

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Consultado sobre la dificultad comparativa entre comedia y drama, fue terminante: “La comedia es el género más difícil que hay”. Diferenció el humor físico de “la torta en la cara” de un mecanismo más sutil, que puede aparecer en una pausa, en un silencio o en la reacción de quien escucha. “Generar carcajadas desde el silencio o desde una pausa, estoy convencido de que es lo más difícil que hay”, sostuvo.

La conversación incluyó otra declaración personal. Francella aseguró que suele ser “más feliz los lunes que los viernes”, porque pudo vivir de su vocación. “Cuando vivimos de lo que amamos es un privilegio”, dijo. Y agregó: “Nunca un lunes fue ‘qué pesadilla, tengo que ir al trabajo’. Jamás”.

“Es todo amor lo que recibo", dijo aunque también confesó que "el anonimato a veces es lindo”

El encuentro con Fidel Castro y los comienzos como extra

Entre las anécdotas que relató, Francella recordó su viaje a La Habana en diciembre de 2003 para presentar Un día en el paraíso, de Juan Bautista Stagnaro, junto a Oreiro. Allí conoció a Fidel Castro, a quien le habían dicho que era seguidor de Poné a Francella.

“El comandante muere con vos. Se despierta a la mañana y hay que darle un VHS para que se levante bueno”, le habían anticipado, relató. El encuentro ocurrió el último día del viaje, cuando un grupo de militares fue a buscarlo mientras esperaba su vuelo. Según Francella, Castro lo recibió con una frase que lo conmovió: “Tú eres consciente de lo que significa hacer feliz a un pueblo. Tú haces feliz a mi pueblo”.

Compartieron un mojito y conversaron cerca de 45 minutos. “Le interesaba saber a cuánta gente le daba trabajo una película, una serie, un programa. Le interesaba más toda la parte humana que tocar un tema político”, contó. Al despedirse, recibió una caja de habanos y una botella de ron.

En otro tramo, el actor volvió a sus primeros pasos. “Empecé siendo extra”, dijo, al recordar que, en ocasiones, interpretaba mozos y demoraba el servicio para permanecer dentro del plano. La experiencia, afirmó, lo acompañó aun después de alcanzar la fama, que vive con afecto y algunas limitaciones: “Es todo amor lo que recibo”, dijo aunque también confesó que ”el anonimato a veces es lindo”. Al final, Rubio le preguntó qué le causa gracia de sí mismo. Francella respondió que sus hijos se ríen de sus ataques de ira. “Se ve que hago algo por demás. La he pasado dos o tres pueblos”, admitió. Luego volvió a una idea sobre la que insistió durante el encuentro: “Creo que la gracia no es adquirida. Es muy difícil que alguien te enseñe a ser gracioso. Creo que está en uno”.

[Fotos: prensa Municipalidad de Rosario]