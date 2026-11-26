Margaret Wolfe Hungerford, escritora irlandesa: “La belleza está en el ojo del espectador” (Imagen realizada con inteligencia artificial a partir de un retrato dibujado)

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Ni de la Grecia clásica ni de los tratados estéticos de la Ilustración alemana. La frase “la belleza está en el ojo del espectador” brotó de la pluma de una prolífica y astuta autora irlandesa del siglo XIX: Margaret Wolfe Hungerford. Fue en las páginas de su novela Molly Bawn, publicada en 1878, plena era victoriana. Aunque firmaba la gran mayoría de sus obras bajo el seudónimo de The Duchess (La Duquesa). Nacida en el condado de Cork, Irlanda, su vida estuvo marcada por la necesidad.

Tuvo que sostener económicamente a su familia tras quedar viuda a una edad temprana. Por eso, ante la adversidad desarrolló una producción literaria torrencial: escribió más de cuarenta novelas que capturaron el pulso y el gusto de su época. El contexto en el que Hungerford escribe Molly Bawn es el auge de la novela rosa victoriana y los folletines de consumo masivo. A finales del siglo XIX, la literatura ya no era un lujo exclusivo de las élites; la alfabetización crecía y las clases medias demandaban ficciones.

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Molly Bawn no fue un libro más en su bibliografía; fue su obra cumbre y el cimiento de su fama internacional. La novela narra las peripecias de Eleanor Massereene (apodada cariñosamente Molly Bawn), una joven irlandesa de una belleza deslumbrante pero, sobre todo, dueña de un espíritu libre, coqueto e impulsivo que rompe con el arquetipo de la mujer sumisa. La importancia histórica de esta novela radica en su capacidad para radiografiar las tensiones sociales de su tiempo a través de la comedia de costumbres.

Hungerford entendió este mercado a la perfección. Sus historias, caracterizadas por diálogos rápidos, humor ligero y heroínas vivaces que desafiaban sutilmente las rigideces de la etiqueta de la época, se convirtieron en un fenómeno de ventas tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. No buscaba la solemnidad de un Charles Dickens o la densidad psicológica de una George Eliot, sino conectar con la sensibilidad del lector común. En sus páginas se lee: “La belleza está en el ojo del espectador”.

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Analizar la frase implica entender que Hungerford no estaba inventando la pólvora, sino dándole su mejor empaque. Filósofos como Platón, David Hume o Immanuel Kant ya habían teorizado largamente sobre la naturaleza subjetiva de lo estético. El propio Shakespeare había deslizado conceptos similares en comedias como Trabajos de amor perdidos. Pero fue la lucidez pop —si se permite el anacronismo— de Hungerford la que sintetizó siglos de abstracción filosófica en una línea directa, visual y demoledora.

"Molly Bawn" de The Duchess (Margaret Wolfe Hungerford) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hasta qué punto esta idea resume el pensamiento de su autora? De manera absoluta. La noción de que la belleza depende de la mirada del observador es el motor que mueve a los personajes de Hungerford. En sus novelas, el valor de las personas —y especialmente de las mujeres— no reside en cánones estáticos ni en la aprobación de la rancia aristocracia, sino en la conexión vital, la gracia y la autenticidad que el ser amado es capaz de percibir. Para La Duquesa, la literatura misma operaba bajo esa lógica.

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Criticada por la intelectualidad de su época debido a su estilo comercial, Hungerford sabía que la belleza de una historia también residía en los ojos de los miles de lectores que encontraban en sus páginas un refugio contra la monotonía. A casi un siglo y medio de la publicación de Molly Bawn, el mundo ha cambiado por completo, pero la máxima de aquella escritora irlandesa permanece intacta, recordándonos que el arte, el amor y lo bello son, en última instancia, una vibración íntima de quien se atreve a mirar.

¿Quién es Margaret Wolfe Hungerford?

Margaret Wolfe Hungerford (nacida Margaret Wolfe Hamilton en 1855 en el condado de Cork, Irlanda) fue una de las novelistas más exitosas de la era victoriana, célebre por publicar la gran mayoría de sus textos bajo el seudónimo de The Duchess. Hija de un canónigo de la Iglesia de Irlanda, desde muy joven mostró un talento innato para la escritura. Tras quedar viuda de su primer esposo, Edward Argles, con quien tuvo tres hijas, se volcó por completo a la literatura como un medio de subsistencia económica.

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Más tarde se casó con Thomas Henry Hungerford, con quien tuvo otros tres hijos y se estableció en una idílica casa de campo en Bandon. Su pluma era sumamente prolífica: escribía rodeada de sus hijos y de sus plantas, logrando publicar más de cuarenta novelas. Entre sus obras más destacadas, además de la icónica novela Molly Bawn (1878), se encuentran títulos de gran popularidad en su época como Phyllis (1877), Airy Fairy Lilian (1879), Rossmoyne (1883) y A Mental Struggle (1886).

Sus textos exploraban los enredos románticos y las rígidas convenciones de la alta sociedad británica con humor y ligereza. Lamentablemente, su prolífica carrera se vio truncada tempranamente. Margaret Wolfe Hungerford falleció de fiebre tifoidea el 24 de enero de 1897, a los 41 años, en su residencia de Bandon. A pesar de su enorme éxito comercial en vida y de haber dejado una marca imborrable en el lenguaje popular, su nombre fue injustamente relegado a un segundo plano. Pero hoy vuelve.

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