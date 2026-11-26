Golden State Medical Supply inició el retiro en Estados Unidos de un lote de ibuprofeno de 800 miligramos por la presencia de partículas de aluminio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Golden State Medical Supply inició un retiro voluntario a nivel nacional de un lote de ibuprofeno de 800 mg por una posible contaminación con partículas de aluminio en la superficie de las tabletas. La medida afecta a un medicamento de venta bajo receta distribuido en Estados Unidos y comercializado a través de McKesson.

Aunque la compañía considera remota la probabilidad de que se produzcan efectos adversos, recomendó interrumpir el consumo como medida preventiva.

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El anuncio se produce como parte de la vigilancia de medicamentos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) difundió la notificación empresarial el 24 de noviembre de 2026 para informar a los consumidores sobre el producto involucrado y las recomendaciones de seguridad.

El lote GS069303, con vencimiento en enero de 2030

El retiro comprende exclusivamente las tabletas de ibuprofeno de 800 mg identificadas con el lote GS069303. Golden State Medical Supply emitió el aviso el 23 de noviembre de 2026 y precisó que la partida tiene fecha de vencimiento en enero de 2030.

Para reconocer el producto, los consumidores deben comprobar los siguientes datos impresos en el envase:

Medicamento: ibuprofeno de 800 mg.

Código NDC: 51407-841-05.

Número de lote: GS069303.

Vencimiento: 01/2030.

La empresa aclaró que la retirada afecta únicamente a esa partida y no comprende todas las presentaciones de ibuprofeno disponibles en el mercado estadounidense ni otros lotes comercializados por GSMS.

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El medicamento pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos y se utiliza bajo prescripción médica para aliviar el dolor leve a moderado, los síntomas de la artritis reumatoide y la osteoartritis, así como los cólicos menstruales.

La partida retirada corresponde al lote GS069303 con código nacional NDC 51407-841-05 y vencimiento en enero de 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irritación gastrointestinal como riesgo potencial de las partículas de aluminio

Según la notificación empresarial publicada por la FDA, las partículas de aluminio se encuentran potencialmente en la superficie de las tabletas y tienen un tamaño de entre 0,01 y 0,10 milímetros.

La compañía advirtió que el uso continuado de las unidades afectadas podría provocar irritación y abrasiones menores en el tracto gastrointestinal, particularmente en el revestimiento del estómago y los intestinos.

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Sin embargo, GSMS calificó como remota la probabilidad de que se produzca un evento adverso relacionado con las partículas, debido a sus dimensiones. También informó que, hasta el 23 de noviembre, no había registrado efectos adversos asociados con el lote GS069303.

La retirada responde a un riesgo potencial identificado en el producto y no a una confirmación de lesiones en personas que hayan consumido las tabletas.

Pasos para devolver el medicamento y consultar a un profesional de salud

Golden State Medical Supply indicó que los consumidores, pacientes y cuidadores deben suspender inmediatamente el uso del medicamento y comunicarse con un médico, farmacéutico u otro profesional sanitario.

Las unidades que no hayan sido utilizadas deben devolverse a la farmacia donde fueron adquiridas. La recomendación también contempla a quienes administren el medicamento a otra persona.

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En caso de haber experimentado algún problema que pudiera estar relacionado con el consumo de las tabletas, la compañía aconseja contactar a un profesional de salud.

Para resolver dudas sobre el retiro, GSMS habilitó los siguientes canales de atención:

Teléfono: (800) 284-8633, extensión 116 .

Correo electrónico: recalls@gsms.us .

Horario: de lunes a viernes, de 7:30 a las 16:00, hora del Pacífico.

Los consumidores también pueden notificar reacciones adversas o problemas de calidad mediante el programa MedWatch de la FDA, que recibe notificaciones sobre la seguridad de medicamentos y otros productos regulados por la agencia.

La compañía advirtió que el consumo de las tabletas puede provocar irritación o abrasiones en el tracto gastrointestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento de retiro a cargo de McKesson

El lote GS069303 fue comercializado a través de McKesson, empresa que recibió instrucciones para detener inmediatamente la distribución de las unidades que permanecieran bajo su control.

El procedimiento establece que la distribuidora debe separar el inventario restante, mantenerlo en cuarentena y devolverlo a Golden State Medical Supply.

Además, McKesson debe proporcionar a sus clientes, entre ellos farmacias y consumidores, una copia de la notificación del retiro, un formulario de respuesta y una carta con las indicaciones dirigidas a pacientes y cuidadores.

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La FDA publicó el comunicado empresarial como un servicio público. La agencia aclara que la difusión de estas notificaciones no representa un respaldo al producto ni a la compañía que anuncia la retirada.

El aviso señala que el procedimiento se realiza con conocimiento de la autoridad sanitaria estadounidense, pero no incluye una clasificación formal del retiro por parte de la FDA ni especifica la cantidad total de unidades afectadas.