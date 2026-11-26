La caída del gasto hormiga y el avance del comercio electrónico golpean al canal minorista más tradicional del país

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En los últimos tres años, cerraron más de 53.000 kioscos en la Argentina, una contracción que llevó el universo de comercios activos de más de 120.000 a menos de 59.000, según datos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). El derrumbe equivale a casi la mitad del padrón que el gremio registraba al inicio de la gestión de Javier Milei y se tradujo en más de 72.000 puestos de trabajo perdidos en el canal minorista de cercanía.

Cabe resaltar que los kioscos viven de las compras por impulso. Esto es, el chocolate que se agarra al pasar, la gaseosa fría, el paquete de cigarrillos, el snack de media tarde. Ese flujo de consumo cotidiano y de baja reflexión —lo que el sector llama el “gasto hormiga”— fue el primero en contraerse cuando el poder adquisitivo se deterioró.

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Los números lo confirman. Según el último informe de la consultora Scentia, que releva cantidades vendidas en seis canales de comercialización, la canasta de productos impulsivos acumula una caída de 2,1% en lo que va de 2026, con retrocesos sostenidos en golosinas, bebidas y snacks. El canal de kioscos y comercios tradicionales, en particular, registró una retracción de 2% en el acumulado del año, pese a que en octubre mostró una mejora puntual de 1,6% interanual, la primera variación positiva del año.

Las bebidas también acusan el golpe. En los kioscos, las bebidas sin alcohol cayeron 3,9% interanual en el total de canales. Las alcohólicas resistieron mejor —crecieron 7,1% en el canal kiosco—, pero el volumen general del segmento no alcanza para compensar la merma en el resto de los productos.

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Tres años de retracción del consumo dejaron a miles de kioscos sin poder sostenerse

La paradoja del alfajor

En este contexto de retracción generalizada, una categoría se mueve a contramano: el alfajor. Según datos de la consultora NielsenIQ, los alfajores son el segundo rubro con mayor crecimiento dentro del universo de chocolates, con una expansión del 10% en el mix de la categoría, sobre una base que ya había crecido entre 30% y 40% el año anterior.

La explicación del fenómeno, sin embargo, no es de bonanza sino de necesidad. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), basado en una encuesta nacional a 1.171 trabajadores del sector formal, reveló que el 61% de los asalariados admitió haberse saltado al menos una comida durante su jornada laboral por razones económicas, y que el 78,5% optó por alimentos más económicos y menos nutritivos.

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La paradoja que describe el sector es que el producto más vendido del canal crece porque funciona como reemplazo de comidas para una parte del público. Una de las principales ventajas es el precio, ya que suele venderse en promoción con una gaseosa. Los argentinos consumen en promedio 85 alfajores industriales por persona al año, lo que equivale a más de 10 millones de unidades diarias, según datos del sector. El mercado sumó alrededor de 30 nuevas marcas desde enero, en un canal que el gremio describe como “siempre sobresaturado”.

El comercio electrónico creció 35% en el año y acentúa la presión sobre el canal físico

La competencia que enfrenta el kiosco no proviene solo de las cadenas o los supermercados. El canal de comercio electrónico creció 33,2% interanual en octubre y acumula un alza de 35% en lo que va de 2026, según Scentia, en contraste directo con la caída sostenida del canal físico tradicional.

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Desde 2023, la Argentina perdió casi la mitad de sus kioscos y más de 72.000 puestos de trabajo

La tendencia refleja un cambio de hábitos que va más allá de la coyuntura económica: el consumidor que antes bajaba al kiosco de la esquina a buscar una bebida o un snack hoy recurre con mayor frecuencia a aplicaciones de delivery o plataformas de compra online. Ese desplazamiento es estructural y, según el gremio, difícil de revertir con la infraestructura actual de los pequeños comercios de barrio.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aportó un dato adicional que enmarca la crisis del canal físico: en octubre, las ventas de alimentos y bebidas en comercios tradicionales retrocedieron 3,5% interanual en términos reales, y el comercio minorista pyme acumuló una baja del 2% en lo que va del año.

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En este escenario, la UKRA estima que cada kiosco que cierra elimina en promedio entre uno y dos puestos de trabajo directos. Con más de 53.000 locales que bajaron sus persianas en tres años, la pérdida de empleo en el sector supera los 72.000 puestos, según las proyecciones del gremio. La UKRA, que desde su fundación en 1944 creció hasta representar más de 120.000 comercios en todo el país, nunca había registrado una caída de esta magnitud en su padrón de afiliados.

En el sector advierten que, de no revertirse la tendencia de consumo, el número de cierres continuará. El canal de kioscos y almacenes de barrio no recuperó en ningún mes de 2026 los niveles de ventas del año anterior en términos acumulados, y la mejora puntual de octubre —la primera en 10 meses— no alcanza para modificar un balance anual que sigue en terreno negativo.

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