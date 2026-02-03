Política

El Gobierno ordenó el traslado del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

La histórica pieza, que perteneció al prócer argentino, será custodiada de manera exclusiva en el cuartel de Palermo tras el decreto firmado por el presidente Javier Milei

Guardar
El Gobierno nacional dispuso el
El Gobierno nacional dispuso el traslado del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo por razones de seguridad y resguardo (Foto NA: ROMINA SANTARELLI/Ministerio de Cultura de la Nación)

El Gobierno ordenó el traslado del Sable Corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo en el barrio porteño de Palermo. La decisión implica que el histórico sable, que perteneció al Libertador General don José de San Martín, deje el Museo Histórico Nacional para quedar bajo custodia militar permanente.

La medida se formalizó a través del Decreto 81/2026, firmado por Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. Como parte central del nuevo régimen de resguardo, el sable se mantendrá en la sede de la fuerza fundada por el propio prócer, ubicada en Avenida Luis María Campos 554.

El decreto justifica el traslado en razones de seguridad, respeto histórico e institucional. En ese sentido, recordaron que este sable no solo es símbolo de la independencia argentina, sino que además fue blanco de robos en el pasado.

El sable de San Martín,
El sable de San Martín, símbolo de la independencia argentina, sufrió dos robos en el Museo Histórico Nacional en 1963 y 1965

En 1963, miembros de la “Juventud Peronista” lo sustrajeron aduciendo que quedaría en custodia de la juventud argentina. La pieza fue devuelta días más tarde y provisionalmente resguardada en el Regimiento de Granaderos a Caballo. Un año después, en virtud de un mandato judicial, el sable regresó al museo, pero fue robado nuevamente en 1965 por integrantes de la misma organización política. Su paradero era desconocido hasta que fue devuelto al Ejército el 4 de junio de 1966. Finalmente, mediante el decreto 8756/1967, el Gobierno dispuso su guarda definitiva en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

En 2015, bajo la gestión de Cristina Kirchner, un decreto presidencial ordenó el traslado del sable al Museo Histórico Nacional, rompiendo casi cinco décadas de custodia por parte de los Granaderos a Caballo. Esta medida no surgió de motivos técnicos ni de preservación, sino de una lectura ideológica orientada a separar a San Martín de su dimensión militar. El museo, durante el período en cuestión, exhibió reiteradas debilidades en seguridad, lo que facilitó no solo los robos previos del propio sable, sino también los de otros objetos de valor: en 2000 desapareció una tabaquera de San Martín; en 2007, un reloj de oro regalado a Manuel Belgrano por el rey Jorge III de Inglaterra; y en 2020, la colección de monedas guardada en la caja fuerte del museo.

En 2015 se permitió el
En 2015 se permitió el regreso del sable al Museo Histórico Nacional, pero el nuevo decreto prioriza nuevamente el resguardo militar permanente (Foto NA: ROMINA SANTARELLI/Ministerio de Cultura de la Nación)

Algunos hechos llamativos en el acto inaugural de la sala diseñada para la exposición del sable fue la invitación al individuo que lo robó, y que en 2023, previo a las PASO, se haya prestado el sable a un grupo de ex integrantes de la Juventud Peronista, incluyendo a esta persona.

El Regimiento de Granaderos a Caballo cumple con el Código de Deontología del Consejo Internacional de Museos (ICOM/UNESCO) y alberga valiosos testimonios de la gesta sanmartiniana. Su museo recibe decenas de escuelas y público en general, y ha sido destacado en eventos internacionales como el Museum Week. A este crecimiento se suma la ampliación programada, motivada por la Fundación Granaderos a Caballo y el aumento del público, con el fin de ofrecer servicios y propuestas museológicas acordes a su importancia.

Desde ahora, el Regimiento de
Desde ahora, el Regimiento de Granaderos a Caballo tiene la responsabilidad exclusiva de preservar y proteger el sable bajo estrictos protocolos estatales

El decreto publicado este martes subraya la importancia de asegurar administración y custodia responsable sobre los bienes patrimoniales de la Nación: “Esta medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar [...] la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”.

El Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’ tendrá desde ahora la responsabilidad exclusiva de vigilancia, cuidado y preservación del sable, aplicando los protocolos de seguridad y preservación definidos por el Estado.

El Decreto 81/2026, firmado por
El Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, formalizó la nueva custodia militar del sable histórico (Foto NA: ROMINA SANTARELLI/Ministerio de Cultura de la Nación)

Para fundamentar la medida, el Poder Ejecutivo citó también el asesoramiento jurídico recibido a través de los órganos correspondientes y menciona la facultad que le otorga el artículo 99 de la Constitución Nacional.

En la disposición principal, el Gobierno establece que tanto la guarda como la custodia y la integridad del bien histórico quedarán bajo la órbita de los Granaderos, quienes deberán cumplir todas las normas y protocolos aplicables a este tipo de patrimonio nacional.

Temas Relacionados

Regimiento de Granaderos a CaballoPatrimonio HistóricoSeguridad de Bienes CulturalesGobiernoJavier MileiSan MartínSable CorvoBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Detectaron prácticas incompatibles en el PAMI: un prestador facturó como si el día tuviese 108 horas

Se llevaron a cabo auditorías que revelaron volúmenes de atención incompatibles con la infraestructura y los recursos de los prestadores, lo que derivó en investigaciones administrativas, sanciones y presentaciones judiciales

Detectaron prácticas incompatibles en el

La denuncia del ex delegado golpeado por una patota de Camioneros y por qué se reunió con Pablo Moyano

Gustavo Ferreyra, que fue atacado por José “Teta” Garnica y unas 10 personas, denunció que la empresa Urbasur despidió y luego reincorporó a quienes le pegaron. Destacó que nunca lo llamó el líder del gremio y contó el encuentro con su hijo. “Temo por mi vida”, advirtió ante Infobae

La denuncia del ex delegado

Los aliados del Gobierno esperan gestos para cambiar la reforma laboral y hoy habrá una cumbre con Bullrich

Al planteo de gobernadores por la eventual caída en la coparticipación se suman reclamos de sindicatos y empresarios sobre aportes voluntarios u obligatorios. Sugieren plazos para no eliminar varios estatutos de un sacudón. Lupa sobre la relación entre la Casa Rosada y gremios

Los aliados del Gobierno esperan

Los conflictos latentes en los PJ de Salta y Jujuy reactivaron la rebelión contra el poder de Cristina Kirchner

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y la senadora jujeña Carolina Moisés, le declararon la guerra a la ex presidenta. Jalil y Jaldo sostienen el armado anti kirchnerista en el norte grande

Los conflictos latentes en los

La Casa Rosada busca desactivar una reunión clave de los gobernadores por los cambios en Ganancias

Un grupo de mandatarios convocó a un encuentro para analizar el proyecto de la reforma laboral, pero los aliados de la Casa Rosada no definieron todavía si asistir y el cónclave peligra

La Casa Rosada busca desactivar
DEPORTES
Federico Gómez: cómo se dio

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

Rusia advirtió que fuerzas militares

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel

Comienza la temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario más completo de Buenos Aires

La nominada al Oscar “Arco” rompe con todos los moldes de la animación

La historia del brutal asesinato de la Dalia Negra, el enigma policial que persiste desde 1947, ¿y hoy se resuelve?