El Gobierno ordenó el traslado del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

El Gobierno nacional dispuso el traslado del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo por razones de seguridad y resguardo (Foto NA: ROMINA SANTARELLI/Ministerio de Cultura de la Nación)

El Gobierno ordenó el traslado del Sable Corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo en el barrio porteño de Palermo. La decisión implica que el histórico sable, que perteneció al Libertador General don José de San Martín, deje el Museo Histórico Nacional para quedar bajo custodia militar permanente.

La medida se formalizó a través del Decreto 81/2026, firmado por Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. Como parte central del nuevo régimen de resguardo, el sable se mantendrá en la sede de la fuerza fundada por el propio prócer, ubicada en Avenida Luis María Campos 554.

El decreto justifica el traslado en razones de seguridad, respeto histórico e institucional. En ese sentido, recordaron que este sable no solo es símbolo de la independencia argentina, sino que además fue blanco de robos en el pasado.

El sable de San Martín, símbolo de la independencia argentina, sufrió dos robos en el Museo Histórico Nacional en 1963 y 1965

En 1963, miembros de la “Juventud Peronista” lo sustrajeron aduciendo que quedaría en custodia de la juventud argentina. La pieza fue devuelta días más tarde y provisionalmente resguardada en el Regimiento de Granaderos a Caballo. Un año después, en virtud de un mandato judicial, el sable regresó al museo, pero fue robado nuevamente en 1965 por integrantes de la misma organización política. Su paradero era desconocido hasta que fue devuelto al Ejército el 4 de junio de 1966. Finalmente, mediante el decreto 8756/1967, el Gobierno dispuso su guarda definitiva en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

En 2015, bajo la gestión de Cristina Kirchner, un decreto presidencial ordenó el traslado del sable al Museo Histórico Nacional, rompiendo casi cinco décadas de custodia por parte de los Granaderos a Caballo. Esta medida no surgió de motivos técnicos ni de preservación, sino de una lectura ideológica orientada a separar a San Martín de su dimensión militar. El museo, durante el período en cuestión, exhibió reiteradas debilidades en seguridad, lo que facilitó no solo los robos previos del propio sable, sino también los de otros objetos de valor: en 2000 desapareció una tabaquera de San Martín; en 2007, un reloj de oro regalado a Manuel Belgrano por el rey Jorge III de Inglaterra; y en 2020, la colección de monedas guardada en la caja fuerte del museo.

En 2015 se permitió el regreso del sable al Museo Histórico Nacional, pero el nuevo decreto prioriza nuevamente el resguardo militar permanente (Foto NA: ROMINA SANTARELLI/Ministerio de Cultura de la Nación)

Algunos hechos llamativos en el acto inaugural de la sala diseñada para la exposición del sable fue la invitación al individuo que lo robó, y que en 2023, previo a las PASO, se haya prestado el sable a un grupo de ex integrantes de la Juventud Peronista, incluyendo a esta persona.

El Regimiento de Granaderos a Caballo cumple con el Código de Deontología del Consejo Internacional de Museos (ICOM/UNESCO) y alberga valiosos testimonios de la gesta sanmartiniana. Su museo recibe decenas de escuelas y público en general, y ha sido destacado en eventos internacionales como el Museum Week. A este crecimiento se suma la ampliación programada, motivada por la Fundación Granaderos a Caballo y el aumento del público, con el fin de ofrecer servicios y propuestas museológicas acordes a su importancia.

Desde ahora, el Regimiento de Granaderos a Caballo tiene la responsabilidad exclusiva de preservar y proteger el sable bajo estrictos protocolos estatales

El decreto publicado este martes subraya la importancia de asegurar administración y custodia responsable sobre los bienes patrimoniales de la Nación: “Esta medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar [...] la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”.

El Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’ tendrá desde ahora la responsabilidad exclusiva de vigilancia, cuidado y preservación del sable, aplicando los protocolos de seguridad y preservación definidos por el Estado.

El Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, formalizó la nueva custodia militar del sable histórico (Foto NA: ROMINA SANTARELLI/Ministerio de Cultura de la Nación)

Para fundamentar la medida, el Poder Ejecutivo citó también el asesoramiento jurídico recibido a través de los órganos correspondientes y menciona la facultad que le otorga el artículo 99 de la Constitución Nacional.

En la disposición principal, el Gobierno establece que tanto la guarda como la custodia y la integridad del bien histórico quedarán bajo la órbita de los Granaderos, quienes deberán cumplir todas las normas y protocolos aplicables a este tipo de patrimonio nacional.