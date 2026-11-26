Demián Rugna: “En el terror, lo que importa es que sea una buena peli, que haya un buen monstruo y pasarla bien” (Crédito: Associated Press)

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Hace minutos, Demián Rugna cruzaba la autopista escuchando heavy metal. Es un trayecto que hace siempre. Vive en Zona Oeste pero tiene una casa quinta en La Plata. Entonces se la pasa yendo y viniendo. “Estoy mitad y mitad”, dice con el teléfono en la oreja bajo la sombra de un eucalipto bonaerense. Pero en estos días hay un punto intermedio al que trata de ir: el festival de cine de terror, fantástico y bizarro Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), que se hace en el complejo Atlas Caballito.

“Voy mucho menos de lo que me gustaría. Pero siempre voy. Para ver a algunos amigos y alguna peli de algún amigo”, cuenta. Ahora el tiempo se le deshace entre las manos: acaba de embarcarse en un proyecto en España, una nueva película. “En un par de días me voy para allá”, cuenta y se ríe: “Sí, estoy a full”. Pero volvamos al BARS: para Rugna, director de las aclamadas Aterrados y Cuando acecha la maldad, “siempre fue una gran motivación, una ventana garantizada con el público que le gusta lo que uno hace”.

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“Cuando empecé, el BARS me generaba la necesidad de pensar qué voy a mostrar ahí el año que viene. Fue una nafta muy linda que me inspiró un montón como cineasta. Ahí también encontrás amigos que están en tu carrera, colegas que hacen lo mismo que vos, y que nos hemos colaborado mutuamente, solo por el amor por el cine de género. En mi generación, casi todos los que hacemos género hemos trabajado de una u otra forma en la película del otro, ya sea producción, haciendo cámara, maquillaje”, cuenta.

Festival Buenos AIres Rojo Sangre. Esta es la edición número 27. La programación ya está desplegada. Cierra el 29 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la edición número 27. La programación ya está desplegada. Cierra el 29 de noviembre. 11, El enigma de Franca Farmín, Gorgonia, Los Vampires, No Rest for the Wicked, Crawlers, Black Sheeps, Familia teme enfrentar una nueva noche de terror y Moviedreams son algunas de las películas que se están proyectando. También clásicos como Vampiros de John Carpenter o Muere, monstruo, muere de Boris Karloff. “Se ha hecho como una gran familia el BARS. Tiene ese espíritu de amistad”, asegura.

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Cuando Rugna tiene que definir los efectos que produce el cine de terror, usa esta palabra: comunidad. “Con las películas de terror se arma una comunidad de fans, algo que no veo en otro género. Sí a partir de películas puntuales, que se genera todo un lore, como se dice ahora, pero con el terror distinto. También está el hecho de sentirse un poquito marginal. Al menos cuando yo arranqué con toda esta gente del BARS, los otros festivales de cine no le daban ni bola a tus películas ni a tus cortos”, cuenta.

En ese sentido, el terror siempre fue considerado un “género menor”: “Los festivales de cine eran más elitistas. Era más para estudiantes de cine, más de autor, otro corte que rondaba más por el snob. En cambio, el BARS es el cine de género y se caga en todo eso. Vamos porque amamos el género, amamos los monstruos y porque nos es muy divertido también. Hay cierta marginalidad que nos emparentó siempre: sentirnos un poquito raros o diferentes. Ese fue el espíritu y no creo que haya otro festival que lo tenga”.

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Trailer de "Cuando asecha la maldad", de Demián Rugna

Hay un nuevo boom del cine de terror. Los números de la taquilla dicen que entre 2016 y 2024 se duplicó el porcentaje —de 5% a superar el 11%—, en 2025 alcanzó picos del 17% de entradas vendidas en Estados Unidos, y este año la tendencia no afloja. En Argentina los números son similares: representa de manera sostenida entre el 13% y el 15%. “Con los años, todos los festivales grosos y grandes de cine han empezado a tener una sección de género fantástico y de terror. Algo impensado”, dice el cineasta.

Todavía se acuerda. Demián Rugna era chico. En el televisor con forma de cubo, miraba una y otra vez dos asesinos: uno era un monstruo que se metía en los sueños de los niños, el otro era un grandote con máscara de arquero hockey y machete. Cuando tiene que ir a los primeros recueros, nombra a Freddy Krueger en Pesadilla en lo profundo de la noche y a Jason en Viernes 13. Podría decir que ahí definitivamente me volví fan del terror, con esos personajes. ¡Eran mis héroes!“, asegura.

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“Cuando todos los chicis de diez años tenían de ídolo a un futbolista, yo tenía de ídolo a Jason o a Freddy”, confiesa. “Tal vez me llegó un poco antes con películas como Tiburón o Alien, o con series como Invasión extraterrestre. Pero el amor definitivo por el terror me lo dieron Freddy y Jason. Son personajes que te generan ese enigma. Más allá de que son todos unos hijos de puta, son los que te divierten: pegan el machetazo, muestran los efectos especiales. Hay cierta fascinación por elegir a los malos”, agrega.

El Festival Buenos Aires Rojo Sangre comenzó en diciembre del año 2000 como una muestra de cine independiente enfocada en terror, ciencia ficción y fantasía

Ya era un nombre respetado en el ambiente, pero fue en 2023, con Cuando acecha la maldad, que dio el batacazo: se convirtió en la película de terror más taquillera en la historia del cine argentino. Y rompió el cerco. “Por lo general siempre pienso la película para gente que ama el género. Pero eso no significa que les gusten las películas pochocleras. Como amante del género pienso en espectadores como yo, pero con una mirada más adulta. Busco que sea genuina y que explore dentro del realismo”.

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Ese año la película la presentó en el BARS y ganó el Premio del Público. De pronto, mucha gente que no le gustaba el terror quedaba fascinada con una película de sangre y posesiones. Es una suerte de renovación constante, de público, pero también de temas y de ideas. Casi inagotable. “El terror muchas veces sigue la moda, es un género comercial. Cuando a una película le va bien, van a aparecer muchísimas de ese estilo o de ese subgénero. Es incluso el género que más subgéneros tiene”, cuenta.

“Muchas veces se trata de seguir patrones. Los estudios dicen: ‘Tenemos que hacer ahora Obsession, que está re de moda’. Lo que es más contemporáneo ha resultado muy bien con las películas que tienen un carácter autoral, una mirada más independiente, es decir, donde el director tenga su impronta. Pero llamativamente hoy las películas de autor son películas de estudio de autor. No se habla tanto de las películas de Ari Aster de Roger Eggert como de Blumhouse o de A24. Es una paradoja″, dice.

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“El fan de cine de terror es como un arqueólogo: busca y busca", sostiene Rugna

De pronto aparecen “películas rarísimas” en un mercado comercial y les va bien, sostiene el cineasta. Así, los estudios se transforman en un “mascarón de proa”: “Quizás si no fuese por el estudio, estas películas se morirían en un festival y no las vería nadie. Entonces: qué importante es también que un estudio se la juegue e intente hacer popular películas que jamás serían populares, que las vería un nicho de personas nomás”. “Eso lo que yo veo hoy en día como tendencia: esta dualidad de autor y estudio”, agrega.

El terror es comercial, pero también efectista: el objetivo es asustar. Pasan los años, las épocas, los mundos y el terror siempre encuentra un nuevo monstruo: “Los que amamos el género siempre estamos buscando esa joya. Es como que al que le gusta jugar al fútbol o mirarlo y está esperando que aparezca un Messi. Y ve Messi por todos lados y a la larga las películas que realmente son Messi no son tantas: El exorcista, Evil Dead... que siguen siendo los clásicos los poderosos. Siempre estamos a la búsqueda”.

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“El fan de cine de terror es como un arqueólogo: busca y busca. Por ejemplo, se ha propagado tanto el cine asiático de terror, porque en esa búsqueda, al que ama el género, no le importa si se habla en japonés, en chino, en malayo. Le importa que sea una buena peli, que haya un buen monstruo, pasarla bien. El cine de terror rompe las barreras también del idioma. Por eso a veces aparecen directores zarpados que son coreanos por ejemplo, o de distintos orígenes. Poco importa eso”, asegura.

"Cuando acecha la maldad" se estrenó en el año 2023

¿El presente del cine? Rugna se ríe. “Y... me estoy yendo a España”, dice. “Es malísimo el presente. Están todos sin laburo. Salvo algunas cosas con Netflix que se hacen. Hay cosas originales, muy buenos directores y buenas obras, pero se ha perdido gran parte de la masa laboral. Están yendo todos a trabajar a Uruguay, donde hay subsidios, le dicen tax rebate. Acá mis colegas están sobreviviendo con cursos y talleres. Muchos dejaron la profesión para hacer otro tipo de actividad. Es lamentable, ¿qué te puedo decir?“

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Por eso la importancia del BARS, que “siempre ha sido una bandera”. “Los festivales de cine han sido siempre una bandera de resistencia, sobre todo éste, que nunca ha recibido dinero ni de auspiciantes. Siempre ha sido un festival muy chico. Ha crecido, obviamente, porque el amor hacia el festival por la gente que lo va a ver y por los propios cineastas que lo defienden ha hecho que crezca un montón. Pero este festival siempre ha representado mucho más al cine independiente que cualquier otro”, concluye.