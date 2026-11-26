El buque de carga de bandera cubana Nova Orion encalló frente a Costambar, a unos 300 metros de la costa norte dominicana. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

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República Dominicana evalúa los daños que el encallamiento del buque cubano Nova Orion pudo causar en un arrecife de coral frente a la playa Costámbar, en la provincia de Puerto Plata, luego de que la embarcación quedara a la deriva por una falla en su sistema eléctrico.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desplegó técnicos en la zona para inspeccionar el fondo marino, recolectar muestras y elaborar registros aéreos con drones. La evaluación permitirá determinar el alcance de las posibles afectaciones sobre el ecosistema costero.

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Según informó la agencia EFE, el barco de bandera cubana encalló tras sufrir, el 17 de noviembre, una avería en al menos dos válvulas de agua de su cuarto de máquinas. El ingreso de agua inundó los tableros eléctricos e interrumpió el suministro de energía de la nave.

El buque quedó a la deriva tras una avería en el cuarto de máquinas

La interrupción eléctrica dejó al Nova Orion sin capacidad de maniobra durante varias horas, de acuerdo con la información preliminar suministrada por la tripulación. La nave, de 74,6 metros de eslora y 12,16 metros de manga, terminó sobre una zona de coral cercana a la costa norte dominicana.

Los biólogos marinos inspeccionan la costa norte de Puerto Plata con drones y buzos especializados tras el naufragio de la nave, con el propósito de cuantificar las pérdidas en cinco colonias coralinas (Foto cortesía Árbol Invertido)

La embarcación quedó atrapada entre arrecifes y un banco de arena. Para entonces, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de esa provincia mantuvo la bandera roja por el oleaje anormal y pidió a residentes y visitantes no bañarse ni acercarse al barco.

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Los inspectores revisaron las condiciones del cuarto de máquinas, entrevistaron al capitán y tomaron muestras de agua de sentina para establecer si hubo algún tipo de descarga que pudiera afectar el área marítima.

También realizaron inmersiones para analizar el estado del casco y documentar las condiciones del arrecife sobre el que quedó varada la embarcación.

Los buzos identificaron corales, erizos y algas en la zona afectada

Durante las inspecciones submarinas, los especialistas detectaron al menos cinco especies de coral, dos especies de erizos y cuatro tipos de algas. El Ministerio de Medio Ambiente indicó que esos registros formarán parte de un inventario destinado a establecer posibles daños a la biodiversidad.

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El equipo técnico realizó además trabajos de fotogrametría con drones para ubicar con precisión el barco, delimitar el sector alcanzado y obtener imágenes que respalden el análisis ambiental.

Las autoridades consideraron necesario reflotar y retirar la embarcación antes de avanzar con una evaluación más amplia de las consecuencias del encallamiento sobre el arrecife.

La Armada dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente vigilan la zona ante el riesgo de contaminación y daños ecológicos. (Imagen de cortesía RRSS)

Puerto Plata ya registró otro encallamiento en 2022

El caso ocurre más de cuatro años después de otro incidente marítimo en Puerto Plata. En marzo de 2022, un crucero de la compañía Norwegian, con capacidad para 4.266 pasajeros y 1.733 tripulantes, quedó encallado tras salir del puerto de Taino Bay, donde había realizado una escala de unas horas.

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El Ministerio de Medio Ambiente mantiene la vigilancia sobre el área de Costámbar mientras continúa el proceso técnico para retirar el Nova Orion y determinar la magnitud del impacto ambiental.

Hasta el cierre de esta nota, las redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no habían emitido algún pronunciamiento sobre hallazgos encontrados.