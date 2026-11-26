La CNBS alertó sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza falsas multas de tránsito para engañar a los hondureños. (Foto: Cortesía)

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Una nueva modalidad de fraude electrónico que utiliza falsas notificaciones de multas de tránsito para robar información personal y bancaria mantiene en alerta a las autoridades financieras de Honduras, advirtió el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano.

El funcionario explicó que los estafadores envían mensajes de texto que aparentan ser comunicaciones oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en los que notifican a los ciudadanos sobre supuestas esquelas pendientes de pago.

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Los mensajes incluyen advertencias para que los conductores ingresen a un enlace y cancelen una presunta deuda, bajo la amenaza de recibir multas adicionales o enfrentar la suspensión de su licencia de conducir si no realizan el pago dentro del plazo indicado.

Sin embargo, Solórzano aclaró que estas comunicaciones son falsas y no corresponden a notificaciones emitidas por las autoridades de tránsito, por lo que pidió a la población no dejarse intimidar por las advertencias.

Una de las principales señales para identificar esta modalidad de estafa es que los mensajes no contienen información específica del supuesto infractor. Es decir, no incluyen el nombre del conductor, el número de placa del vehículo ni el monto exacto de la supuesta multa.

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La CNBS advirtió que un solo clic puede facilitar la clonación de tarjetas o el vaciamiento de cuentas bancarias. (Foto: CNBS)

Además, los enlaces que acompañan las notificaciones no corresponden a páginas oficiales del Gobierno y, generalmente, los mensajes son enviados desde números telefónicos particulares, en lugar de canales institucionales.

El comisionado también recordó que la DNVT no realiza cobros de multas mediante mensajes de texto, por lo que cualquier comunicación que solicite ingresar a un enlace para efectuar pagos debe considerarse sospechosa.

Solórzano advirtió que el propósito de los delincuentes es conseguir que los ciudadanos ingresen a páginas fraudulentas y proporcionen información personal o financiera, incluidos los datos de sus tarjetas de crédito y débito.

Una vez que obtienen esa información, los responsables pueden utilizarla para cometer otros delitos financieros, como la clonación de tarjetas, realizar transacciones no autorizadas o acceder a los fondos disponibles en las cuentas bancarias de las víctimas.

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“Desde la supervisión financiera vemos todos los días cómo un solo clic puede terminar en una tarjeta clonada o una cuenta vaciada”, advirtió el funcionario.

comisionado explicó que este tipo de engaños aprovecha la preocupación de los conductores ante posibles sanciones de tránsito y utiliza mensajes con un tono de urgencia para provocar que las personas actúen sin verificar primero la autenticidad de la notificación.

Los mensajes fraudulentos simulan ser notificaciones oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. (FOTO: La Tribuna)

Por esa razón, recomendó desconfiar de cualquier mensaje que exija realizar pagos de manera inmediata, especialmente cuando incluye enlaces externos y amenazas de sanciones si el usuario no cumple con lo solicitado.

También aconsejó verificar cualquier supuesta infracción directamente mediante los canales oficiales de las instituciones correspondientes, sin utilizar los enlaces que aparecen en mensajes sospechosos.

“Ante la urgencia, pausa. Ante el enlace, desconfianza”, enfatizó Solórzano al resumir las medidas que deben adoptar los ciudadanos para evitar caer en este tipo de fraudes.

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La advertencia de la CNBS también incluye un llamado a no abrir los enlaces recibidos mediante estos mensajes, no proporcionar contraseñas, números de tarjetas, códigos de seguridad ni otra información financiera que pueda comprometer las cuentas bancarias.

Asimismo, el funcionario pidió a los hondureños compartir la alerta con sus familiares, amigos y conocidos, debido a que cualquier persona que utilice servicios financieros o tenga un vehículo puede convertirse en objetivo de los responsables de estas estafas.