Bob Woodward a los 83 años: el periodista que derrocó a Nixon, reveló sus fuentes y prometió seguir tocando puertas con bastón (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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Después de más de medio siglo como uno de los periodistas más famosos del mundo, Bob Woodward todavía no termina de acostumbrarse a estar del otro lado de una entrevista. “Si usted pregunta algo, es posible que naturalmente yo le haga una pregunta”, dice el autor y veterano reportero de The Washington Post, de 83 años. Añade que ser una celebridad es “la realidad; es la era de los medios televisivos, y uno simplemente lidia con ello”.

El periodista promedio no vive como Woodward, quien habló recientemente desde la sala de estar de la residencia que desde hace años comparte con su esposa y también reportera, Elsa Walsh: una casa adosada del siglo XIX en Georgetown, lo bastante imponente como para merecer un perfil en Architectural Digest. Sin embargo, sigue identificándose como un periodista en actividad, siempre curioso por la historia detrás de los titulares.

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El libro "Secrets" del periodista Bob Woodward (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bob Woodward se hizo conocido en la década de 1970 como uno de los outsiders más destacados: recién contratado por el Post, ayudó a revelar el escándalo de Watergate y a provocar la caída del presidente Richard Nixon. En las décadas posteriores, Woodward se convirtió en una verdadera marca de las historias desde dentro sobre el poder en Washington, con una larga serie de libros superventas sobre la Casa Blanca, la Corte Suprema, la comunidad de inteligencia y los mandos militares. Sin acceso a Nixon, desde entonces se ha reunido con presidentes en funciones de los dos principales partidos políticos, desde el demócrata Jimmy Carter hasta el republicano Donald Trump, y se ha vuelto una presencia tan habitual en Washington como los líderes de cada administración.

“Puede que pueda hablar con presidentes”, afirma. “A veces dicen cosas interesantes, pero la información realmente interesante procede de quienes están cerca del presidente, de quienes trabajan para él”. En su nuevo libro, Secrets: A Reporter’s Memoir (Secretos: las memorias de un reportero) Woodward cuenta su propia historia y comparte su visión del mundo y cómo se vincula con su trabajo. Se define como un escéptico de larga trayectoria cuya primera investigación real se centró en el matrimonio de sus padres, que le parecía tan conflictivo que, a los 11 años, registró el dormitorio de ellos y encontró una carta de su madre a su padre que aludía a “nuestro divorcio”. Woodward enfrentó a su padre, quien confirmó la separación. “Hay que husmear”, escribe Woodward en sus memorias. “Hay que mirar en todas partes donde podrían ocultarse las cosas, porque están ocultas”.

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Bob Woodward y Carl Bernstein, en el Washington Post

Woodward habla de sí mismo en Secrets y, en medio de cierta controversia, de algunas de sus fuentes, desde el exasesor de seguridad nacional Brent Scowcroft hasta el exasesor de la Casa Blanca Richard Darman, con quien Woodward entabló una estrecha amistad. En una nota a los lectores, Woodward escribe que muchas de las fuentes habían muerto o habían reconocido sus vínculos con él en sus propios libros, documentos e historias orales. Algunas fuentes que siguen con vida se negaron a autorizar que se revelaran sus nombres “porque temen represalias del gobierno actual”, escribe.

Durante su entrevista, Woodward habló de su reticencia a identificarse con ideologías políticas, de su decepción con el propietario de The Washington Post, Jeff Bezos, y de su persistente hábito de tocar puertas, una práctica que promete mantener incluso si tiene que hacerlo con un bastón. Esta entrevista fue editada por razones de extensión y claridad.

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— Cuando comenzó a trabajar en este libro, ¿sabía que iba a hablar de las fuentes y a revelar quiénes eran algunas de ellas?

— Sí, si era posible. El objetivo de un libro como este es acercar a la gente tanto como se pueda, y quiénes son las fuentes, qué dicen y cuál es su actitud resulta muy importante.

Durante su entrevista, Woodward habló de su reticencia a identificarse con ideologías políticas y de su decepción con el propietario de The Washington Post (AP Photo/J. Scott Applewhite)

— ¿Le preocupa que las futuras fuentes puedan inquietarse porque sus nombres se revelen?

— Hay una fuente que me había dado información de alto secreto, y fui a verlo y le dije: “Me gustaría identificarte y contar la historia de nuestra relación”, y me respondió: “De ninguna manera”. Pero todos los demás, creo, aceptan en cierta forma que esto es historia. Y ese es el objetivo aquí: la historia.

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— ¿Hubo conversaciones con familiares, sobrevivientes, como alguien de la familia Darman, para decirles: “Solo quiero que sepan que voy a hablar de que fue una fuente”?

— Sí les dije a algunas personas que esta historia saldría a la luz. Y, curiosamente, no escuché objeciones de ningún familiar ni de nadie cercano. La gente siempre se interesa por la historia, incluso si es la historia de alguien que conoce. Pero fue un proceso muy cuidadoso. Y había mucho material en el registro público. De hecho, hay archivos en universidades donde las personas han depositado sus documentos, que incluyen conversaciones sobre entrevistas conmigo.

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— En la época de Watergate se suponía que usted y Carl Bernstein eran ambos de izquierda. Pero en su libro escribe que votó por Nixon en 1968 porque pensaba que sacaría a Estados Unidos de la guerra de Vietnam.

— Bueno, esa era la promesa, y pensé que era más probable que él pudiera cumplirla.

"La gente siempre se interesa por la historia, incluso si es la historia de alguien que conoce"

— ¿Entrevistar a presidentes alguna vez influyó en su forma de votar? ¿Tal vez hubo un presidente por el que inicialmente no votó y después descubrió que realmente le agradaba?

— No pienso en esos términos. Sí voto, pero se basa en la tradición de la presidencia, en alguien que usa el cargo para, aquí soy un poco idealista, un propósito elevado. Y a veces lo hacen. Con demasiada frecuencia, no.

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— Voy a suponer que no votó por Trump en 2024.

— En efecto, no lo hice.

— En el libro usted critica a Bezos por asistir a la investidura de Trump. ¿Él le ha dicho algo en respuesta?

— No.

— ¿Se ha comunicado con él?

— No. Y dije cosas críticas sobre él. Pensé que el dueño de The Washington Post no debía asistir a la investidura presidencial de Donald Trump. Katharine Graham, propietaria del Post durante la década de 1970, nunca habría hecho eso. No creo que el dueño de un periódico deba acercarse a los políticos.

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— ¿Hubo algún libro por el que recibió más críticas? ¿Tal vez el libro sobre John Belushi, “Wired”, que los amigos del fallecido comediante criticaron por sensacionalista e indebidamente negativo?

— Era drogadicto, y eso fue lo que mató a John Belushi, el comediante. Es una historia muy triste. No podía blanquearla. No podía decir que había sido, no sé, secuestrado o algo así, como creo que algunos de sus partidarios habrían querido que fuera el caso. Dediqué bastante tiempo a comunicar qué gran humorista era Belushi, qué gran actor era. Y la gente no lo recuerda.

— Bill Murray dijo que leyó las primeras páginas del libro sobre Belushi y terminó preguntándose si Nixon no era inocente después de todo.

— Es absurdo. Es una broma. ... Entiendo que a la familia y a las personas cercanas a Belushi les gustaría decir que esto no puede ser verdad. Pero era verdad.

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— Creo que hoy, cuando un reportero puede simplemente enviar un correo electrónico para pedir un comentario, a la gente le sorprendería que usted todavía salga y se presente literalmente en la casa de alguien.

— Hay que hacerlo. Lo aprendí de mi excolega Carl Bernstein, cuando informábamos sobre Watergate. Él tenía mucha más experiencia que yo y dijo que no llegaríamos a ninguna parte hablando con la gente en sus oficinas. Y si concertamos una cita, traerán a alguna persona para vigilarnos. Tendremos que hacer el equivalente periodístico de una llamada en frío, pero la llamada en frío no es por teléfono: es presentarse en la puerta de personas que tienen conocimiento.

No hace mucho había un general con quien quería hablar: correos electrónicos, mensajes telefónicos, nada. Averigüé dónde vivía y fui allí. No se puede ir demasiado tarde. No se puede ir demasiado temprano. Alrededor de las 20:15 era el momento perfecto. Llamé a su puerta, la abrió, me reconoció y me dijo: “¿Todavía sigue haciendo esta mierda?”. Pero me invitó a pasar.

Fuente: AP