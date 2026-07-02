Sociedad

Inauguraron en Jujuy el Centro Cultural Lola Mora que resguarda esculturas originales de la histórica artista

El espacio fue diseñado por el estudio del arquitecto César Pelli. Las obras fueron creadas por la escultura hace un siglo y permanecieron durante años a la intemperie, rodeando espacios públicos jujeños

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Tres estatuas de estilo clásico sobre pedestales cuadrados dentro de un edificio con paredes de cristal que muestran árboles y cielo azul
Tres de las esculturas se exhiben en pedestales dentro de una sala con amplios ventanales en el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy.

El gobierno de Jujuy inauguró este 2 de julio el Centro Cultural Lola Mora, un edificio diseñado por el estudio del arquitecto César Pelli que reúne por primera vez en un mismo recinto el conjunto escultórico completo que la artista destinó a la provincia, incluyendo piezas que permanecieron durante décadas expuestas a la intemperie en espacios públicos. La apertura marca la culminación de un proceso iniciado en 2018, cuando las autoridades provinciales encargaron al estudio de Pelli el diseño de un espacio concebido específicamente para albergar, conservar y exhibir ese patrimonio.

Las esculturas de Lola Mora que hoy integran la colección del centro son obras centenarias talladas en mármol de Carrara. Durante años estuvieron emplazadas alrededor de la Casa de Gobierno jujeña y en el barrio Ciudad de Nieva, donde se encontraban los leones que también forman parte del acervo reunido. La decisión de trasladarlas a un edificio cerrado responde a criterios de conservación: la piedra, pese a su durabilidad, acumula daños progresivos por la exposición a los agentes climáticos y ambientales.

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El proyecto arquitectónico fue encomendado al estudio de César Pelli —nacido en Tucumán al igual que la artista— y las obras de construcción comenzaron formalmente en agosto de 2022. Desde entonces, los trabajos avanzaron en etapas sucesivas: la estructura principal, el montaje de una torre eólica, la construcción del puente de acceso, la incorporación de sistemas sustentables, las instalaciones interiores y la colocación de envolventes vidriadas, hasta alcanzar su etapa final durante 2026, según informó el gobierno provincial.

Centro Cultural Lola Mora en Jujuy
"El Progreso", una de las obras expuestas en Centro Cultural Lola Mora en Jujuy

La restauradora y licenciada en Artes María Eugenia Fagalde, investigadora del Instituto de Arte Americano y Regional de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, fue invitada a visitar el edificio antes de su apertura y también a realizar un diagnóstico del estado de conservación de las esculturas. En declaraciones a Radio 2 de Jujuy la semana previa a la inauguración, describió el impacto de recorrer el espacio: “Además de que impacta el edificio, todo por la tecnología, el patrimonio ya no es solo para el experto, el patrimonio es para todos”.

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Fagalde, quien tiene antecedentes directos con la obra jujeña de Lola Mora —participó en la restauración de la escultura La Paz en la década del 90, junto a especialistas del Instituto de Restauro de Roma convocados por la Universidad Nacional de Tucumán—, destacó las condiciones que el nuevo edificio ofrece para la apreciación de las piezas. Señaló que el mármol de Carrara de alta calidad es casi translúcido y que la luz natural que ingresa a través de las paredes vidriadas permitirá al público diferenciar los volúmenes de cada escultura según el momento del día.

Vista aérea de un edificio de techo blanco con paneles solares y paredes de vidrio, rodeado de árboles densos, con casas y piscinas en el fondo
El Centro Cultural Lola Mora en Jujuy se ubica en un entorno boscoso, destacando su arquitectura moderna con paneles solares en el techo y amplias paredes de vidrio.

La especialista también explicó la lógica del recorrido interior: “Me pongo en una esquina, me pongo en un frente, una diagonal y siempre hay un nuevo punto de vista”, y atribuyó esa característica a una decisión deliberada de Pelli, quien habría concebido una circulación de planta circular u ovalada. Para Fagalde, esa disposición es particularmente pertinente dado el carácter monumental de las obras: las esculturas requieren distancia para ser apreciadas en su totalidad, algo que el espacio público no siempre garantizaba.

Sobre el traslado de las piezas desde su emplazamiento histórico, la restauradora reconoció que implica resignar la disposición original que la propia Lola Mora eligió para sus obras en torno a la Casa de Gobierno. Sin embargo, lo encuadró dentro de los criterios museológicos vigentes y trazó un paralelo con el David de Miguel Ángel, protegido hoy en un museo florentino mientras una réplica ocupa el espacio exterior original. “La conservación es necesaria”, afirmó, y agregó que la justificación en este caso es doble: la revalorización del patrimonio y el cuidado de su estado material.

Puente de hormigón y paneles de vidrio rodeado de vegetación exuberante, árboles y flores moradas. El cielo está parcialmente nublado
Un puente de cristal y hormigón atraviesa una zona ajardinada en el Centro Cultural Lola Mora de Jujuy.

El edificio incorpora materiales y producción local: piedra proveniente de Abra Pampa, madera del ramal jujeño y desarrollos metalúrgicos realizados en Palpalá, según indicó el comunicado oficial del gobierno provincial. La obra también integra energía solar y otros sistemas sustentables, y durante su construcción participaron empresas, técnicos y trabajadores de distintas zonas de Jujuy.

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