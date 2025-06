Gabriel Di Meglio no seguirá al frente del Museo Histórico Nacional

Tras más de cinco años como director del Museo Histórico Nacional y a partir de agosto, el historiador Gabriel Di Meglio será reemplazado por María Inés Rodríguez Aguilar, que acaba de dejar la Dirección Nacional de Museos, según pudo confirmar Infobae Cultura.

Di Meglio, quien fue nombrado en 2020 y cuyo cargo se renovaba automáticamente cada seis meses, sostuvo en diálogo con este medio que “fue una decisión política”. Fuentes cercanas a la Secretaría de Cultura sostuvieron que el cambio se realiza en el marco de una “serie de cambios” que se están realizando en museos.

“Me sorprendió porque el museo está en un buen momento, a pesar de la situación material en la que no hay recursos. Nosotros estamos bien como institución, con mucho público y trabajando con muestras nuevas. Pero bueno, me dijeron nada más que viene de María Inés Rodríguez Aguilar a reemplazarme y supongo que habrán querido darle el puesto a ella. Lo imagino por ese lado, pero la verdad es que no tuve ninguna razón por esto. Simplemente, no me renuevan”, dijo Di Meglio a Infobae Cultura.

Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama, San Telmo

Y agregó: “Yo no estoy concursado. Concursé en el Cabildo, pero en el Histórico me nombraron, con lo cual en ese sentido legalmente no hay problema. Fui nombrado en el año 2020 y se te va renovando automáticamente cada seis meses. Ahora lo que hacen es no renovarme y listo”.

Desde la Secretaria, comentaron a Infobae Cultura que “Di Meglio no estaba concursado y se venció su prórroga en el cargo el 30/06. Hoy fue notificado hasta el 31 de julio y a partir del 1 de agosto ocupará su lugar la actual DN de Museos, María Inés Rodríguez Aguilar, de basta trayectoria en el área de Patrimonio Cultural” y que “este cambio se hace mientras se inicia el proceso de concurso, dándole al Museo Histórico la relevancia que tiene”.

Y agregaron: “En la DN de Museos asumirá María Paula Zingoni, quien hoy estaba designada en Palais de Glace. Fue elegida por su visión y trabajo en la integración público-privada. Transitoriamente, seguirá a cargo del Palais hasta que se designe alguien para ese cargo vacante. No se realizan cambios de funcionarios hasta 31 de Julio. La gestión sigue firme en su intención de concursar los cargos de Director de Museos y para ello continúa trabajando con Empleo Público”.

María Inés Rodríguez Aguilar

Durante la dirección de Di Meglio, el museo tuvo una profunda remodelación en el guion curatorial de las muestras permanentes, que unieron desde el siglo XVIII al XX, por primera vez en su historia. Proyecto que, ahora, queda inconcluso o a la espera de las decisiones de la nueva directora.

Sobre su gestión al frente del Histórico, comentó: “Creo que por suerte logramos con el equipo mejorar el museo en líneas generales, en el sentido de su conocimiento público. El tema de haber renovado su guion de manera íntegra, aunque ese proceso no terminó. Ahora estábamos justamente preparando una exhibición para completar ese guion que bueno, quedará trunca”.

“Hicimos crecer muchísimo al público, que se triplicó. Y eso tuvo que ver con haber incorporado también exhibiciones temporarias con otras temáticas que atrajeron a un público diferente al habitual. Eso que fue el objetivo desde el primer mail que mandé acá durante la pandemia y se cumplió. Y también se trabajó mucho con las colecciones, con la investigación y la organización de las colecciones, que es un trabajo que no se ve, pero que ahora tenemos el el inventario de la biblioteca online por primera vez y hay un nuevo inventario del archivo y la colección creció de 16.000 a 26.000 objetos y sigue creciendo por rescatar la catalogación de cosas que antes no lo estaban. O sea, la verdad que trabajamos un montón en ese sentido. Yo estoy conforme. Obviamente, queda trunco el proceso de interrumpir un proyecto que todavía no termina”.

“Hicimos crecer muchísimo al público, que se triplicó", dijo Di Meglio.

Sobre los proyectos inacabados comentó que “faltaba la segunda mitad del siglo XIX”, ya que “ahora hay una muestra que termina en 1852 y otra que empieza en 1900. Y en el medio hay una exhibición temporaria que se iba a desarmar para” que ahí vaya esa etapa de la historia.

“Después nos quedaba lo prehispánico y colonial, que iba en el subsuelo y la segunda mitad del siglo XX, que no tenemos colección para eso, solo para ciertos períodos, con lo cual estábamos intentando conseguir a través de donaciones, ir ampliando la colección, que es lo que hicimos también para la primera mitad”, dijo.

Con respecto a los desafíos estructurales del museo, Di Meglio resaltó el trabajo de “un buen equipo humano”, pero remarcó que existen muchas deficiencias materiales para su buen mantenimiento.

“Este museo tiene una ventaja sobre otros. Acá tenés un equipo que puede, por ejemplo, construir sus propias exhibiciones, porque hay un equipo de carpinteros, de mantenimiento, de museografía y otro de conservación, todos muy buenos, que te permiten que no tengas que contratar afuera para hacer las cosas. Eso nos permitió que el museo siga adelante”.

Parte de "Tiempo de multitudes", parte del guion curatorial permanente que ingresó por primera vez en el siglo XX

“¿Cuál es el problema que tenemos? Y bueno, uno es la falta de recursos. Por un lado, los salarios son muy bajos. Después, nuestros únicos recursos son los aportes de la Asociación de Amigos, sobre todo a partir de lo que la gente aporta en la puerta. Bueno, eso alcanza para que el museo viva, pero no alcanza para hacer grandes proyectos, por ejemplo, como comprar luces o cosas más importantes para un museo de estas características. Y también la cuestión edilicia que tiene su complejidad, porque si en un edificio del siglo XIX no ponés plata de manera permanente para arreglar se complica. Imaginate lo que es cada vez que llueve, que hay que reforzar membranas, pintar y algunas otras cosas que se notan ya en el edificio. La torre, por ejemplo, se deteriora. Logramos sobrevivir porque la gente aporta y porque tenemos un buen equipo humano, que es lo que sostiene el museo, pero la parte material está mal y va a estar peor. Es algo que está pasando en distintos museos nacionales, no solamente en este", sostuvo.

Antes de asumir el cargo en el espacio de Parque Lezama, Di Meglio fue durante más de dos años director del Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución Mayo, donde el museo profundizó su misión de acercar la historia a la ciudadanía, renovando propuestas expositivas y actividades educativas.

El sable corvo de San Martín, que se encuentra en el Histórico, fue centro de una disputa reciente (ROMINA SANTARELLI/Ministerio de Cultura de la Nación)

En abril de 2020, Di Meglio fue designado director del Museo Histórico Nacional, uno de los espacios más relevantes para la preservación y difusión del patrimonio histórico del país. La labor de Gabriel Di Meglio no se limita al ámbito académico y museístico. Su vocación por la divulgación histórica lo ha llevado a participar activamente en medios de comunicación y proyectos orientados a públicos diversos. En Canal Encuentro, señal educativa dependiente de la ahora Secretaría de Educación, Di Meglio ha trabajado como contenidista, conductor y guionista en numerosos programas de televisión.

El cambio de Di Meglio se produce en el medio de una polémica por el pedido de traslado del sable corvo de José de San Martín desde el Museo, donde fue originalmente donado por la hija de Juan Manuel de Rosas en 1897, hacia la sede del Ejército Argentino, por su vinculación con el Regimiento de Granaderos fundado por el Libertador.

Por su parte, María Inés Rodríguez Aguilar fue directora Nacional de Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación, asumiendo el cargo durante junio de 2024.

Licenciada en Historia y Archivista Universidad Nacional de Córdoba y docente e investigadora del Instituto Americanista (UNC), fue directora, por concurso, del Museo Roca- Instituto de Investigaciones Histórica, interventora en el Museo Histórico Nacional (2001 a 2002) y es investigaciones en inmigración e historia cultural argentina.