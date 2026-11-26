El libro del día: "La muerte voladora", de Matt O’Hara

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En septiembre de 1940, un cargamento de veneno explotó en un laboratorio de Manhattan. Litros de curare negro y pegajoso, elaborado originalmente para la caza por pueblos indígenas de América Central y del Sur, reventaron el cilindro de acero donde había fermentado durante el viaje. El veneno cubrió el techo, las paredes y el suelo. También entró por la nariz de un técnico de laboratorio aterrorizado, que sobrevivió solo porque no tenía cortes abiertos.

Cuando sus colegas tuvieron una certeza razonable de que no iba a morir, rasparon aquella sustancia de las superficies del laboratorio y la envasaron para venderla. Incluso contaminada con polvo y suciedad, valía miles de dólares. Tal vez.

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Como explica Matt O’Hara en La muerte voladora, el curare seguía siendo una cura en busca de una enfermedad. Durante más de una década, exploradores, científicos e investigadores de las farmacéuticas Merck y Squibb buscaron una aplicación médica para el potente efecto paralizante del veneno.

En septiembre de 1940, un cargamento de veneno explotó en un laboratorio de Manhattan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato de O’Hara muestra a una industria en los inicios de su época dorada y presenta el estudio del curare —conocido a veces como “la muerte voladora”— como un ejemplo de la temeridad que tendió un puente entre los tiempos oscuros de los medicamentos patentados y la era moderna de las grandes farmacéuticas.

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El protagonista de O’Hara es Richard Gill, un experto en autopromoción que pasó los primeros años de la Gran Depresión intentando promocionar su hacienda ecuatoriana, en decadencia, como base para expediciones por la selva. Gill se obsesionó por primera vez con el curare en 1934, cuando una enfermedad misteriosa, posiblemente esclerosis múltiple, le provocó contracciones musculares tan graves que permanecía postrado en cama durante meses. Un comentario casual de su médico, Walter Freeman —quien más tarde adquiriría notoriedad por popularizar la lobotomía— convenció a Gill de que, si se lograba controlar la capacidad del curare para relajar los músculos, podría curar su enfermedad y hacerlo rico.

Cuando se recuperó lo suficiente para caminar, Gill organizó una expedición a las estribaciones de la cordillera de los Andes. Junto con Manuel Olalla, un naturalista ecuatoriano, viajó hasta las cabeceras del río Bobonaza en busca de cazadores indígenas que no solo pudieran suministrar curare, sino también mostrarles cómo se elaboraba.

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Viajó hasta las cabeceras del río Bobonaza en busca de cazadores indígenas (REUTERS/Karen Toro)

Preparar una partida requería semanas de trabajo arduo, desde talar árboles y triturar enredaderas hasta realizar la destilación cuidadosa que acababa por producir cerca de medio litro de una sustancia viscosa que, aplicada a dardos para cerbatana, podía matar a cientos de animales. Gill reunió poco más de 11 kilogramos de la sustancia y la envió al norte para que fuera analizada, vendida y, si todo salía bien, utilizada como base de un nuevo tipo de medicamento.

El relato de O’Hara alcanza su mejor momento en la selva. El autor ironiza con sutileza sobre Gill, quien imaginaba su viaje “como una travesía hacia un lugar que había quedado fuera de la historia” y hacia tradiciones extinguidas. Como señala O’Hara, los socios comerciales de Gill difícilmente estaban “fuera de la historia”: llevaban generaciones comerciando con europeos y estadounidenses.

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Sin embargo, el exotismo formaba parte de la campaña publicitaria. Mientras Gill ocultaba las fuentes de su curare, O’Hara reconoce debidamente a los pueblos indígenas y sudamericanos de los que Gill planeaba valerse para hacer fortuna, siempre que la sustancia tuviera algún uso comercial.

Merck no quedó impresionada con el veneno que Gill había reunido cuidadosamente, pues lo consideró demasiado tóxico e impredecible para justificar nuevos ensayos. Por eso, Gill se lo entregó a A. E. Bennett, un neurólogo de Omaha que creía que dosis no letales de curare podrían aliviar a niños cuyos espasmos musculares causaban parálisis. “Bennett quería empezar con monos, solo para estar seguro, pero eran demasiado caros”, escribe O’Hara. “Así que fue directamente a los niños”.

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Obtenido mediante un laborioso proceso en las profundidades de la Amazonia, el veneno curare había sido utilizado durante mucho tiempo por los pueblos indígenas para la caza; en la década de 1940, surgió un intenso interés por explorar su potencial para la industria farmacéutica occidental (New York Botanical Garden)

Bennett, quien “disfrutaba de la libertad de experimentar con pacientes, casi por completo sin supervisión”, descubrió que el medicamento aliviaba los síntomas, aunque solo durante una o dos horas cada vez. Resultó más útil como complemento de la terapia de choque con Metrazol, precursora de la electroconvulsoterapia cuyos efectos violentos a menudo dejaban a los pacientes con huesos rotos y fracturas de columna. Una dosis de curare administrada de antemano reducía los espasmos al movimiento de un dedo. De manera más inquietante, Bennett también compartió el medicamento con sus colegas del Hospital Estatal Psiquiátrico de Nebraska, quienes lo usaron para paralizar a pacientes mujeres y obligarlas a someterse a exámenes pélvicos.

O’Hara menciona estos horrores, pero no se detiene en ellos y prefiere centrarse en la carrera entusiasta de Squibb por llevar el nuevo medicamento al mercado, quizá porque esa farmacéutica alcanza el único desenlace favorable de la historia. El curare, vendido como Intocostrin, se convertiría en una ayuda indispensable para las cirugías y dejaría los músculos “blandos como masa”, según las palabras de un médico.

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Gill, excluido de la cadena de suministro, nunca se enriqueció y su propia enfermedad tampoco llegó a curarse por completo.

Fuente: The New York Times