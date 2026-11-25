El Festival Fontanarrosa inicia este miércoles con un diálogo entre Guillermo Francella y el humorista rosarino Luis Rubio, en el inicio de cinco jornadas de diálogos, muestras y shows gratuitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guillermo Francella abre este miércoles el Festival Fontanarrosa, que celebra su segunda edición en Rosario del 25 al 29 de noviembre con cinco días de humor, muestras inmersivas y espectáculos gratuitos en homenaje al “Negro” Fontanarrosa, una de las figuras más queridas de la cultura popular argentina: escritor, humorista y dibujante que marcó generaciones con personajes como Inodoro Pereyra y Boogie el Aceitoso, y cuyos cuentos sobre fútbol son referencia ineludible de la literatura rioplatense.

Rosario vuelve a ponerse en modo Fontanarrosa. La segunda edición del Festival Fontanarrosa arranca este miércoles 25 de noviembre y se extiende hasta el domingo 29, con una programación que abarca charlas, exposiciones, stand up, teatro independiente y shows en vivo. El evento, organizado por la Municipalidad de Rosario en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), rinde homenaje a Roberto “Negro” Fontanarrosa —escritor, humorista y dibujante— en el marco de su 82º aniversario de nacimiento.

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Francella y Luis Rubio abren el encuentro en el Teatro El Círculo

La apertura oficial tendrá lugar el miércoles 25 a las 19:00 en el histórico Teatro El Círculo, ubicado en Laprida y Mendoza. El actor Guillermo Francella protagonizará una conversación junto al humorista rosarino Luis Rubio, en una mesa de diálogo dedicada al legado del Negro y al humor argentino. Ese mismo miércoles, desde las 19:00, arranca la Noche de Teatros Independientes: trece salas de la ciudad —entre ellas La Sonrisa de Beckett, Teatro de La Manzana y La Morada— ofrecerán funciones con entrada gratuita y reserva previa obligatoria.

“Este Festival Fontanarrosa es una forma de seguir contando quiénes somos los rosarinos: gente que encontró en el humor una manera de mirar la vida. Después del cariño enorme que recibió la primera edición, hoy la ciudad vuelve a abrir sus puertas, y que artistas de la talla de Guillermo Francella nos acompañen en la apertura es una alegría enorme. Este Festival vino para quedarse y forma parte de la agenda cultural de Rosario”, afirmó Pablo Javkin, intendente de Rosario.

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La Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario organizan la segunda edición del Festival Fontanarrosa del 25 al 29 de noviembre

La sede principal será el Centro Cultural Fontanarrosa, en San Martín 1080, frente a la Plaza Montenegro, en el microcentro de la ciudad. Entre el jueves 26 y el domingo 29, el entrepiso albergará Negro Pasión, una muestra inmersiva con curaduría de Iván Moiseeff que recorre la vida, las obras y las pasiones del artista. La exposición reúne más de 50 fotografías e ilustraciones y materiales de alto valor documental: cuadernos escolares con dibujos en sus márgenes, libretas de ideas, originales de sus cuentos y objetos personales. En el primer piso funcionará Inspiraciones e influencias, un recorrido por los dibujantes y escritores que marcaron la obra del Negro, con realización de Pablo Rodríguez Jáuregui y Gabriel Yuvone, que recupera la propia voz de Fontanarrosa a partir de una entrevista de 1994 para el programa Caloi en su tinta.

La explanada del Cultural también será escenario del ciclo Stand Up rosarino x Comediantes Anónimos, con funciones el jueves 26, el viernes 27 y el sábado 28, todas a las 20:30. La programación nocturna suma propuestas de mayor formato: el jueves 26, Tomás Quintín Palma, Andy Chango y Juan Nemirovsky presentan Clínica de palabras graciosas; el viernes 27, Dalia Gutman lleva Menjunje, confesiones de una comedianta; y el sábado 28 sube La Gambeta, con Pichu Straneo, Yayo Guridi, Martín Vázquez y el personaje de Eber Ludueña, creado por Luis Rubio.

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El domingo cierra con un documental y el show de Lo Lumvrise

El último día del festival arranca a las 17:00 con la presentación de Fontanarrosa Genio, un libro de Federico Winer editado por Homo Sapiens que recupera la figura del artista a partir del testimonio de sus allegados. A las 19:00 se proyectará Cine Negro (2007), el documental dirigido por Mariana Wenger. El cierre llega a las 20:30 con el trío rosarino Lo Lumvrise, que repasará su extensa trayectoria con sketches clásicos y nuevas propuestas.

La segunda edición tiene como antecedente su primera entrega, realizada en 2024, que reunió a más de 30.000 visitantes y contó con la presencia del cantautor español Joan Manuel Serrat, entrevistado por el escritor Eduardo Sacheri. El evento cuenta con el auspicio de La Segunda, Quini 6, el Gobierno de Santa Fe, Grupo Planeta y Radio Televisión Santafesina (RTS). Todas las actividades son de ingreso gratuito.

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