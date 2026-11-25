Retiro Abierto vuelve con Virus, Leo García y Cata Spinetta: más de 100 actividades nocturnas en el corazón de Buenos Aires

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La nueva edición de Retiro Abierto se realizará el jueves 26 de noviembre, de 18 a 22 h, en el barrio de Retiro, Buenos Aires, con apertura extendida de galerías, espacios de diseño, hoteles, librerías y locales gastronómicos.

La primera edición convocó a más de 30.000 vecinos, turistas y visitantes. Participaron 58 galerías de arte y espacios de diseño, 43 restaurantes y bares y 18 hoteles, con más de 100 actividades simultáneas durante el horario nocturno.

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La programación incluirá propuestas gastronómicas, circuitos comerciales, actividades literarias y recorridos guiados sobre la arquitectura, el patrimonio y la historia del barrio. Las visitas estarán a cargo de referentes de Retiro y requerirán inscripción previa.

La primera edición convocó a más de 30.000 vecinos

La música tendrá presentaciones de Cata Spinetta, con un DJ set en Dadá Bistró; Ekathé, con un show de jazz en Florería Atlántico; y Leo García, en el Hotel Palacio Paz. El cierre será a las 22 h en Plaza San Martín, con un recital de Virus.

La propuesta forma parte de las iniciativas de la Ciudad para fortalecer los Centros Comerciales a Cielo Abierto y generar más actividad económica en los barrios. También integra BA24HS, el programa del Gobierno de la Ciudad que impulsa la economía nocturna mediante la articulación con los sectores gastronómico, comercial, cultural y turístico, además de la incorporación de Agentes de Ordenamiento Nocturno para orientar al público y colaborar con la circulación.

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