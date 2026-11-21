FLICH 2026: una nueva edición del festival de literatura de Chivilcoy para "celebrar la palabra" y "construir comunidad"

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Selva Almada, Rocambole, Miss Bolivia y Roberto Chuit Roganovich son los cuatro invitados de la quinta edición de la FLICH —feria, festival y fiesta del libro de Chivilcoy—, que se realizará este domingo 22 de noviembre en el Club Racing, en Alsina 46, con entrada libre y gratuita. La programación incluirá una feria con más de 40 editoriales y librerías independientes, propuestas para las infancias, una cantina y actividades vinculadas con la literatura, la música y las artes visuales.

“Organizar un festival así hoy, en medio de una cultura saturada por el algoritmo, la inmediatez de los videos y el ruido de las pantallas, no es un gesto nostálgico ni una resistencia a la tecnología, ni tampoco una mirada de la cultura como lo ‘culto’ en oposición a otras formas”, asegura la escritora Samantha San Romé, una de las directoras del ciclo. “Es fundamentalmente una apuesta por lo colectivo y lo comunitario”, agrega.

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“Esto nace de un deseo de pocas personas, quienes iniciamos el festival, y que después se junta y hace comunidad con muchas más con el mismo deseo”. Ahora el que habla es Maxi Gesualdi Castaño, librero de Macondo y organizador del festival. “Es un festival que gira en torno a los libros y a la lectura. No sé si hay una competencia con el mundo de las pantallas o de lo virtual. Lo cierto es que hay todavía, y creo que va a seguir habiendo, un amor por los libros que es irremplazable y que es incomparable con otras expresiones”.

El artista plástico Rocambole cerrará la nueva edición de la FLICH

“Una vez al año el centro cultural se muda a Chivilcoy”

A la FLICH la dirigen Maxi Gesualdi Castaño, Samantha San Romé y Juan Fernández . Todo comenzó en 2022 en la Diagonal Aurora Santilli, al aire libre. Poco a poco fue creciendo en público y en volumen. Pasaron por este ciclo Alejandro Dolina, Pedro Saborido, Martín Kohan, Dolores Reyes, Alejandra Kamiya, Tute, César González, Juan Solá y Hernán Ronsino. Los organizadores también impulsan Macondo Cultura, un proyecto dedicado a la producción y gestión de presentaciones de libros, obras teatrales y otras iniciativas culturales

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“Lo que tiene de fabuloso la FLICH es que también cruza otras expresiones como la música, la poesía, la narrativa, el ensayo y busca compartir con otros ese mismo disfrute. Me parece que ahí está el núcleo de por qué vale la pena”, comenta Gesualdi Castaño y agrega: “Una vez al año nos juntamos en torno a esto, rodeados de libros y de música. Como dijo Saborido el año pasado cuando vino: el centro de la cultura serán Capital y el Gran Buenos Aires, pero por lo menos una vez al año ese centro se muda a Chivilcoy”.

Selva Almada

“Frente a un lenguaje digital que muchas veces se usa para dividirnos, distraernos o entrenernos, la FLICH busca recuperar el espesor de la palabra y generar un tiempo y un espacio de encuentro real, cara a cara, en Chivilcoy”, dice San Romé y agrega: “Es verdad que el encuentro, el diálogo, el pensamiento crítico y profundo está perdiendo terreno frente a los eslóganes simples y la desinformación. Juntarse, escucharnos, detenernos a leer un libro se vuelve casi un acto contracultural, porque exige tiempo y la voluntad de ir más allá”.

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“Ahí es donde cobra sentido un festival en nuestra ciudad. La cultura construye comunidad. Apostar a los libros con entrada libre y gratuita es democratizar el acceso a la lectura. No para ‘bajar línea’, sino para celebrar la palabra, cruzar editoriales independientes y artistas con vecinos, infancias, y demostrar que el cuidado de la cultura es, en definitiva, una forma de cuidarnos entre nosotros”, comenta la escritora.

Uno por uno: los invitados de la FLICH 2026

Selva Almada, nacida en Entre Ríos en 1973, es autora de novelas como El viento que arrasa, Ladrilleros, No es un río y Los inocentes, además del libro de no ficción Chicas muertas. Su obra fue traducida a más de veinte lenguas y la versión en inglés de No es un río integró en 2024 la lista corta del International Booker Prize. La autora publicó este año Una casa sola, una novela situada en una vivienda abandonada en el monte, atravesada por el avance de la naturaleza y los rastros de antiguas guerras. También participó, junto con otros asistentes al taller de Alberto Laiseca, de Laiseca, el Maestro, publicado en 2025.

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Dolores Reyes en una de las ediciones pasadas de ls FLICH (Foto: Trinidad Uloy / FLICH)

Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, llegará al festival con una trayectoria que cruza las artes plásticas, el diseño gráfico y la docencia. Nacido en Buenos Aires en 1943 y radicado en La Plata, fue creador del universo visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: realizó portadas de discos, afiches, escenografías y piezas gráficas que acompañaron al grupo durante décadas. Profesor y licenciado en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde ejerció la docencia desde 1984, Cohen integró a fines de los años sesenta La Cofradía de la Flor Solar. Su recorrido fue reunido en el libro Rocambole. Arte, diseño y contracultura, cuya edición ampliada se publicó en 2025.

Paz Ferreyra, conocida artísticamente como Miss Bolivia, desarrolla desde hace dos décadas un proyecto musical que combina cumbia, hip hop, dancehall, reggae y electrónica. Editó los discos Alhaja (2011), Miau (2013), Pantera (2017) y Bestia (2024). Además de su actividad musical, Ferreyra es psicóloga y psicoanalista, graduada con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires. Publicó Ni cabida. Cómo sobrevivir a la gilada en 2018 y Relatos, rimas y microdosis en 2021. En paralelo, investiga el vínculo entre música y estados expandidos de conciencia en el marco de su tesis doctoral.

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El cuarto invitado será Roberto Chuit Roganovich, escritor cordobés, doctor en Letras y docente universitario. En 2022 obtuvo el concurso de novela de Futuröck con Quiebra el álamo y, dos años más tarde, ganó el Premio Clarín de Novela por Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. En 2023 recibió el concurso Letras del Fondo Nacional de las Artes por el libro de cuentos inédito Todos los terneros y los pumas. También publicó el ensayo El archipiélago: nuestra retirada del mundo y notas para un regreso, editado por El Gato y la Caja, y participa del programa Paraíso artificial de Futuröck.