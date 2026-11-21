Más de 1,68 millones de profesionales cursan una maestría en América Latina ante la saturación de los títulos de grado

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El mercado laboral en América Latina atraviesa un cambio estructural impulsado por la masificación de graduados en educación superior que alcanzó los 4,9 millones en el último relevamiento en el 2022, de los cuales el 70% corresponde a egresados del nivel de licenciatura. Hay una saturación de los mercados que impacta en el empleo profesional e impulsa la expansión de las maestrías. En un estudio regional hemos relevado que, entre 2014 y 2023, la matrícula de estudiantes de maestría se expandió un 50,3% en la región. Ello duplica el crecimiento de la educación superior en general, que aumentó un 25%. Más de 1,68 millones de profesionales latinoamericanos cursan hoy una maestría. Esta “posgraduarización” latinoamericana sin embargo es moderada ya que aunque las aulas de posgrado se llenan, la región sigue siendo teniendo predominantemente estudiantes de grado que son el 86% de la matrícula. Muy distante de las estructuras de los países desarrollados.

Este crecimiento no es homogéneo en toda la región ni es solo cuantitativo, sino también funcional. La maestría ha roto con su herencia histórica academicista y ya no es el paso previo y obligado para quienes buscan dedicarse a la investigación o la vida docente; ahora es un título crecientemente terminal diseñado para supervivir en el mercado corporativo. Áreas como administración, derecho, educación, psicología, gestión de salud e ingeniería de sistemas lideran la demanda donde un posgrado es una mayor oportunidad de movilidad social o salarios.

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El nuevo mapa de la educación: virtual, privatizada y profesional

El motor detrás de este “boom” tiene varios componentes claves: el avance de las ofertas virtuales, la agresiva expansión del sector privado, incluso internacional, y la sustitución de maestrías académicas por profesionales. A diferencia de las carreras de grado, donde las universidades públicas retienen un peso histórico y es el mecanismo de captar recursos, el mercado de las maestrías es un terreno fértil para las instituciones privadas. La cifra se vuelve dramática en el Caribe y Centroamérica: en República Dominicana alcanza el 92% y en Honduras roza el 95,1%.

Las situaciones varían en los diversos países. Brasil es el bastión de los programas académicos y allí las maestrías son más rígidas y orientadas a la investigación científica. Controlado de forma estricta por el Estado a través de CAPES, mantiene un fuerte predominio público. Su rigidez ha provocado una alta movilidad de estudiantes que cruzan las fronteras hacia países vecinos en busca de opciones más flexibles, pero aun así las maestrías profesionales pasaron de representar el 8% a pasar al 27% en ese período.

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Los programas de maestría abandonaron la exclusividad académica para convertirse en credenciales terminales del sector corporativo

Argentina se ubica en una situación de equilibrio. A diferencia de los mercados de privatización extrema, conserva un claro predominio de la universidad pública en los posgrados. Sin embargo, el sector privado ha ganado terreno de manera acelerada: la matrícula en instituciones privadas trepó de 13.860 estudiantes en 2015 a 23.979 en 2024, elevando su participación del 25,6% al 32,9%. Además, pervive con un fuerte sistema tradicional de especializaciones profesionales que mantiene una identidad institucional, que en muchas partes de la región ha sido sustituida por maestrías.

México y Colombia representan el mayor mercado absoluto de maestrías en la región. México superó los 320.000 estudiantes de maestría, de los cuales el 72,5% asiste a universidades privadas, y hay un fuerte peso de formatos no escolarizados. Colombia, por su parte, multiplicó su matrícula por siete desde 2004 al 2014, separando sus programas entre maestrías de “investigación” y de “profundización” como en muchas partes de la región para satisfacer al sector productivo. Chile es un mercado maduro y digital y aunque el volumen total de alumnos se estancó y solo creció un 7,9% en la última década, su estructura interna mutó por completo y el 30,3% de sus estudiantes de magíster cursa bajo modalidades virtuales o semipresenciales.

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Las plataformas internacionales de educación a distancia compiten directamente con las universidades locales de la región

La tecnología aquí reorganiza la oferta geográfica. La virtualidad termina de romper las fronteras. Al reducir el costo marginal por alumno y eliminar la necesidad de presencialidad, los grandes proveedores globales y las plataformas de educación a distancia están canibalizando los mercados locales muchas veces con ofertas de baja calidad no acreditadas. Esto obliga a los profesionales a competir no solo con sus colegas de ciudad, sino con graduados de todo el continente que ostentan títulos emitidos a miles de kilómetros de distancia.

América Latina consolida así una transición irreversible: la maestría ya no pertenece a la élite intelectual universitaria; es la nueva credencial de supervivencia para un mercado laboral hipercompetitivo que avanza rápidamente.

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* Ex Director UNESCO-IESALC (Economista, doctor en Educación, doctor en Derecho).

Fotos: Freepik; iStock y Andina.