“Una ventana a Azerbaiyán", un recorrido por los paisajes, objetos cotidianos y tradiciones del Cáucaso Sur (MUNTREF)

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La exposición Una ventana a Azerbaiyán. Arte para la diplomacia cultural reúne en Buenos Aires obras de artistas azerbaiyanos que proponen un recorrido por los paisajes, los objetos cotidianos y las tradiciones de ese país del Cáucaso Sur. La muestra está abierta hasta este sábado en el MUNTREF – Museo de la Inmigración, con entrada gratuita. El embajador de la República de Azerbaiyán en la Argentina, Ramzi Teymurov, inauguró la exhibición junto con el rector emérito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Aníbal Jozami.

También participaron la diputada nacional Lourdes Arrieta, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Azerbaiyán en la Cámara de Diputados, e Islam Bakhshaliyev, fundador y director del Centro de Rehabilitación Socio-Psicológica Juvenil Dirçəliş.

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La exposición busca acercar al público argentino referencias culturales de un país situado entre Rusia, Georgia, Armenia, Irán y el mar Caspio. Podrá visitarse de forma gratuita hasta este sábado en el MUNTREF – Museo de la Inmigración (MUNTREF)

Entre las obras expuestas aparece una escena ambientada frente a la bahía de Bakú, la capital azerbaiyana. Una ventana abierta deja ver el atardecer y las Torres de Fuego, mientras que, en primer plano, una alfombra tradicional sostiene dos granadas y un armudu, el vaso con forma de pera utilizado para servir té en Azerbaiyán.

La selección busca acercar al público argentino referencias culturales de un país situado entre Rusia, Georgia, Armenia, Irán y el mar Caspio. Las pinturas abordan elementos de la vida diaria y del patrimonio visual azerbaiyano mediante distintas miradas artísticas.

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La exposición integra un programa internacional impulsado por Dirçəliş, una organización azerbaiyana que lleva obras de artistas de ese país a diferentes ciudades. El ciclo ya realizó más de 20 ediciones en cuatro continentes y plantea un intercambio entre jóvenes de Azerbaiyán y de los países anfitriones.

La exposición integra un programa internacional impulsado por Dirçəliş, una organización azerbaiyana que lleva obras de artistas de ese país a diferentes ciudades (MUNTREF)

Algunas de las artistas que participan de la muestra viajaron a Buenos Aires para acompañar su presentación. La actividad fue organizada por la Embajada de la República de Azerbaiyán en la Argentina, el MUNTREF y Dirçəliş.

El MUNTREF – Museo de la Inmigración está ubicado en avenida Antártida Argentina s/n, entre la Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus, con ingreso por Apostadero Naval, en la zona de Puerto Madero y Retiro. Abre de miércoles a domingos, de 11 a 18, y ofrece entrada y estacionamiento gratuitos.

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