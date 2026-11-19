El documental "Avedon", dirigido por Ron Howard, está disponible en el catálogo de Netflix

Guardar

Los documentales sobre ciertos tipos de artistas visuales —pintores, fotógrafos y similares— se enfrentan todos a un reto. ¿Cómo se hace una película interesante cuando la mayor parte del material de partida son imágenes fijas? No basta con limitarse a videos de archivo y entrevistas, ya que el público quiere ver la obra del artista. Pero si hay demasiadas imágenes estáticas, pueden empezar a tener la sensación de estar viendo una presentación de diapositivas.

Avedon (estreno en Netflix), el nuevo documental dirigido por Ron Howard, logra este delicado equilibrio con un aplomo cautivador. Trata sobre el fotógrafo Richard Avedon, cuyas fotos, reconocibles al instante —especialmente sus retratos en blanco y negro de celebridades como Marilyn Monroe, Andy Warhol y Samuel Beckett—, revolucionaron la fotografía del siglo XX. La película se basa principalmente en entrevistas con los contemporáneos de Avedon y en cientos de sus imágenes para contar la historia de su vida y la evolución de sus intereses artísticos. Pero esas imágenes son tan cautivadoras que uno solo quiere seguir mirándolas.

PUBLICIDAD

La película también explora qué hizo que Avedon fuera tan importante para el desarrollo del retrato y la fotografía de moda, prestando especial atención a su proceso creativo y a las formas en que utilizaba sus puntos fuertes para superar sus debilidades. Es un registro de la práctica artística tanto como de la historia o la biografía.

La película recurre a cientos de fotografías y entrevistas con contemporáneos para reconstruir la trayectoria de Richard Avedon

La película también abarca una perspectiva más amplia: a lo largo de décadas, Richard Avedon creó una obra que capturó la esencia de Estados Unidos. Para publicaciones como Harper’s Bazaar, Elle y, sobre todo, Vogue, tomó fotografías de moda que rebosaban vida. En sus retratos, logró captar de alguna manera la vida interior de sus famosos modelos. Pero también trabajó como fotoperiodista, documentando el movimiento por los derechos civiles, la guerra de Vietnam y Berlín poco después de la caída del muro. Y entre 1979 y 1984, recorrió Estados Unidos para fotografiar a gente corriente: vagabundos, mineros del carbón y trabajadores de las plantas cárnicas.

PUBLICIDAD

Avedon explora toda esta obra y al hombre que hay detrás de ella, y muestra hasta qué punto su personalidad se infundía en su arte. Además, es una película preciosa de ver, ya que la mayor parte del tiempo se contempla sus imágenes, a menudo impresionantes. Como introducción al artista, resulta esclarecedora. Como homenaje a una sensibilidad estética que cambió todo un medio, es exuberante.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Susan Middleton/ Netflix y Richard Avedon/ Netflix]