Festival Buenos Aires Rojo Sangre 2026

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El Festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) de cine de terror, fantástico y bizarro celebra su 27.ª edición hasta el 29 de noviembre con estrenos, rescates en celuloide, competencias y actividades gratuitas en el complejo Atlas Caballito (en su nueva sede ubicada de avenida Rivadavia 5071). La programación reúne títulos argentinos, iberoamericanos e internacionales vinculados al terror, lo fantástico y el cine bizarro. La edición 2026 cuenta con la coproducción de Pan Contenidos y Film Suez e incluye funciones en 35 y 16 milímetros, competencias de largometrajes y cortos, una muestra federal y encuentros abiertos al público.

Se trata del festival de cine fantástico más antiguo de Latinoamérica: a lo largo de dos décadas, se consolidó como un espacio de encuentro, exhibición y defensa del cine de género. Creado en 2000 como una muestra de cine independiente y convertido en festival competitivo desde 2004, el BARS acompañó el crecimiento de una generación de realizadores argentinos que impulsó la producción local de terror, fantástico y cine bizarro. Por sus pantallas pasaron, muchas veces en condición de estreno, películas de directores como Daniel de la Vega, Demian Rugna, Pablo Parés, Fabián Forte, Gabriel Grieco, Nicolás y Luciano Onetti, Gonzalo Calzada y Nicanor Loreti. El festival también desarrolla una tarea de recuperación de la memoria del fantástico nacional, con la proyección de obras olvidadas, estrenos porteños de títulos históricos, funciones en fílmico de clásicos y reestrenos de producciones televisivas que marcaron al género.

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Las competencias reúnen producciones argentinas, iberoamericanas e internacionales como 11, El enigma de Franca Farmín, Gorgonia, Los Vampires, Familia teme enfrentar una nueva noche de terror y Moviedreams, centrada en los límites entre la inteligencia artificial y la realidad. La sección Panorama Bizarro ofrece propuestas de ciencia ficción, animación en plastilina, musicales y terror experimental, mientras Novedades incorpora títulos como No Rest for the Wicked, Crawlers y Black Sheeps. La producción emergente cuenta con más de 100 cortometrajes en competencia, y el desafío Fin de Semana Sangriento exhibirá 106 obras realizadas por equipos de todo el país en 72 horas. Las charlas gratuitas incluirán presentaciones de libros sobre Rob Zombie y Highlander 2, el podcast ¡Estamos vivas!, el videojuego Tenebris Somnia y un documental sobre mujeres directoras de cine de terror presentado por Mónica García Massagué.

"El vampiro negro", de Román Viñoly Barreto

Uno de los ejes del BARS será el regreso de las proyecciones fílmicas. Tras la recuperación de un proyector de 35 milímetros por parte de Julio Martínez y Claudio Arditi, el festival incluirá Carne, de Isabel “La Coca” Sarli, y el documental Carne sobre carne, de Diego Curubeto, ambas copias en ese formato. También se verá Embrujada, en 16 milímetros.

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El Cineclub La Cripta programó Vampiros, de John Carpenter, y La leyenda del jinete sin cabeza, de Tim Burton, en 35 milímetros. La selección se completa con El incidente Alfa, La Tierra que el tiempo olvidó y Muere, monstruo, muere, uno de los últimos trabajos en pantalla de Boris Karloff, en 16 milímetros.

La presencia del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña Sitges se expresará con Upiro, película sobre un caso de vampirismo registrado por la Iglesia Católica en España hacia fines del siglo XVIII. A su vez, la sección Invasión Japón, curada desde Tokio por Ray Karatani, volverá a incorporar producciones japonesas a la grilla.

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"Cuando acecha la maldad" de Demian Rugna

La Competencia Internacional tendrá entre sus títulos a 11, coproducción entre Argentina, España y Andorra realizada por productores de Cuando acecha la maldad. La trama sitúa a diez personas en una cabaña de montaña durante una tormenta de nieve, antes de la llegada de un niño que altera el encierro.

También participará Cristian Ponce con Familia teme enfrentar una nueva noche de terror. El director de Historia de lo oculto y La frecuencia Kirlian presenta una historia ambientada en una pesadilla televisiva; la película recibió el premio a la mejor dirección en Sitges, según informó el festival.

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En esa competencia figuran además Los Vampires, sobre el pasaje del cine mudo al sonoro y la figura de Drácula; Jinx, con una casa embrujada y la desaparición de un niño; y Moviedreams, el regreso de Horacio Maldonado al largometraje, centrado en los límites entre la inteligencia artificial, la virtualidad y la realidad.

La Competencia Iberoamericana reunirá El enigma de Franca Farmín, un relato argentino construido como material encontrado, y Gorgonia, coproducción argentino-chilena protagonizada por Magui Bravi como una inteligencia artificial que asiste a astronautas perdidas en el espacio. También se exhibirá Los que vienen, inspirada en el cine español de los años setenta y en la saga de los Templarios zombis de Amando de Ossorio.

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Por su parte, la Competencia Argentina programó el documental Olivera & Corman: Hollywood en Argentina, que revisa la asociación entre el productor y director Héctor Olivera y el estadounidense Roger Corman para realizar nueve películas en el país. El apartado local también incluirá Dos locos en la mansión del terror, secuela de la comedia Agarren la pala.

"No Rest for the Wicked"

La sección Novedades reunirá No Rest for the Wicked, una historia de amor queer y vampirismo situada a fines del siglo XIX; Crawlers, sobre un edificio invadido por arañas asesinas; y Black Sheeps, continuación de la producción neozelandesa de 2006 sobre ovejas modificadas genéticamente. También se verá Oddities, con Adrienne Barbeau, y Victorian Psycho, protagonizada por Maika Monroe, elegida como película de clausura.

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Desde Indonesia llegará Ghost in the Cell, que combina una prisión, una entidad sobrenatural y crítica social. En tanto, Panorama Bizarro ofrecerá títulos como Manifesto, Still Standing, Still Stuffed, Inferis Ostium, Cuántica Rave y Bowels of Hell (Privadas de suas vidas), con propuestas que atraviesan la animación en plastilina, el musical de ciencia ficción y el cine de bajo presupuesto.

El programa de documentales incluye El monstruo y el sheriff, sobre el Nahuelito; Rubberhead: The Life and Monsters of Steve Johnson, dedicado al especialista en efectos visuales; y ¿Qué clase de joven le abre la puerta a un vampiro?, de Boom Boom Kid y Martiniano Zurita.

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"El monstruo y el sheriff" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BARS mantendrá su competencia de cortometrajes con más de 100 obras. A ella se sumará Fin de Semana Sangriento, desafío en el que 110 equipos de todo el país tuvieron 72 horas para producir, filmar y editar una pieza: 106 grupos lograron finalizarla y sus trabajos formarán parte de las funciones del festival.

La Muestra Federal de Cine de Terror reunirá cortos seleccionados junto con Oberá Nocturna, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Nieve Roja y Terror en el Valle. La iniciativa busca incorporar producciones de distintas provincias a la exhibición porteña.

Además de las funciones, la sala 1 de Atlas Caballito será sede de charlas gratuitas. Habrá presentaciones de los libros El cine según Rob Zombie: pastiche, explotación y horror americano, de “Funebrero” González, y Caos inmortal: el rodaje en Argentina de Highlander 2, de Mariano Oliveros. Participarán Javier Parra, cocreador del podcast ¡Estamos vivas!; Andrés Borghi, que hablará sobre el videojuego Tenebris Somnia; y Mónica García Massagué, directora general de la Fundación Sitges – Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

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