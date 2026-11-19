El libro del día: "Four-Letter Nation", de " Steven H. Jaffe

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Las malas palabras forman parte de la vida pública estadounidense desde la llegada de los primeros colonos ingleses, que llevaron consigo expresiones terrenales, irreverentes y provocadoras. También trasladaron fuertes prohibiciones religiosas y sociales contra ese mismo lenguaje.

La contradicción persiste: las groserías pueden ser vistas como señales de corrupción, vergüenza y desorden moral, pero también como una forma de desafío contra las autoridades religiosas, políticas o económicas que intentan imponer límites al habla. Algunos padres estadounidenses todavía lavan con jabón la boca de sus hijos cuando dicen insultos. En ese mundo de las palabras ingresa el historiador y escritor Steven H. Jaffe en Four-Letter Nation (Nación de cuatro letras).

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Las expresiones ofensivas suelen responder a patrones similares en numerosos idiomas: referencias sexuales, escatológicas o insultos contra grupos externos. Sin embargo, cada cultura conserva sus propios límites; en ciertos lugares, nombrar a un antepasado que debería permanecer innominado puede constituir una ofensa. Incluso lenguas consideradas sobrias o reprimidas, como el japonés y el finés, tienen fórmulas para expresar rabia, frustración o burla. La historia de esos usos es difícil de reconstruir porque buena parte de la lengua hablada se perdió sin dejar registro.

"Los Peregrinos marchando a un servicio religioso", de George Henry Boughton

El estudioso E. J. White resumió esa dificultad con una imagen: “En gran medida, la historia de la lengua hablada es una historia escrita sobre el agua”. Lo que permanece son fragmentos dispersos: transcripciones judiciales, diarios personales, cartas privadas, periódicos deteriorados y novelas envejecidas. El sentido de las palabras cambia con el tiempo. La forma inglesa fuckin’, usada como intensificador, aparecía en la América colonial como un gerundio directo, aunque no necesariamente profano, referido al acto sexual.

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Durante el siglo XVII, un habitante de Virginia o Massachusetts quizá habría entendido la palabra, pero no se habría escandalizado por su empleo para exigir el cumplimiento de medidas de salud pública. En cambio, expresiones de emergencia de aquella época como “cud’s buds” o “zounds!”, alusiones al cuerpo y las heridas de Dios, resultarían incomprensibles para buena parte de la audiencia de 2020.

La asociación entre las groserías y una supuesta condición social baja sobrevivió a más de cuatro siglos de cambios culturales. Para ciertas concepciones cristianas europeas, las facultades elevadas del pensamiento y los sentidos estaban concentradas en la cabeza, cerca del cielo, mientras que el deseo sexual, la micción y la defecación pertenecían a las zonas inferiores del cuerpo, próximas al infierno.

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Adjetivos como mean, que también aludían a lo bajo o vil, se aplicaban a campesinos, obreros, mendigos y bandidos

Adjetivos como mean, que también aludían a lo bajo o vil, se aplicaban a campesinos, obreros, mendigos y bandidos. Esos sectores eran asociados con el pecado, el vicio, el delito y un habla considerada ilícita, mientras que el lenguaje refinado se vinculaba a monarcas, nobles, comerciantes adinerados y profesionales con educación.

En Estados Unidos y en Inglaterra, el lenguaje profano, grosero o sucio se convirtió así en un estigma. Cuando un hombre o una mujer de clase media o alta quebraba esas normas, los sermones, las lecciones y los manuales de etiqueta interpretaban que vivía por debajo de su condición social.

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La valoración comenzó a modificarse a fines del siglo XIX y comienzos del XX. La Gran Migración transformó las grandes ciudades estadounidenses, mientras las generaciones jóvenes desafiaban la prudencia victoriana y convertían las palabras prohibidas en signos de nuevas identidades, franqueza y rebeldía.

Veteranos endurecidos por la guerra, cantantes de blues y músicos de jazz ocuparon lugares más visibles en la cultura estadounidense

Veteranos endurecidos por la guerra, cantantes de blues y músicos de jazz ocuparon lugares más visibles en la cultura estadounidense. Sus formas de hablar incorporaron una rudeza que pasó a ser valorada como descaro y sinceridad, y las groserías adquirieron fuerza precisamente porque seguían prohibidas.

Las malas palabras están hoy más presentes que antes en la conversación pública de Estados Unidos. Políticos y funcionarios las emplean para transmitir desafío, espontaneidad o desprecio por las convenciones heredadas, incluso cuando representan las instituciones contra las que otros se rebelan.

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Durante la primavera, el presidente Trump escribió en la red Truth Social un mensaje dirigido a los líderes de Irán: “Abran el puto estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno”. La frase buscaba proyectar seguridad y desafío mediante un registro que durante décadas se consideró impropio para la autoridad presidencial. Tres meses antes, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, había invitado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, a “irse a la mierda de Minneapolis”. Ambas intervenciones reflejan cómo las palabras antes asociadas con una posición social baja pueden utilizarse para exhibir audacia.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, había invitado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, a “irse a la mierda de Minneapolis” (REUTERS/Tim Evans)

El insulto también se volvió parte de una cultura marcada por la pérdida de privacidad y la exposición constante en internet. En redes sociales, padres que publican videos de sus hijos diciendo malas palabras reciben tanto aprobación como acusaciones de fomentar una conducta vergonzosa. La disputa se vuelve más compleja cuando una expresión puede funcionar como agresión o como afirmación de poder, según quién la diga y en qué contexto. Si una madre recibe el insulto inglés bitch en los comentarios de Instagram, puede interpretarlo como un ataque grave o como una forma de reconocimiento desafiante.

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En 2020, el representante republicano Ted Yoho presuntamente llamó “maldita perra” a la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Ella denunció desde la Cámara de Representantes el “lenguaje violento contra las mujeres”, pero luego escribió en X: “Pero bueno, las ‘perras’ hacen que las cosas sucedan”.