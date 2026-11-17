La revista Cuadernos Hispanoamericanos, el CCEBA y la Universidad Nacional de las Artes organizaron el ciclo literario Semana Cuadernos

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La literatura en español vuelve a reunirse para preguntarse por sus propios límites. Semana Cuadernos, un ciclo organizado por la revista Cuadernos Hispanoamericanos, el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), propone dos jornadas de encuentros que convocan a escritores de España y América Latina para analizar las nuevas formas de la narrativa contemporánea, la construcción de mundos alternativos y las maneras de cuestionar o subvertir la realidad a través de la escritura.

Cómo subvertir la realidad a través de la ficción

El ciclo comienza el martes 17 de noviembre con la charla “Crear mundos raros”, que se realizará en la UNA, que reunió a Andrés Barba, Roque Larraquy, Hernán Ronsino y Fernanda Trías, con la moderación de Vanesa Pafundo. El encuentro indagó en aquellas literaturas que buscan dislocar lo real, transformarlo o reemplazarlo por una versión alterada. El enrarecimiento como mecanismo narrativo funcionó como eje de la conversación sobre las distintas formas de construir universos ficcionales que desafían lo conocido.

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La programación continúa el viernes 20 de noviembre en el CCEBA, con el coloquio “Sobre cómo subvertir la realidad”, en el que participarán Barba, Marina Yuszczuk y Trías, moderados por Valeria Tentoni. La charla abordará las estrategias narrativas que cuestionan la superficie de lo evidente para revelar otras dimensiones de lo real: impugnar las certezas, negar la primera percepción de los sentidos y proponer visiones alternativas del mundo como formas de explorar una realidad que, según plantea el ciclo, parece insuficiente.

Los escritores Andrés Barba, Roque Larraquy, Hernán Ronsino y Fernanda Trías debatieron sobre mundos ficcionales en la UNA

Los textos que anticipan la literatura del futuro

Esa misma noche, a las 20:00, también en el CCEBA, se realizará “Por una literatura del futuro”, una lectura de textos de Tomás Downey, Olivia Gallo y Sofía de la Vega, con la moderación de Javier Serena, director de Cuadernos Hispanoamericanos. Los textos, que luego serán publicados en la revista, funcionarán como punto de partida para pensar las escrituras que vendrán: qué transformaciones, temas y búsquedas podrían definir la literatura de las próximas décadas. La lectura de estos textos-manifiesto dará paso a un debate sobre las ideas que proponen sus autores.

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Serena es también autor de las novelas Atila (Tropo, 2015; Sloper, 2022), Últimas palabras en la Tierra (Gadir, 2018) y Apuntes para una despedida (Almadía, 2025), traducidas al inglés y al italiano. Fue becario de la Fundación Antonio Gala, la Fundación Valparaíso, la Fundación Axóuxere y la residencia Les Récollets.

Una revista con más de siete décadas de historia

Cuadernos Hispanoamericanos, creada en 1948, es una de las publicaciones literarias en español de trayectoria más extensa, con ediciones ininterrumpidas desde hace más de siete décadas. Fue publicada inicialmente por el Instituto de Cultura Hispánica y, luego, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que la edita en la actualidad.

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Sofía de la Vega, Olivia Gallo y Tomás Downey leerán textos sobre las transformaciones temáticas de la literatura

La revista busca visibilizar la creación literaria contemporánea en español sin distinciones por el origen geográfico de sus autores y propone nuevas lecturas sobre obras que quedaron al margen del canon, con el objetivo de ampliar el diálogo entre tradiciones y generaciones distintas. Desde 2017 cuenta con una versión digital que aloja de manera íntegra sus contenidos, aunque también pueden consultarse números anteriores en Cervantes Virtual y en la web de la AECID.

Información para asistir

Martes 17 de noviembre, 18:00 “Crear mundos raros” Universidad Nacional de las Artes, aula 210, segundo piso. Bartolomé Mitre 1869, CABA. Modalidad presencial. Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

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Viernes 20 de noviembre 19:00: “Sobre cómo subvertir la realidad” 20:00: “Por una literatura del futuro” Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, CABA. Modalidad presencial. Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

Fuente y fotos; prensa CCEBA.