Con 'Reich/Richter', el Teatro Colón celebrará los 90 años del compositor Steve Reich en el cierre de la temporada 2026 del ciclo Colón Contemporáneo

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El Teatro Colón cerrará la temporada 2026 de su ciclo Colón Contemporáneo con un concierto que combina música en vivo y videoarte en homenaje a los 90 años del compositor estadounidense Steve Reich, pionero del minimalismo. La cita será el lunes 30 de noviembre, a las 20:00, en la Sala Principal del teatro porteño.

Bajo la dirección musical de Pablo Druker, el Ensamble ArtHaus interpretará el estreno latinoamericano de Reich/Richter, una obra de 2019 que cruza la música de Reich con una proyección de videoarte creada por el pintor alemán Gerhard Richter junto a la realizadora Corinna Belz. Richter, de 94 años, es considerado uno de los artistas visuales vivos más influyentes y reconocido por su tránsito entre el fotorrealismo y la abstracción gestual de gran formato. El concierto, además, marca los 15 años del ciclo Contemporáneo del Colón.

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Una pieza nacida del cruce entre pintura abstracta y repetición musical

Reich/Richter surgió de la colaboración entre ambos artistas a partir del libro Patterns de Richter, que sirvió de base para el proceso creativo de la obra. El propio Reich reconstruyó, en declaraciones difundidas por el Teatro Colón, cómo Richter trabajó sobre sus propias pinturas para generar el material visual de la pieza.

“Partió de sus pinturas abstractas de los años 90. Escaneó una foto de la obra y luego cortó el escaneo en dos mitades. Volvió a dividir estas mitades y espejó dos de los cuatro cuartos”, relató el compositor sobre un método que consistió en dividir, reflejar y repetir cada fragmento hasta llegar a la parte 4.096 de la pintura original.

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Steve Reich coordinó el ritmo de la música con la variación en el número de píxeles de la película

Esa estructura visual determinó, a su vez, la composición musical. “El film comienza con dos franjas de color y la música empieza con un patrón oscilante de dos semicorcheas. Cuando la película cambia a cuatro píxeles, la música cambia a una secuencia de cuatro semicorcheas, luego ocho y dieciséis”, detalló Reich.

A medida que avanza la proyección, el ritmo de la pieza también se transforma. “Después de eso, empecé a introducir valores de nota más largos, primero corcheas, luego negras. En la mitad de la película, cuando las imágenes cambian de 512 a 1064 píxeles, la música se ralentiza a blancas con puntillo. Y cuando el número de píxeles de cada parte va disminuyendo cada vez más hacia el final, la música vuelve a cambiar a corcheas más rápidas y finalmente desemboca en un movimiento de semicorcheas muy intenso y acelerado”, explica el compositor.

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La obra se estrenó en The Shed de Nueva York y desde entonces pasó por salas como el Barbican de Londres y la Filarmónica de París, interpretada por agrupaciones como la Britten Sinfonietta y el Ensemble Intercontemporain. Richter, por su parte, fue protagonista reciente de una retrospectiva que ocupó la totalidad de la Fondation Louis Vuitton en París.

El Ensamble ArtHaus interpretará el estreno latinoamericano de la obra Reich/Richter

Antes de Reich/Richter, dos obras tendrán su primera presentación en la Sala Principal del Teatro Colón. Abre el programa 4′33″, la pieza que John Cage compuso en 1952 y en la que la ausencia de ejecución instrumental traslada la atención a los sonidos del entorno durante cuatro minutos y treinta y tres segundos.

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Le sigue Three Places in New England, de Charles Ives, en su versión de cámara de 1929. Clave del experimentalismo estadounidense de comienzos del siglo XX, la obra superpone melodías ligadas a la memoria, el paisaje y la imaginación del compositor.

La obra "Reich/Richter", en Argentina, estará bajo la dirección de Pablo Druker

El concierto se realizará el lunes 30 de noviembre a las 20 horas, en la Sala Principal del Teatro Colón (Tucumán 1171, Ciudad de Buenos Aires). El programa incluye 4′33″ de John Cage, Three Places in New England de Charles Ives y el estreno latinoamericano de Reich/Richter, de Steve Reich, interpretadas por el Ensamble ArtHaus bajo la dirección de Pablo Druker.

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Las entradas ya están a la venta a través de www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del teatro, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00, y domingos y feriados de 9:00 a 17:00.

Fotos: gentileza prensa Teatro Colón (©Jeremy Liebman; ©David Pinzer).