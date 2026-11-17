Veintiún herederos donaron al Malba piezas únicas y documentos de archivo

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El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) recibió, por su 25º aniversario, una donación colectiva de herederos y representantes de 21 artistas argentinos ya presentes en su colección. El conjunto incorpora piezas gráficas, fotografías y documentos de archivo que ampliarán las posibilidades de investigación, conservación y acceso al patrimonio del museo.

La entrega reunió serigrafías, dibujos, publicaciones, cartas, registros audiovisuales y materiales de época vinculados con las trayectorias, los procesos creativos y las relaciones de los artistas con la institución. Cada incorporación podrá reproducirse en distintos proyectos del museo.

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La iniciativa fue convocada por Cintia Mezza, historiadora del arte especializada en legados, colecciones y archivos de artistas. La propuesta surgió de una red de herederos y responsables de archivos que busca sostener la difusión de las obras de artistas fallecidos.

La donación reúne aportes de los legados de Carmelo Arden Quin, Juan Batlle Planas, Martín Blaszko, Alicia D’Amico, Ernesto Deira, Juan Del Prete, Mirtha Dermisache, Sara Facio, León Ferrari, Santiago García Sáenz, Nicolás García Uriburu, Gyula Kosice, Alejandro Kuropatwa, Víctor Magariños D., Luis Felipe “Yuyo” Noé, Margarita Paksa, Alfredo Prior, Graciela Sacco, Jorge de la Vega, Miguel Ángel Vidal y Yente, seudónimo de Eugenia Crenovich.

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Ramón de la Vega, hijo de Jorge de la Vega, entregó un ejemplar de época del disco "El Gusanito en persona" y otros documentos

Entre las piezas se encuentran serigrafías de Noé, Deira y Magariños D., además de una serigrafía y material fotográfico documental de Miguel Ángel Vidal. El legado de Dermisache sumó cuatro textos-ejercicios, un catálogo agotado con la última entrevista de la artista y documentación fotográfica digitalizada.

El archivo de Nicolás García Uriburu aportó un afiche histórico y una copia digitalizada de un audiovisual documental sobre sus Coloraciones, realizado por el propio artista. La entrega también incluyó documentación histórica de Arden Quin y Paksa.

El legado de Juan Batlle Planas donó un dibujo y un poema de Olga Orozco dedicado a la serie Radiografías paranoicas, parte de la Colección Malba. Ramón de la Vega, hijo de Jorge de la Vega, entregó un ejemplar de época del disco El Gusanito en persona y otros documentos.

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La colección recibió además un libro de salmos de Santiago García Sáenz realizado en papel artesanal y vinculado con su obra San Jorge. También se incorporaron un dibujo de la serie de los “ositos” de Alfredo Prior, fotografías de época de Yente y Juan Del Prete junto a obras que hoy conserva el museo, y una imagen de Alejandro Kuropatwa con una pieza de su serie Cóctel en exposición.

La entrega reunió serigrafías, dibujos, publicaciones, cartas, registros audiovisuales y materiales de época

Los materiales incluyen estampillas con imágenes de Sara Facio, Alicia D’Amico y Graciela Sacco. La Fundación FALFAA, dedicada al legado de León Ferrari, entregó una publicación sobre las heliografías y Cuadro escrito, además de un conjunto de serigrafías contemporáneas realizadas en acciones sociales y de apoyo a las luchas por los derechos humanos.

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La entrega formal se realizó a mediados del mes pasado con la presencia de Eduardo F. Costantini, fundador y presidente de Malba; María Amalia García, curadora en jefe; Valeria Intrieri, responsable de la Gestión de la Colección Malba, y miembros de los equipos curatoriales y de otras áreas de la institución.

Mezza presentó y contextualizó las piezas seleccionadas. Hijos, nietos, herederos y representantes de archivos compartieron historias sobre las donaciones, que estuvieron acompañadas por notas personalizadas con memorias vinculadas a la apertura del museo y su relación con la comunidad artística.

La entrega formal se realizó a mediados del mes pasado con la presencia de Eduardo F. Costantini

Participaron Silvia Batlle, por Juan Batlle Planas; Liliana Crenovich, por Yente y Juan Del Prete; Ramón de la Vega, por Jorge de la Vega; Liliana Kuropatwa, por Alejandro Kuropatwa; Sergio Paksa, por Margarita Paksa; Max Pérez Fallik, por Gyula Kosice; Tencha de Sagastizábal, por Carmelo Arden Quin; Alejandra Solís, por Alfredo Prior, y Alejandro Vidal, como heredero directo.

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También estuvieron Leonor Cantarelli, albacea de Mirtha Dermisache y representante de Alejandro Larumbe y otros herederos; Catalina Fabbri, coordinadora de la Fundación Nicolás García Uriburu; Marialí Ferrari y Florencia Sabá, por la Fundación FALFAA; Florencia Giordana, directora de ROLF y representante de los legados de D’Amico, Facio y Sacco; Cecilia Ivanchevich, directora de Fundación Noé; y Herminda Lahitte y Silvina Pirraglia, directoras de Galería H y representantes de la familia García Sáenz.

Susana Blaszko, Silvina y Martín Deira y Dolores Rubio, vinculada al legado de Víctor Magariños D., integraron la donación colectiva, aunque no asistieron al encuentro. Mezza trabaja en la consolidación de la red como una futura asociación de herederos de artistas en Argentina, con el objetivo de acompañar al museo mediante documentación, préstamos y futuras donaciones.

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