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El silencio de Buster Keaton no era una ausencia de gesto: era parte de una técnica que combinaba caída, precisión y una relación física con el riesgo. “Si él se quedaba serio, el público se reía. Y si él se reía de sus propios chistes, el público no lo acompañaba”, explicó el investigador y archivista Fernando Martín Peña, autor de Buster Keaton, durante una entrevista con Infobae En Vivo.

La imagen impasible del actor estadounidense, protagonista de algunas de las secuencias más recordadas del cine mudo, fue uno de los ejes de la conversación. Para Peña, esa máscara no fue necesariamente una decisión inaugural ni una ley fija en su trabajo: “Las primeras películas que él hace con este cómico que les mencionaba antes, hay una primera parte de esa producción en la que él se ríe siempre”. El cambio, sostuvo, se percibe tras el paso de Keaton por Francia durante la Primera Guerra Mundial.

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“Me permito imaginar: vos estás en el frente, estás de uniforme, estás en el medio de un ejército. Algo te pasa cuando estás cerca de la guerra”, planteó Peña. Keaton, que regresó con dificultades auditivas en uno de sus oídos, “no volvió igual que se fue de la guerra”, agregó el especialista, quien dedicó buena parte de su trabajo como divulgador a reconstruir y difundir la obra del cineasta.

"Un absoluto fuera de serie": así definió Fernando Martín Peña al cine de Buster Keaton

El niño de vodevil que aprendió a caer antes de filmar

La formación de Keaton comenzó mucho antes de la cámara. Según relató Peña en Infobae En Vivo, el futuro actor actuaba junto a sus padres desde su primera infancia, cobraba un sueldo y formaba parte de un número de vodevil que parodiaba arquetipos irlandeses. “El padre en algún momento del sketch terminaba revoleando al chico por todo el escenario y llegó a tirarlo alguna vez a la platea”, contó.

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De esa experiencia, de la que sobreviven relatos pero no registros fílmicos, surgió una destreza que definiría su cine. “Él aprendió a caerse de todas las formas posibles sin lastimarse”, afirmó Peña. El investigador señaló que se trataba de un entrenamiento “muy duro”, aunque Keaton no parecía guardar resentimiento hacia esa etapa: “Salió de ahí endurecido y hecho un completo profesional del oficio cuando tenía menos de 20 años”.

El vodevil fue una de las dos escuelas decisivas de su carrera. La otra fue el cine, adonde llegó en 1917 para trabajar durante tres años con Roscoe Arbuckle, conocido en Argentina como “Tripitas”. “De ese otro cómico él aprende todo lo que tenía que ver con el cine”, explicó Peña. Esa combinación entre oficio corporal y conocimiento del dispositivo cinematográfico, sostuvo, distingue la obra de Keaton de la de muchos de sus contemporáneos.

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El silencio de Buster Keaton no era una ausencia de gesto: era parte de una técnica que combinaba caída, precisión y una relación física con el riesgo: “Si él se quedaba serio, el público se reía. Y si él se reía de sus propios chistes, el público no lo acompañaba”

“Keaton combinó ese doble entrenamiento, primero el físico y después el cinematográfico”, resumió. También Charles Chaplin, Max Linder, Harry Langdon y otros intérpretes procedían de formas de teatro popular, pantomima y music hall que alimentaron al primer cine cómico.

Trucos sin dobles de riesgo

Las caídas, los trenes, los vehículos y los decorados que se desploman con precisión milimétrica forman parte de la iconografía de Buster Keaton. Peña remarcó que esas escenas no dependían de un sustituto. “Nunca usó doble, nunca usó nada parecido”, aseguró durante la entrevista. “Lo que se ve es lo que hacía”.

Eso no significa que el actor prescindiera por completo de recursos técnicos. “Usaba algunos trucos escenográficos para por ahí aliviar alguno de los golpes”, aclaró el autor de Buster Keaton. También había planos, cables y mecanismos que permitían controlar las condiciones de una toma, pero no reemplazaban la maniobra central. “Controla un poco el riesgo, pero la proeza sigue siendo la misma”, señaló.

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Peña recordó que Keaton se ejercitaba y sabía caer sobre “las partes blandas del cuerpo”, lejos de zonas que podían provocar lesiones graves. Sin embargo, el costo físico existió. “Le encontraron muchos años después una quebradura de cuello”, dijo el especialista. “Evidentemente tenía un umbral del dolor altísimo, porque eso duele mucho tiempo y ni él se quejó ni fue al médico en su momento”.

Una de esas escenas nació de un fallo y no de un plan cerrado. Keaton intentaba pasar de una terraza a otra, no llegó y cayó. “En lugar de volver a intentarlo, lo que decidieron fue seguir el chiste hacia abajo”, relató Peña. “Inventaron las otras tomas”. Para el investigador, ese modo de trabajar ilustra la importancia de la improvisación controlada en su método.

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El libro sobre Buster Keaton, publicado por Reservoir Books y escrito por Fernando Martín Peña

La copia hallada que cambió la historia de “El herrero”

La investigación de Peña sobre Keaton tuvo en 2013 uno de sus episodios más conocidos. Su amigo Fabio Manes había adquirido alrededor de cinco años antes, a través de Internet, una copia en 9,5 milímetros procedente de Francia. Al revisarla, Peña detectó que contenía una versión diferente de El herrero, un cortometraje de Keaton.

“Entre los materiales había un corto de Buster Keaton y descubrí que era una versión completamente diferente de la versión que se conoce”, recordó. La sorpresa se relacionaba con la lógica de producción de los cómicos de ese período: antes del estreno, probaban las películas frente a un público para comprobar si provocaban risas. “No hay que hablar de cine cómico, sino de cine de intención cómica. Uno quiere que la gente se ría. Ahora, si la gente se ríe o no, se sabe cuando probás la película con un público”, explicó Peña, al citar al realizador francés Pierre Étaix.

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En el caso de El herrero, la investigación posterior permitió establecer que coexistían dos versiones con diferencias sustanciales. La que circuló durante décadas correspondía a la revisión posterior, estrenada comercialmente en 1922; la copia identificada por Peña conservaba material de una versión temprana, que no se había distribuido en Estados Unidos.

Peña advirtió la diferencia porque conocía la película de memoria. “Veo la película esta y tuve esa sensación, la sensación de estar viendo algo que no se correspondía con lo que yo me acordaba”, contó. Tras consultar con familiares y especialistas extranjeros, recibió una confirmación concluyente: “Esto no lo vi nunca en mi vida”, le dijeron sus colegas.

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El reconocimiento de Keaton como estrella de Hollywood no alcanzó para preservar su autonomía creativa

La llegada del sonido y el límite que impuso Metro-Goldwyn-Mayer

El reconocimiento de Keaton como estrella de Hollywood no alcanzó para preservar su autonomía creativa. Peña explicó que el público identificaba su nombre con el personaje cómico que aparecía en la pantalla, aunque también era realizador y guionista de sus películas. Su método no se ajustaba a los procedimientos que imponían los grandes estudios cuando el cine dejó atrás el silencio.

En el proceso de transición al sonido, que se extendió durante cerca de tres años, el productor independiente que respaldaba a Keaton vendió su contrato a Metro-Goldwyn-Mayer. “Lo que parecía una buena idea, porque Metro era como el estudio más importante, más grande que había en ese momento”, derivó en un problema, según Peña. La compañía exigía una disciplina de trabajo y presupuestos que el director no había tenido antes.

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“Jamás había escrito un guion”, precisó el investigador. Keaton discutía las ideas con tres o cuatro colaboradores y resolvía muchas situaciones durante el rodaje. “Había ciertas situaciones en las que él no podía saber lo que iba a hacer hasta que estuviera en el set, porque mucho dependía de la improvisación controlada”, explicó Peña.

El sistema funcionó durante sus dos primeras películas para el estudio, pero después se volvió inviable. “Entonces se resignó a ser actor”, dijo Peña. La frustración profesional agravó su vínculo con el alcohol y Metro-Goldwyn-Mayer lo despidió en 1933. Desde entonces atravesó años de trabajos dispersos y menor visibilidad, hasta que la televisión volvió a darle un lugar en la pantalla. Keaton murió en 1966.

Portada del libro "Buster Keaton" de Fernando Martín Peña

Doce largometrajes y diecinueve cortos disponibles para volver a verlo

Peña sostuvo que la parte central de la obra de Keaton como cineasta reúne 12 largometrajes, estrenados entre 1923 y 1929, y 19 cortometrajes realizados entre 1920 y 1923. Entre las imágenes que quedaron fijadas en la memoria cinematográfica mencionó al maquinista de La general y la célebre secuencia de la fachada de una casa que cae a su alrededor.

“Alguna vez lo viste. En algún lugar está”, dijo sobre Keaton, a quien definió como “un absoluto fuera de serie”. Sin desplazar la figura de Chaplin, Peña señaló que el nombre de Keaton quedó “inserto en la iconografía cinematográfica del siglo XX”.

Para acercarse a esa filmografía, el investigador propuso una vía directa. Gran parte de sus películas circula hoy en línea, aunque el estatus de dominio público puede variar según la obra, la copia y el país. “Por suerte está todo en dominio público. Estás a un clic”, afirmó Peña. “En YouTube están los 19 cortos y los 12 largos”. También cuestionó la escasa presencia de esas películas en la televisión abierta: “No entiendo cómo los canales de aire no la pasan sin parar todo el tiempo, porque no hay ni que pagar”.

La vigencia de Keaton, para Peña, se vincula con un tipo de formación que desapareció junto con el vodevil y el music hall. “El cine de alguna manera mató esa forma del espectáculo”, observó. Sin aquella base de entrenamiento, concluyó, ya no aparecieron artistas preparados de la misma forma para llevar el cuerpo al centro de la comedia.