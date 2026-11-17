Murió Christian Ferrer, relevante intelectual y profesor universitario argentino que marcó a varias generaciones de estudiantes con sus clases

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Así trascienden las noticias ahora, las malas y las buenas. Me enteré por el teléfono, en el tren Mitre, volviendo a casa. Murió Christian Ferrer: “sociólogo, ensayista y profesor universitario” sería el encabezado de cualquier obituario periodístico tradicional. Pero era más que mucho más que eso y lo fue, sobre todo, para miles de alumnos que pasamos por sus clases en más de tres décadas. Ferrer, con su dicción y forma oratoria tan particular -al borde de la parodia, pero no daba para la joda, la verdad- abrió los horizontes de pensamiento crítico para varias generaciones de estudiantes de comunicación y ciencias sociales en distintos puntos del país. Lo tuvimos en materias (de las que recuerdo) tituladas “Informática y Sociedad”, “Epistemología de la ciencias sociales” y no recuerdo cuáles más. Sí recuerdo, vívidamente, la primera vez que asistí a una clase suya.

Yo tenía 18 años y las cosas no muy claras, por cierto. Pero sabía que mi vocación por ser periodista, y de los buenos (eso quería, como mi viejo autodidacta, como mi hermano ejemplo profesional), tenía que tener un necesario sostén intelectual para que cada cosa de la que me propusiera escribir o decir, tuviera un sólido cimiento crítico. Volvamos a la escena. Primera clase de “Informática y Sociedad”, entra un tipo con cara de aburrido, un poco descuidado en su aspecto -nada grave, estábamos en Comunicación-Antropología-. No dice ni buen día y se pone a leer un poema de la Edad Media. Sorpresa total, silencio. Termina el poema y empieza a hablar de la conciencia, el hombre, la máquina, el Estado, los Tiempos Modernos, Chaplin y Spinetta. Hablaba con voz grave y unas inflexiones un poco, por así decirlo, extravagantes.

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Hago mías las palabras de mi compañero de redacción de Página/12 en el siglo pasado, Esteban Schmidt: “sus clases resultaban verdaderamente hipnóticas por el fraseo del docente y por su acento extraño, como proveniente de una geografía imaginaria, usaba el tu, y bajo esta forma peculiar siempre contenía ideas provocativas que hacían pensar, avivaban al joven a desafiar sus prejuicios”. Eso, Esteban, eso: sus clases eran hipnóticas, el acento era extraño, el “tu” sorprendente; pero más que todo eso, lo que valía era la provocación intelectual a la que nos sometía mientras con mis amigos estábamos pensando en el nuevo disco de Los Redondos, el próximo partido de Boca, la fiesta del fin de semana con las nuevas chicas que habíamos conocido. Ya no los veo y no tengo contacto con mis compañeros de aquella época, pero estoy seguro que si Pablo, Coco, Fabián, el Sifón y el Flaco, compartirán este recuerdo (ojalá les llegue y lo lean).

Contexto: era Olavarría, 1988, flamantes carreras de Comunicación Social y Antropología en la Universidad Nacional del Centro. No entendíamos nada pero estábamos ahí porque nos gustaba y cuando apareció este tipo aburrido, despeinado y con una chomba anodina, nos partió la cabeza. En esa época él era simplemente un ayudante de cátedra en una nueva carrera universitaria que ni sede formal tenía (la clase de la que hablo ocurrió en el aula mayor de un colegio católico, del barrio San Vicente, frente a la plaza y el supermercado). Salíamos de ahí, cada una de las mañanas en que teníamos sus clases, con la cabeza cambiada, a mirar el mundo de otra forma (ya nada fue igual). De esto hace más de 30 años, así que los recuerdos son -en términos de precisión- un poco vagos. Pero pasaron los años, la vida y siempre, cada vez que él aparecía -y su carrera académica y literaria había crecido, por supuesto- presté atención y pensé “la puta madre, qué tipo, pensar que fue el primer profesor universitario que me hizo pensar de verdad”.

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Pasado el segmento del recuerdo personal, voy a lo general.

Christian Ferrer desarrolló una trayectoria intelectual singular dentro del pensamiento argentino. Abordó en su obra los vínculos entre tecnología, sociedad, poder y libertad, desde una perspectiva que cuestionó los modos en que se organiza la vida en el presente. Especializado en filosofía de la técnica, sus trabajos recorrieron las relaciones entre tecnología, sociedad, poder y libertad, con una mirada crítica sobre las formas de organización de la vida contemporánea.

En 'Barón Biza: el inmoralista', Christian Ferrer diseccionó el mito de un escritor-personaje maldito y expuso los cruces entre poder, dinero y violencia que atravesaron el siglo XX en Argentina

Nacido el 22 de enero de 1960 en Santiago de Chile, se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales. Fue docente de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador del Instituto Gino Germani. También integró distintas publicaciones culturales y libertarias, entre ellas El Ojo Mocho y Artefacto.

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A lo largo de su carrera publicó ensayos y libros que indagaron en las formas del poder y en las consecuencias de la modernidad. Entre ellos se destacaron Cabezas de tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable, Mal de ojo, La mala suerte de los animales, El entramado. El apuntalamiento técnico del mundo y Los destructores de máquinas y otros ensayos. También dedicó una parte importante de su trabajo a recuperar figuras y tradiciones del pensamiento argentino, en todos los casos con singular maestría y precisión. Su libro La amargura metódica reconstruyó la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada, mientras que Barón Biza. El inmoralista se internó en la historia del excéntrico escritor Raúl Barón Biza.

En 2024 recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex por su trabajo en el campo de las biografías, memorias y diarios. Su reflexión sobre la técnica tampoco se limitó a cuestionar los dispositivos tecnológicos. Más bien se interesó por la manera en que la sociedad organizó su existencia alrededor de ellos y por las nuevas formas de dependencia que podían producir. Así, construyó un perfil singular dentro del campo intelectual argentino, alejado de los moldes académicos tradicionales y de las etiquetas partidarias.

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Durante décadas se desempeñó como docente e investigador en carreras de Ciencias Sociales de la UBA, Comahue, UNICEN y otras, donde formó a generaciones de estudiantes en el cruce entre la filosofía de la técnica, la historia de las ideas y el pensamiento anarquista. Además de su labor en las aulas, integró el grupo editor de la revista Artefacto. Pensamientos sobre la Técnica, una publicación de referencia para analizar el impacto de la tecnología en la vida contemporánea.