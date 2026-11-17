Julia Funai expone acuarelas y abre su técnica al público en el Jardín Japonés

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Del 20 al 23 de noviembre, el Jardín Japonés de Buenos Aires recibirá una exposición de acuarelas de Julia Funai y de los alumnos de su Taller Cielos, con demostraciones abiertas al público de la técnica desarrollada por la artista. La muestra podrá visitarse de 10 a 18 en el predio de las avenidas Casares y Figueroa Alcorta. Durante las cuatro jornadas, Funai ofrecerá instancias participativas para que los asistentes conozcan recursos y procedimientos de la acuarela.

La exposición incluirá trabajos originales de Julia Funai, artista y docente creadora de la Técnica Acuarela Funai, junto con producciones de quienes integran su Taller Cielos. La propuesta reúne la práctica artística con una dimensión formativa: las demostraciones previstas invitarán al público a observar el proceso de trabajo y a experimentar con el lenguaje de la acuarela.

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La exposición incluirá trabajos originales de Julia Funai, artista y docente creadora de la Técnica Acuarela Funai, junto con producciones de quienes integran su Taller Cielos

Funai también desarrolla una Escuela Online de Acuarela Funai, orientada a ampliar el acceso a su enseñanza para personas de distintas edades y lugares. Según la información difundida por la organización, esa modalidad contempla la participación de adultos mayores y personas con discapacidad, sin necesidad de asistir a clases presenciales.

El encuentro se extenderá durante cuatro días, del 20 al 23 de noviembre de 2026. Las demostraciones participativas serán abiertas a quienes visiten el jardín en el horario de la exposición.

Con esta programación cultural, el Jardín Japonés busca acercar valores asociados a la tradición japonesa, como el bienestar, el equilibrio y la armonía

Con esta programación cultural, el Jardín Japonés (ubicado en avenida Casares y avenida Figueroa Alcorta) busca acercar valores asociados a la tradición japonesa, como el bienestar, el equilibrio y la armonía. El espacio se sostiene con el ingreso por entradas; no recibe subvenciones de los gobiernos japonés, nacional ni de la Ciudad de Buenos Aires.

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La entrada general para residentes argentinos con DNI cuesta $ 8.000. El acceso es gratuito para menores de 12 años, mayores de 65 y personas con certificado de discapacidad, que pueden ingresar con un acompañante. Para visitantes no residentes, el valor es de $ 24.000.