La inflación mayorista se ubicó por debajo del índice minorista en octubre. (Foto: Reuters)

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La inflación mayorista fue de 1,6% en octubre y registró una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales respecto a la medición de septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, experimentó una variación interanual de 29,8%, acumuló 24,8% en los primeros diez meses de 2026.

En los tres casos la inflación mayorista quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Indec, IPC avanzó 2,2% en octubre, 26,3% en el acumulado de los primeros diez meses del año y 33,1% en la variación interanual, lo que significa que los precios mayoristas quedaron 0,6, 1,5 y 3,3 puntos porcentuales por debajo del IPC respectivamente.

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Qué explicó los aumentos de octubre

La suba de los precios mayoristas estuvo impulsada por los combustibles, los productos químicos y la energía. El avance del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) respondió a un alza de igual magnitud en los productos nacionales, mientras que los importados aumentaron 0,9 por ciento.

Los productos refinados del petróleo fueron el principal factor detrás de la suba, con una incidencia de 0,58 puntos porcentuales. También influyeron los aumentos en sustancias y productos químicos, petróleo crudo y gas, vehículos automotores, carrocerías y repuestos, y productos agropecuarios.

Los productos refinados de petróleo explicaron un tercio del incremento de precios mayoristas de octubre. (Redes Sociales)

A la vez, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, avanzó 1,5% durante octubre. En este caso, los productos nacionales subieron 1,5% y los importados, 0,9 por ciento.

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El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró una variación de 1,5 por ciento. El aumentó se explicó por el avance de 1,9% en los productos manufacturados y la energía eléctrica, mientras que los productos primarios aumentaron 0,6 por ciento.

“Fuerte caída de la inflación mayorista”

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró el dato informado por el Indec. Según publicó en su cuenta de X, se trató de una “fuerte caída de la inflación mayorista” y reposteó una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, donde detalla los principales números comunicados por el organismo de estadísticas.

Ambos funcionarios han explicado en repetidas ocasiones que el índice de precios mayoristas puede ser interpretado como una anticipación de lo que luego ocurrirá con el Índice de Precios al Consumidor. Por eso, la desaceleración del IPIM respecto al mes anterior no solo es visto como una buena noticia por la menor volatilidad de precios al por mayor, sino también por la posible desaceleración de los precios minoristas en el futuro.

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Los protagonistas del último año

Como se mencionó, el aumento de precios registrado en el mes de octubre se asoció principalmente a la suba de los combustibles, pero si se analizan las variaciones de precios del último año, se encuentran otros incrementos de mucha relevancia.

Dentro de los productos primarios, la historia con cambia demasiado. El rubro de “crudo y gas” registró un aumento del 73,3% entre octubre de 2025 e igual mes de este año. Mucho más atrás aparecen los productos pesqueros, que con una suba del 32,9%, quedaron por encima del IPIM de ese período. En tanto, los minerales no metalíferos se encarecieron 25,1% y los productos agropecuarios treparon un 23,4 por ciento.

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Los alimentos y bebidas manufacturados aumentaron 23,6% en los últimos doce meses. (Reuters)

Dentro de los productos manufacturados, que en forma conjunta aumentaron 26,9%, se encuentran grandes disparidades. El aumento más pronunciado lo tuvieron, una vez más, los productos refinados de petróleo, con un incremento del 54,8% en el período analizado.

Detrás aparecen el tabaco (30,1% de aumento), los productos minerales no metálicos (29,6%) y el rubro de alimentos y bebidas (23,6%), entre otros.

El otro gran rubro que mide el Indec, la energía eléctrica, también tuvo un papel protagónico en la suba del IPIM de los últimos doce meses. Según la medición oficial, la energía se encareció 53,1%, superando a la mayoría de los demás productos relevados.

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Por último, se puede mencionar el caso particular de los productos importados, que subieron sólo 14,4% en el último año, en gran medida como consecuencia de la estabilidad del tipo de cambio.

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