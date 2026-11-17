La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero investiga a Roberto Arzú y a sus cuatro hijos por transacciones sospechosas en el Crédito Hipotecario Nacional. (Roberto Arzú)

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Roberto Arzú, aspirante a la Presidencia de Guatemala y líder de varios sondeos rumbo a las elecciones de 2027, es investigado junto con sus cuatro hijos por un posible caso de lavado de activos vinculado con créditos, transferencias y retiros de efectivo en un banco estatal. La causa permanece bajo reserva judicial y se apoya en Reportes de Transacciones Sospechosas, según una investigación de Vox Populi.

El político y sus familiares recibieron tarjetas Visa Signature y extrafinanciamientos del Crédito Hipotecario Nacional durante la gestión de Sven Resenhoeft Greenberg como gerente general de la entidad. Los cuatro hijos obtuvieron Q 400 mil cada uno, por un total de Q 1,6 millones equivalentes a USD 210.000.

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La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público busca determinar la capacidad económica de los involucrados y el origen del dinero utilizado para cancelar los créditos. Un juzgado penal ordenó obtener información financiera de todos los señalados en dos reportes remitidos por la Intendencia de Verificación Especial.

La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero investiga a Roberto Arzú y a sus cuatro hijos por transacciones sospechosas en el Crédito Hipotecario Nacional. (Vox Populi)

Créditos para los hijos y retiros en efectivo

De acuerdo con las investigaciones de Vox Populi, las operaciones comenzaron en octubre de 2023, cuando el Crédito Hipotecario Nacional aprobó tarjetas y extrafinanciamientos para José Roberto, Juan Sebastián, Juan Esteban y Alejandro Arzú Saravia. Cada uno recibió Q 400 mil, al igual que Osvin Ricardo De León De León, jefe de seguridad de la familia Arzú y excandidato a diputado al Parlamento Centroamericano por el partido Podemos.

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El banco exigía para acceder a una Visa Signature al menos un año de estabilidad laboral, 30 años de edad e ingresos mensuales superiores a Q 25 mil. Alejandro, Juan Esteban y Juan Sebastián tenían 24, 27 y 29 años, respectivamente, cuando fueron aprobados los productos financieros.

El 31 de octubre de 2023, José Roberto Arzú Saravia retiró sus Q 400 mil en efectivo mediante un cheque de caja en la agencia central del banco, situada en la zona uno de Ciudad de Guatemala. Sus hermanos depositaron sus fondos en cuentas del Banco Industrial, mientras De León retiró en efectivo el mismo monto en la misma dependencia.

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El 1 de marzo de 2024, los cuatro hermanos y De León recibieron nuevos extrafinanciamientos por Q 480 mil cada uno, equivalentes a USD 63.000. De esa suma, Q 380 mil fueron utilizados para cancelar los créditos previos.

Once días después, los cuatro hijos de Arzú transfirieron Q 100 mil cada uno a una cuenta del Crédito Hipotecario Nacional a nombre de De León, quien añadió otros Q 100 mil propios. La cuenta acumuló Q 700 mil, unos USD 92.000, en dos meses; Q 575 mil salieron mediante cheques cuyo destino final se desconoce.

El cheque a nombre de Arzú y las alertas de lavado

Daniel de Jesús Catalán Chávez recibió otro préstamo de Q 400 mil del banco estatal el 10 de mayo de 2024. De acuerdo con la carpeta judicial, emitió un cheque por Q 200 mil a nombre de Roberto Arzú García-Granados.

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Ese préstamo continúa impago y figura como deuda ante la entidad financiera. La fiscalía considera que las operaciones reúnen indicadores utilizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional para detectar lavado de activos: créditos a personas sin capacidad de pago, transferencias a cuentas de terceros, retiros de efectivo y refinanciamientos consecutivos.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos emitió una resolución el seis de octubre de 2025 para requerir datos financieros de las personas relacionadas con los reportes RTS-244044-0 y RTS-244044-1. La medida busca establecer la procedencia de los fondos y la capacidad de pago de quienes accedieron a los préstamos.

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La resolución judicial sostiene que el tribunal “presume fundamentalmente la existencia de un ilícito penal”. El expediente ya cuenta con número de causa.

Las consultas sin respuesta y el escenario electoral

La pesquisa también indaga el posible uso de AS, Sociedad Anónima, una empresa propiedad de Arzú, para que determinadas personas se presentaran como empleados y pudieran acceder a los beneficios financieros del Crédito Hipotecario Nacional. El político no respondió las preguntas sobre su vínculo con Catalán Chávez, De León y la compañía.

El fiscal auxiliar a cargo del caso, Cristian Noé Maldonado Vásquez, no respondió los intentos de contacto realizados durante dos semanas. El presidente del banco estatal, Sergio Mario Silva Lorenzana, se excusó de brindar información por el secreto bancario.

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Arzú García-Granados nació el 15 de mayo de 1970 y es hijo del expresidente Álvaro Arzú. Fue candidato presidencial en 2019 por la alianza entre el Partido de Avanzada Nacional y Podemos, pero quedó fuera de la contienda de 2023 por una decisión del Tribunal Supremo Electoral.

El dirigente competirá en los comicios de junio de 2027 como candidato presidencial del partido Fuerza, luego de abandonar Cabal. Las encuestas difundidas en octubre le otorgaron 18,6% de intención de voto, por delante de la exprimera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con 15,4%, y del alcalde de Mixco, Neto Bran, con 8,4%.

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Vox Populi adelantó que publicará nuevos detalles sobre otras personas cercanas a la familia Arzú que habrían obtenido productos financieros del Crédito Hipotecario Nacional durante la gestión de Resenhoeft Greenberg, quien permanece prófugo.