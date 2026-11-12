Cultura

Tras medio siglo de espera, los restos de Miguel Ángel Asturias regresaron a Guatemala

El premio Nobel de Literatura, fallecido en España en 1974, será inhumado el domingo en un monumento del Centro Cultural que lleva su nombre, tras la repatriación desde Francia a su país de origen

Las autoridades francesas entregaron en el Ayuntamiento de París la urna con las cenizas del escritor Miguel Ángel Asturias a su hijo.
Las cenizas del premio nobel de literatura Miguel Ángel Asturias llegan a Guatemala tras permanecer cinco décadas en Francia
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Las cenizas del premio nobel de literatura Miguel Ángel Asturias llegan a Guatemala este jueves repatriadas desde Francia, medio siglo después de su muerte, para finalmente ser enterradas en su país.

Las autoridades guatemaltecas tienen preparadas varias actividades para honrar al Gran Lengua, como se conoce al escritor galardonado con el Nobel en 1967 y que murió en España a causa de un cáncer en 1974.

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Abogado y diplomático, Asturias fue impulsor del realismo mágico y defensor del mundo indígena y las causas sociales.

La familia decidió repatriarlo “con la idea de que sea un factor de unidad para Guatemala”, dijo a esta agencia el hijo del novelista, Miguel Ángel Asturias Amado.

En 1954, tras una invasión financiada por Estados Unidos que truncó una década de reformas democráticas en Guatemala, Asturias fue despojado de la nacionalidad, sus libros fueron prohibidos y salió al exilio.

Retornó fugazmente en 1959 con un salvoconducto. En 1966 un nuevo gobierno le restituyó sus derechos y fue nombrado embajador en París. Nunca más regresó a Guatemala.

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Las cenizas, que llegarán a las 22:45 GMT, serán sepultadas el próximo domingo en un centro cultural que lleva su nombre.

“Científico social”

Las autoridades francesas entregaron en el Ayuntamiento de París la urna con las cenizas del escritor Miguel Ángel Asturias a su hijo.
La familia de Asturias impulsó la repatriación con el objetivo de convertir el regreso del escritor en un factor de unidad nacional

Entre sus obras destacan El Señor Presidente (1946), inspirada en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), Hombres de maíz (1949), considerada la primera novela hispanoamericana del realismo mágico, y Leyendas de Guatemala (1930), su primer libro publicado en el que narra cuentos de origen maya.

También sobresale su novela Los ojos de los enterrados (1960), una denuncia de las injusticias sociales.

“Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no se cerrarán”, dice un extracto del libro, incluido en el prólogo del informe de una comisión auspiciada por la ONU que documentó delitos de lesa humanidad durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996).

Asturias fue un “científico social”, comentó a esta agencia la historiadora guatemalteca Artemis Torres.

“La denuncia política a través de sus novelas (...), sobre todo (contra) las dictaduras cafetaleras y oligárquicas en ese periodo en que él vive es uno de los mayores aportes que tiene, no solo para las ciencias sociales, sino para la misma literatura”, señaló Torres.

Asturias murió a los 74 años en España. Su hijo explicó en un podcast que se prefirió no enterrarlo en ese país porque estaba bajo la dictadura de Francisco Franco. Tampoco quiso entonces la familia sepultarlo en Guatemala, inmersa en la guerra y “gobernada por militares” señalados de vejámenes.

“Mi padre estuvo en contra de las dictaduras”, evocó Asturias Amado, que aceptó el ofrecimiento del gobierno francés de otorgarle una tumba en el cementerio Père Lachaise de París.

Vuelve ahora porque la familia considera que con el presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo hay una “lucecita” en medio de la violencia y corrupción que han marcado al país, dice el hijo.

Legado en Francia

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias descansarán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dentro de un monumento en la Plaza Maya y la Plaza Mujeres.
El autor de 'El Señor Presidente' perdió la nacionalidad guatemalteca y marchó al exilio tras la invasión financiada por Estados Unidos en 1954

Asturias vivió en la capital francesa durante varios periodos, principalmente entre 1923 y 1933, una etapa crucial para su formación, y luego como embajador, entre 1966 y 1970.

La exhumación se concretó el pasado 20 de octubre y las cenizas fueron entregadas a la familia en una urna por las autoridades francesas. En la tumba del camposanto parisino, en la que sobresale una estela maya, una placa recordará que allí descansó el nobel durante 52 años.

Parte de los manuscritos y documentos personales de Asturias seguirán en la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), a la que el propio escritor decidió legar todo su archivo, según la institución.

Hubo “un enfoque consensuado y eso significa que se va a respetar al pie de la letra la voluntad de Asturias”, indicó a esta agencia el presidente de la BnF, Gilles Pécout. Francia entregará a Guatemala un bastón indígena que pertenecía al nobel.

Los actos por la repatriación incluyen una ceremonia maya y un funeral de Estado en el Palacio Nacional el sábado.

Con tierra recolectada de varias regiones de Guatemala, la inhumación se realizará en un monumento construido en el capitalino Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, principal recinto artístico del país.

Fuente: AFP.

Fotos: Ministerio de Cultura y Ministerio de Cultura y Deportes Guatemala.

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