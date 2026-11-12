Jensen Huang se va y su sucesora tiene el trabajo más difícil de la tecnología

Jensen Huang, durante la Conferencia NVIDIA GTC de inteligencia global (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

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Dos de las empresas empresas más valiosas del mundo han cambiado de jefe en los últimos meses. Difícilmente podrían haberlo hecho de formas más distintas. En Apple, Tim Cook cedió el puesto a John Ternus en septiembre, en virtud de lo que el fabricante del iPhone denominó un «plan de sucesión a largo plazo». El plan de sucesión de Nvidia duró cuatro días. Jensen Huang, el único jefe del gigante de los chips en sus 33 años de historia, nunca tuvo intención de irse. El 8 de noviembre confesó una aventura extramatrimonial; el 12 de noviembre, tras nuevas revelaciones sobre su vida privada, dimitió.

El puesto ha recaído, por ahora, en Colette Kress, directora financiera de Nvidia desde 2013, quien ha sido nombrada consejera delegada interina. Nunca fue preparada para el máximo cargo y tendrá que aprender rápido. Desde el 6 de noviembre, el precio de las acciones de Nvidia ha caído alrededor de un 20%. Además de calmar a los inversores, tendrá que apuntalar a los proveedores, recomponer las relaciones con Washington y mantener unida la vasta red de mecanismos de financiación y alianzas que ha impulsado el vertiginoso crecimiento de Nvidia.

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La señora Kress hereda una de las máquinas de hacer dinero más formidables de la historia corporativa. Más de dos tercios de la capacidad informática mundial para inteligencia artificial funciona con chips de Nvidia. Sus márgenes brutos rondan el 75%, frente al 55% de AMD, un diseñador rival de chips. Este ejercicio fiscal, la empresa espera ingresar más de 400.000 millones de dólares, casi el doble que el año pasado. Y dispone de alrededor de 62.000 millones de dólares en efectivo.

La primera prueba de la señora Kress llegará el 17 de noviembre, cuando Nvidia presente sus últimos resultados. Un trimestre extraordinario calmaría los nervios. Pero los inversores también querrán garantías de que Nvidia aún puede lograr el crecimiento de ingresos del 70% que ha prometido para el próximo año. Tendrá que convencerlos de que la agitación en la cúpula no distraerá a la empresa en un momento en que se enfrenta a rivales formidables, entre ellos AMD y gigantes de la nube como Google y Amazon, que ahora diseñan sus propios chips de IA.

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Lo siguiente es la intrincada cadena de suministro del gigante de los chips. Nvidia afirma que no puede satisfacer toda la demanda debido a cuellos de botella en la cadena de suministro. Eso hace que el lanzamiento de Vera Rubin, su próxima generación de sistemas de IA, sea especialmente delicado. Algunos informes han sugerido que problemas de fabricación están retrasando la producción de las variantes de gama más alta.

Garantizar que sus productos se entreguen a tiempo exige trabajar con proveedores como TSMC, la empresa taiwanesa que fabrica sus chips, y fabricantes de memoria como la surcoreana SK Hynix. El señor Huang destacaba en esto, gestionando las relaciones tanto mediante su encanto como mediante contratos. Nvidia ha firmado acuerdos a largo plazo con muchos de sus proveedores, comprometiendo cientos de miles de millones de dólares con ellos hasta 2029. Pero ellos también querrán garantías de que los ambiciosos objetivos de crecimiento en los que se basan los pedidos siguen vigentes.

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Luego está Washington. El señor Huang era uno de los empresarios favoritos de Donald Trump y utilizó su acceso para presionar intensamente en favor de restricciones más laxas a la venta de chips a China, a menudo enfrentándose a los halcones del Congreso. El escándalo ha dejado muy maltrecha la posición de Nvidia en la capital. El 18 de noviembre, un día después de la presentación de resultados, el señor Huang comparecerá en una reunión informativa del Congreso a puerta cerrada para responder preguntas sobre su relación con Alice Huang, una ejecutiva de Megaspeed, un cliente singapurense de Nvidia, de quien funcionarios estadounidenses sospechan, según se informa, que es una agente china. Los demócratas, que tomarán el control del Congreso en enero, podrían añadir más presión. Un empleado reconoce que el estilo combativo del señor Huang en Washington le granjeó enemigos a Nvidia y que la empresa tendrá que colaborar con los responsables políticos en lugar de enfrentarse a ellos. La señora Kress tendrá que cambiar de rumbo.

La tarea más difícil de todas podría ser mantener a Nvidia en el centro de la economía de la IA. La agresiva negociación de acuerdos del señor Huang ha convertido a la empresa en el actor más importante del auge de la infraestructura de IA y ha impulsado la demanda de sus chips. En los últimos tres años, Nvidia ha comprometido más de 70.000 millones de dólares con empresas emergentes, realizando unas 90 inversiones solo el año pasado y al menos 60 en lo que va de este año. También ha respaldado nubes de IA por un valor de hasta 36.000 millones de dólares, prometiendo comprar capacidad informática que estas no puedan vender a otros, y ha firmado contratos de arrendamiento de centros de datos por 20.000 millones de dólares que planea traspasar a terceros. Muchos de estos acuerdos descansaban en la palabra del señor Huang. La señora Kress debe ahora convencer a los socios de Nvidia de que siguen en pie.

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Por hábilmente que maneje todo esto, es poco probable que la señora Kress conserve el puesto durante mucho tiempo. Carece de formación técnica; Bloomberg informa de que el consejo ha estado trabajando con una firma externa de selección para encontrar un sustituto permanente. Entre los candidatos internos, Ian Buck, quien dirige el negocio de computación para centros de datos de Nvidia, es popular entre los ingenieros, pero no ha sido puesto a prueba al frente de una empresa gigante. Lisa Su, de AMD, y Rene Haas, de Arm, exejecutivo de Nvidia, podrían ser opciones. Otro candidato podría ser Johny Srouji, jefe de chips de hardware de Apple. Nvidia quizá descubra que la respuesta a su problema de sucesión se encuentra en la empresa que le mostró cómo debía hacerse una sucesión.

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