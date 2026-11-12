Política

Bariloche: un convencional denunciado por reivindicar a Videla respondió con insultos y gestos obscenos a militantes de izquierda

El episodio ocurrió este jueves durante el acto de jura de los convencionales que reformarán la Carta Orgánica de Bariloche

Escándalo en la jura de convencionales de Bariloche
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Uno de los quince convencionales elegidos para reformar la Carta Orgánica de Bariloche protagonizó un incidente durante el acto de asunción de la Convención Constituyente. Se trata de Adrián Marcelo Grau, quien había quedado en el centro de la polémica por publicaciones en redes sociales que reivindicaban la última dictadura militar y al expresidente de facto Jorge Rafael Videla.

Grau, que integró la lista oficialista de candidatos para revisar y reformar la Carta Magna de la ciudad cordillerana, fue abucheado este jueves por organizaciones de izquierda que participaban de la ceremonia. Su reacción incluyó gestos obscenos e insultos dirigidos a quienes lo cuestionaban.

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La proclamación y posterior jura del convencional estuvieron atravesadas por la controversia que generaron publicaciones atribuidas a su cuenta de Facebook. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) lo denunció penalmente por presunta apología del delito, mientras que sectores de la oposición intentaron, sin éxito, postergar su asunción.

Durante el acto, militantes de izquierda exhibieron pañuelos con leyendas como “fueron 30.000” y otros mensajes alusivos a la última dictadura militar. Antes de recibir su diploma, Grau respondió a los abucheos con gestos obscenos y una actitud desafiante.

Luego, el intendente municipal Wálter Cortés le tomó juramento. Desde el escenario, junto a los demás convencionales que ya habían asumido, Grau continuó gesticulando e incluso profirió insultos contra sus detractores, pese a los intentos de otros integrantes de la Convención por evitar que la confrontación escalara.

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Las publicaciones que desataron la polémica

A pocos días de las elecciones del 1 de noviembre, comenzaron a circular capturas de publicaciones fechadas el 22 de marzo —la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia— en un perfil de Facebook identificado con el nombre de Grau.

En los mensajes se le atribuían elogios a Videla, expresiones que relativizaban los crímenes de la dictadura y cuestionamientos a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Una de las frases difundidas decía: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. También circularon consignas negacionistas sobre los desaparecidos y referencias a los vuelos de la muerte. Tras la repercusión pública, la cuenta de Facebook dejó de estar disponible.

La APDH Regional Bariloche presentó una denuncia el 23 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal. El organismo consideró que las publicaciones reivindicaban delitos de lesa humanidad y solicitó que se investigara la posible comisión del delito de apología del delito, previsto en el artículo 213 del Código Penal.

La presentación judicial no implica una condena. La investigación deberá establecer quién fue el autor de los mensajes y si su contenido configura el delito denunciado. Hasta el momento, la causa permanece en manos de la fiscalía.

Cuando realizó las publicaciones, Grau estaba alineado con un fragmento libertario – representado por el partido Primero Río Negro – que propuso al ex legislador rionegrino Ariel Rivero como candidato a gobernador.

Incluso, durante la campaña previa a los comicios, el cuestionado participó de actos junto al presidente Javier Milei.

Escándalo en la jura de convencionales de Bariloche
Adrián Marcelo Grau juró como convencional constituyente de Bariloche en medio de abucheos y cuestionamientos por publicaciones atribuidas a sus redes sociales

La defensa de Grau y el intento de frenar su proclamación

Desde el oficialismo, Grau sostuvo que su cuenta había sido hackeada. El intendente Wálter Cortés, referente de la alianza Estamos Haciendo Bariloche, minimizó inicialmente el episodio y afirmó que no quería “darle trascendencia” a una situación que atribuyó a la campaña electoral.

La alianza oficialista reúne al Partido Unión y Libertad, de Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, la fuerza del gobernador Alberto Weretilneck. Grau ocupaba el sexto lugar en la lista de candidatos a convencionales constituyentes.

En medio de la controversia, convencionales electos de Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza presentaron un pedido formal ante la Junta Electoral Municipal para postergar por hasta diez días la proclamación de Grau y la entrega de su diploma. El objetivo era reunir antecedentes oficiales y contar con elementos para adoptar una decisión fundada.

El planteo fue rechazado. La Junta Electoral confirmó la proclamación de los quince convencionales, incluido Grau, y señaló que una eventual responsabilidad penal no era una cuestión que debiera resolverse en esa instancia electoral.

La oposición había reclamado que el dirigente fuera retirado de la lista o, al menos, que se postergara su proclamación. Referentes de Izquierda de los Trabajadores, Fuerza Patria, el Movimiento Vecinal por Bariloche y el Frente de Izquierda por el Socialismo repudiaron las expresiones atribuidas al convencional y cuestionaron que alguien con esas posturas participara de la reforma de la Carta Orgánica.

Con la jura de este jueves, Grau quedó formalmente incorporado a la Convención Constituyente. La controversia, sin embargo, continúa abierta en dos planos: el político, por los cuestionamientos que generó su designación, y el judicial, donde la denuncia de la APDH deberá determinar la autoría de las publicaciones y si existió apología del delito.

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