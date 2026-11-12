El millonario argentino que defendió al CEO de Nvidia: “Es un despido sin sentido para un héroe de la tecnología”

Jensen Huang cofundó Nvidia en 1993 y la condujo durante 33 años, desde las tarjetas gráficas para videojuegos hasta convertirla en el motor de la IA (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)

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El mismo día que Jensen Huang dejó la dirección ejecutiva de Nvidia en medio de un escándalo que mezcla infidelidad y sospechas de espionaje, Martín Varsavsky, empresario argentino radicado en España, publicó un tuit en el que rechazó la salida del cofundador de la compañía y cuestionó que una relación consensuada entre adultos sea motivo suficiente para destituir a uno de los grandes nombres de la tecnología mundial.

“Me opongo a que Nvidia eche a Jensen Huang. Es un despido sin sentido para un héroe de la tecnología como él”, escribió el argentino-español, conocido por haber fundado múltiples compañías valuadas en más de USD 1.000 millones. Varsavsky argumentó que Huang merece crédito por haber llevado a Nvidia desde el negocio de las tarjetas gráficas para videojuegos hasta convertirla en el motor de la revolución de la inteligencia artificial y en la empresa más valiosa del mundo.

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Martín Varsavsky

El empresario trazó una línea clara entre lo que considera un asunto personal y lo que sería una falta grave. “Con quién se acuesta es asunto suyo y de su mujer, no del consejo. Una relación consensuada entre adultos, aunque sea con alguien de la empresa, no es un problema en sí”, sostuvo. Y agregó: “Lo grave sería una violación, un abuso o favores sexuales a costa de la compañía. Nadie le acusa de eso”.

En cuanto a las sospechas de espionaje —el flanco más delicado del escándalo—, Varsavsky reconoció que sería “la única preocupación seria”, pero señaló que no está probado y que el propio directorio de Nvidia declaró no tener motivos para creer que los secretos de la compañía se hubieran visto comprometidos. “Investigar, sí. Echar por su vida privada a uno de los grandes visionarios de la tecnología, no”, concluyó. “Estados Unidos no gana nada decapitando a su empresa más estratégica por puritanismo”, remató.

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Huang confesó una infidelidad con una ejecutiva señalada como presunta agente china

El trasfondo del caso se fue construyendo durante meses. Según publicaron The Wall Street Journal, The New York Times y el Financial Times, la inteligencia estadounidense identificó una relación cercana entre Huang y Alice Huang, una ejecutiva china sin vínculo familiar con el CEO y ex directiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos de Singapur que surgió de un grupo chino y que fue investigada por el Departamento de Comercio por un posible desvío de chips a China.

Martín Varsavsky calificó el despido de Huang de "sin sentido"

El 8 de noviembre, Huang escribió a los empleados de Nvidia: “Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice”. Ese mismo día, el directorio abrió una investigación independiente supervisada por consejeros independientes y abogados externos, aunque mantuvo a Huang en el cargo mientras durara el proceso. Cuatro días después, el 12 de noviembre, el consejo decidió aceptar su renuncia. La acción de la compañía llegó a perder más de un 10% en las operaciones previas a la apertura de ese día.

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Ya hay una CEO interina

Tras la salida de Huang, Colette Kress, hasta entonces directora financiera de Nvidia, asumió la conducción de la empresa de forma transitoria. Kress integra la alta dirección desde 2013 y acumula una trayectoria de más de 25 años en empresas tecnológicas, con pasos previos por Microsoft, Cisco y Texas Instruments. Según información divulgada sobre su nombramiento, en la compañía la describieron como una dirigente con la firmeza y el conocimiento amplio de las finanzas de Nvidia necesarios para ejercer el cargo.

Colette Kress asumió la dirección de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang. (Nvidia)

La ejecutiva deberá afrontar su primera prueba pública el 17 de noviembre, cuando Nvidia tiene previsto presentar sus resultados financieros trimestrales. Inversores y analistas esperan precisiones sobre la búsqueda de un CEO permanente, la continuidad del equipo directivo y la hoja de ruta de los próximos chips y sistemas de inteligencia artificial de la compañía. El directorio no ha anunciado hasta ahora candidatos para el cargo.

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Varsavsky, un empresario con vínculos estrechos con el mundo tecnológico

La voz de Varsavsky en este debate no es la de un observador externo. El empresario nacido en Buenos Aires y radicado en España lleva décadas en el centro del ecosistema tecnológico global. Entre sus empresas figura Gameto, una compañía de biotecnología enfocada en tecnología de fertilidad que fue adquirida por Ferring Pharmaceuticals por más de USD 1.380 millones —su sexto unicornio, según él mismo la describió—. También fundó Goggo Network, dedicada al transporte autónomo en Europa, y Overture Life, una startup de automatización aplicada a la fertilización in vitro, entre otras iniciativas en energía renovable e inteligencia artificial.

La investigación del directorio sobre el vínculo entre Huang y Alice Huang continúa abierta. Nvidia señaló que no tiene pruebas de que se hayan comprometido secretos corporativos ni la seguridad nacional, y China calificó las denuncias de infundadas. Lo único confirmado hasta ahora es la infidelidad que el propio Huang admitió públicamente.

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