Economía

El millonario argentino que defendió al CEO de Nvidia: “Es un despido sin sentido para un héroe de la tecnología”

Martín Varsavsky publicó un mensaje en el que rechazó la salida de la empresa de Jensen Huang, en medio de un escándalo internacional. Cuestionó que una relación consensuada entre adultos sea motivo de despido en la empresa de mayor valor de mercado del mundo

Jensen Huang cofundó Nvidia en 1993 y la condujo durante 33 años, desde las tarjetas gráficas para videojuegos hasta convertirla en el motor de la IA (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)
Jensen Huang cofundó Nvidia en 1993 y la condujo durante 33 años, desde las tarjetas gráficas para videojuegos hasta convertirla en el motor de la IA (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)
Guardar

El mismo día que Jensen Huang dejó la dirección ejecutiva de Nvidia en medio de un escándalo que mezcla infidelidad y sospechas de espionaje, Martín Varsavsky, empresario argentino radicado en España, publicó un tuit en el que rechazó la salida del cofundador de la compañía y cuestionó que una relación consensuada entre adultos sea motivo suficiente para destituir a uno de los grandes nombres de la tecnología mundial.

“Me opongo a que Nvidia eche a Jensen Huang. Es un despido sin sentido para un héroe de la tecnología como él”, escribió el argentino-español, conocido por haber fundado múltiples compañías valuadas en más de USD 1.000 millones. Varsavsky argumentó que Huang merece crédito por haber llevado a Nvidia desde el negocio de las tarjetas gráficas para videojuegos hasta convertirla en el motor de la revolución de la inteligencia artificial y en la empresa más valiosa del mundo.

PUBLICIDAD

Martín Varsavsky
Martín Varsavsky

El empresario trazó una línea clara entre lo que considera un asunto personal y lo que sería una falta grave. “Con quién se acuesta es asunto suyo y de su mujer, no del consejo. Una relación consensuada entre adultos, aunque sea con alguien de la empresa, no es un problema en sí”, sostuvo. Y agregó: “Lo grave sería una violación, un abuso o favores sexuales a costa de la compañía. Nadie le acusa de eso”.

En cuanto a las sospechas de espionaje —el flanco más delicado del escándalo—, Varsavsky reconoció que sería “la única preocupación seria”, pero señaló que no está probado y que el propio directorio de Nvidia declaró no tener motivos para creer que los secretos de la compañía se hubieran visto comprometidos. “Investigar, sí. Echar por su vida privada a uno de los grandes visionarios de la tecnología, no”, concluyó. “Estados Unidos no gana nada decapitando a su empresa más estratégica por puritanismo”, remató.

PUBLICIDAD

Huang confesó una infidelidad con una ejecutiva señalada como presunta agente china

El trasfondo del caso se fue construyendo durante meses. Según publicaron The Wall Street Journal, The New York Times y el Financial Times, la inteligencia estadounidense identificó una relación cercana entre Huang y Alice Huang, una ejecutiva china sin vínculo familiar con el CEO y ex directiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos de Singapur que surgió de un grupo chino y que fue investigada por el Departamento de Comercio por un posible desvío de chips a China.

El millonario empresario argentino que defendió al CEO de Nvidia y criticó su despido “para un héroe de la tecnología”
Martín Varsavsky calificó el despido de Huang de "sin sentido"

El 8 de noviembre, Huang escribió a los empleados de Nvidia: “Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice”. Ese mismo día, el directorio abrió una investigación independiente supervisada por consejeros independientes y abogados externos, aunque mantuvo a Huang en el cargo mientras durara el proceso. Cuatro días después, el 12 de noviembre, el consejo decidió aceptar su renuncia. La acción de la compañía llegó a perder más de un 10% en las operaciones previas a la apertura de ese día.

Ya hay una CEO interina

Tras la salida de Huang, Colette Kress, hasta entonces directora financiera de Nvidia, asumió la conducción de la empresa de forma transitoria. Kress integra la alta dirección desde 2013 y acumula una trayectoria de más de 25 años en empresas tecnológicas, con pasos previos por Microsoft, Cisco y Texas Instruments. Según información divulgada sobre su nombramiento, en la compañía la describieron como una dirigente con la firmeza y el conocimiento amplio de las finanzas de Nvidia necesarios para ejercer el cargo.

Colette Kress asumió la dirección de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang.
Colette Kress asumió la dirección de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang. (Nvidia)

La ejecutiva deberá afrontar su primera prueba pública el 17 de noviembre, cuando Nvidia tiene previsto presentar sus resultados financieros trimestrales. Inversores y analistas esperan precisiones sobre la búsqueda de un CEO permanente, la continuidad del equipo directivo y la hoja de ruta de los próximos chips y sistemas de inteligencia artificial de la compañía. El directorio no ha anunciado hasta ahora candidatos para el cargo.

Varsavsky, un empresario con vínculos estrechos con el mundo tecnológico

La voz de Varsavsky en este debate no es la de un observador externo. El empresario nacido en Buenos Aires y radicado en España lleva décadas en el centro del ecosistema tecnológico global. Entre sus empresas figura Gameto, una compañía de biotecnología enfocada en tecnología de fertilidad que fue adquirida por Ferring Pharmaceuticals por más de USD 1.380 millones —su sexto unicornio, según él mismo la describió—. También fundó Goggo Network, dedicada al transporte autónomo en Europa, y Overture Life, una startup de automatización aplicada a la fertilización in vitro, entre otras iniciativas en energía renovable e inteligencia artificial.

La investigación del directorio sobre el vínculo entre Huang y Alice Huang continúa abierta. Nvidia señaló que no tiene pruebas de que se hayan comprometido secretos corporativos ni la seguridad nacional, y China calificó las denuncias de infundadas. Lo único confirmado hasta ahora es la infidelidad que el propio Huang admitió públicamente.

Temas Relacionados

NvidiaJensen HuangInteligencia artificialEspionajeMartín Varsavskyúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wall Street revierte las pérdidas en medio del escándalo de Nvidia y cae el riesgo país argentino

El índice tecnológico Nasdaq opera neutro, mientras que los títulos de la compañía tecnológica ceden 5% luego de la renuncia de su CEO, Jensen Huang

Wall Street revierte las pérdidas en medio del escándalo de Nvidia y cae el riesgo país argentino

La visita del papa León XIV movilizó el turismo en la Ciudad de Buenos Aires: cuál fue el impacto económico

La llegada del pontífice convocó a millones de personas y generó un fuerte movimiento en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio

La visita del papa León XIV movilizó el turismo en la Ciudad de Buenos Aires: cuál fue el impacto económico

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en noviembre 2026

Las prestaciones del SUAF suben 1,93% en línea con la inflación de septiembre; los montos dependen del ingreso del grupo familiar

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en noviembre 2026

"Fluctuaciones de corto plazo”: el FMI restó importancia a la volatilidad del mercado argentino y la suba del riesgo país

La directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack, sostuvo que los movimientos recientes responden a factores globales, regionales y locales. También confirmó que el organismo prepara la tercera revisión del programa, que habilitaría un desembolso de unos USD 900 millones

"Fluctuaciones de corto plazo”: el FMI restó importancia a la volatilidad del mercado argentino y la suba del riesgo país

Créditos a tasa 0% para la compra de autos: cómo son los préstamos a los que apuestan las automotrices por la caída de ventas

Las terminales argentinas ofrecen nuevos planes de financiación de hasta 4 años para varios de sus modelos. Aunque este sistema implica un alto costo para las marcas, es uno de los motores de ventas en 2026

Créditos a tasa 0% para la compra de autos: cómo son los préstamos a los que apuestan las automotrices por la caída de ventas

DEPORTES

Lionel Scaloni renovó su contrato con la selección argentina hasta el 2030

Lionel Scaloni renovó su contrato con la selección argentina hasta el 2030

La selección argentina anunció la renovación de Lionel Scaloni como entrenador

San Isidro revocó el permiso del Club de Golf de Boulogne por una deuda millonaria y graves irregularidades

Cómo avanza la obra de renovación del Autódromo de Buenos Aires tras la reunión clave para concretar el regreso de la Fórmula 1 al país: las imágenes

La decisión que tomó Red Bull Racing con Nikola Tsolov, la nueva estrella joven del equipo que peleaba por una butaca en la Fórmula 1

TELESHOW

Un nuevo escándalo sacudió Podemos Hablar: cómo fue la discusión de Mala Fama con su pareja en medio de la grabación

Un nuevo escándalo sacudió Podemos Hablar: cómo fue la discusión de Mala Fama con su pareja en medio de la grabación

El duro pase de factura de Sebastián Graviotto a Juana Repetto: "No le encuentro sentido"

Dolor por la muerte de Marcelo Sacco, emblema del punk marplatenste y hermano del recordado Uby

Iván Noble celebró los 21 años de su hijo Benito y sorpendió al mostrar su crecimiento: “Grandote de mi corazón”

Mauro Icardi declaró en la causa por presuntas lesiones a una de sus hijas: “Nos vamos conformes”

INFOBAE AMÉRICA

Art Basel regresa a Miami Beach: cuándo será la Semana del Arte, cuánto cuestan las entradas y cómo llegar

Art Basel regresa a Miami Beach: cuándo será la Semana del Arte, cuánto cuestan las entradas y cómo llegar

Panamá registra la segunda rebaja consecutiva en el precio de la gasolina y el diésel revierte su tendencia alcista

Niños nicaragüenses en Costa Rica: entre la integración escolar y el recuerdo del país que dejaron

De un pequeño emprendimiento familiar a exportar a más de 10 países: la historia de Nutrisnacks, la empresa costarricense que nació en 1992

“Perdimos todo”: incendio arrasó con más de 60 casas en República Dominicana