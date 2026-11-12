Hipócrates, filósofo y médico griego: “Hay dos cosas diferentes : saber y creer que se sabe. La ciencia consiste en saber; en creer que se sabe está la ignorancia”

Hipócrates nació hacia el año 460 a. C. en la isla de Cos y ejerció la docencia médica de forma itinerante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sentencia atribuida a Hipócrates opera como una advertencia epistemológica de estricta actualidad. La formulación establece una separación tajante entre dos disposiciones mentales: el conocimiento articulado a partir del examen empírico y la mera certidumbre subjetiva. Quien asume el dominio de una materia sin contrastar sus afirmaciones cancela cualquier indagación posterior; en cambio, quien reconoce las fronteras de su saber preserva la posibilidad de rectificar el juicio. En términos conceptuales, la ignorancia no queda descrita aquí como un simple vacío de información, sino como un estado activo de soberbia intelectual que confunde la creencia personal con la verdad demostrable.

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La resonancia contemporánea de este principio resulta patente. En el debate público actual, donde los canales digitales amplifican afirmaciones no contrastadas, la convicción individual suele desplazar a la verificación metódica. El aforismo anticipa formulaciones de la psicología moderna y la epistemología, como los hallazgos experimentales de David Dunning y Justin Kruger, quienes demostraron que la incompetencia en un área determinada suele distorsionar la autopercepción y producir una ilusión desmedida de solvencia. Frente a esa propensión, la máxima clásica insiste en que el conocimiento genuino demanda método, rigor y disposición permanente a la contrastación.

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El pasaje concluye la sección cuarta del tratado La ley

La cita pertenece al cierre del capítulo 4 de La ley (Nomos), un opúsculo de apenas una página conservado en el Corpus Hippocraticum. En el texto original en griego jónico, la sentencia contrapone de forma nítida la episteme (la ciencia o saber fundado) y la doxa (la opinión o apariencia): “Δύο γάρ, ἐπιστήμη τε καὶ δόξα· ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ ἀγνοεῖν”. La frase ingresó a los repertorios universales de citas gracias a las traducciones canónicas modernas del siglo XIX y principios del XX, en particular las versiones en lengua inglesa publicadas por Francis Adams en 1849 y por W. H. S. Jones en 1923 para la Loeb Classical Library.

Hipócrates y Galeno, figuras fundantes de la medicina.

Dentro de la producción vinculada a la escuela de Cos, La ley constituye un manifiesto deontológico redactado en la Grecia clásica, entre los siglos V y IV a. C. En aquel período no existían títulos oficiales ni marcos regulatorios para la medicina, por lo que abundaban los impostores que vestían ropas de facultativo sin poseer destreza real. El tratado fijó los requerimientos formativos indispensables para el ejercicio curativo —disposición natural, instrucción tutelada desde la juventud, constancia y años de práctica— con el objetivo de distinguir al médico auténtico de quien solo usurpa el oficio. La célebre sentencia remata precisamente esa exigencia ética: sin método instructivo, la práctica deviene en presunción estéril.

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La ruptura con el pensamiento mítico organiza la doctrina clínica

Esta advertencia sintetiza la transformación radical que la tradición médica griega introdujo en el pensamiento de Occidente: la separación entre la indagación naturalista y la superstición. Frente a una época que atribuía las enfermedades al castigo de las divinidades o a influjos sobrenaturales, el círculo hipocrático sostuvo que todo desequilibrio corporal responde a causas físicas medibles mediante la observación atenta. Tratados fundacionales como Sobre la enfermedad sagrada ilustran este principio al despojar a la epilepsia de su aura mística y explicarla como una alteración fisiológica y cerebral comprensible mediante el estudio racional.

Afirmar que la ciencia consiste en saber condensa el núcleo procedimental de la escuela de Cos: el registro sistemático de síntomas, el examen de las condiciones ambientales descripto en Sobre los aires, las aguas y los lugares, y el seguimiento diario de la evolución clínica compilado en los libros de Epidemias. Para esta corriente, curar dependía del análisis metódico de signos tangibles y no de conjeturas mágicas o adivinatorias. La frontera entre el conocimiento comprobado y la opinión infundada marcó así el acta de nacimiento de la medicina como disciplina racional autónoma.

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El perfil biográfico del maestro de Cos

Hipócrates de Cos nació alrededor del año 460 a. C. en la isla griega de Cos, en el seno de una familia ligada a la tradición de los asclepíadas, de acuerdo con testimonios tempranos legados por Platón en diálogos como Protágoras y Fedro. Tras recibir las primeras enseñanzas de su padre, Heraclides, y mantener contacto formativo con sofistas como Gorgias, el facultativo recorrió diversas ciudades de la Grecia continental y de Asia Menor. Durante esos traslados ejerció la medicina de manera itinerante e instruyó a numerosos discípulos a cambio de estipendios económicos, una labor docente que cimentó su prestigio en todo el territorio heleno.

La posteridad asoció su nombre a más de sesenta tratados médicos compilados posteriormente por los eruditos de la Biblioteca de Alejandría, entre los que destacan el Juramento hipocrático, los Aforismos, el Pronóstico y el estudio quirúrgico Sobre las fracturas, textos determinantes en la codificación de la ética y la propedéutica médica. Hipócrates falleció en una edad avanzada, estimada por las fuentes tradicionales en torno al año 370 a. C., en la ciudad de Larisa, en Tesalia, y su obra consolidó para la posteridad los fundamentos de la observación clínica secular.

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