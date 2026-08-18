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RM de BTS debuta como curador: presentará 145 obras de su colección personal de arte coreano en el SFMOMA

La exposición “Between You and Me” ocupará casi un piso completo del Museo de Arte Moderno de San Francisco e incluirá obras de Yun Hyong-keun y Kim Whanki, entre otros. Estará abierta del 3 de octubre al 7 de febrero de 2027

RM sufrió una lesión antes del concierto más esperado de BTS
RM, líder de BTS, presentará 145 obras de su colección de arte coreano en el SFMOMA desde el 3 de octubre hasta el 7 de febrero de 2027 - (BIGHIT Music)
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RM, el líder de BTS, presentará 145 obras de su colección personal de arte coreano en el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) a partir del 3 de octubre, en una muestra que lo convierte en curador de una exposición de escala institucional. La exhibición, titulada “RM x SFMOMA: Between You and Me”, ocupará casi un piso completo del museo y permanecerá abierta hasta el 7 de febrero de 2027.

La muestra combinará las 145 piezas de la colección de RM —cuyo nombre real es Kim Nam-joon— con 45 obras del acervo propio del SFMOMA, según informó The New York Times.

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La mayoría de las piezas aportadas por el músico pertenecen a artistas coreanos, muchos de los cuales vivieron períodos de particular tensión histórica: la colonización japonesa de la primera mitad del siglo XX, la Guerra de Corea y décadas de dictadura. Junto a esos nombres, la exposición incluirá artistas internacionales de referencia como Mark Rothko, Yves Klein, Dan Flavin, Cy Twombly y Nam June Paik.

La muestra RM x SFMOMA: Between You and Me combinará 145 piezas de Kim Nam-joon con 45 obras del acervo del Museo de Arte Moderno de San Francisco - ( Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))
La muestra RM x SFMOMA: Between You and Me combinará 145 piezas de Kim Nam-joon con 45 obras del acervo del Museo de Arte Moderno de San Francisco - ( Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))

El origen de la colección se remonta a 2018, cuando RM visitó el Art Institute of Chicago durante una gira de BTS. Frente a las obras que había estudiado en libros de texto, tuvo una revelación que él mismo describió en una entrevista: “Es una vergüenza para mí. Soy un artista de Corea, y conozco a Picasso, conozco a Van Gogh. No conozco a nadie de mi país”. A partir de ese momento, se propuso rastrear a los modernistas coreanos: “Tienes que encontrar tu raíz”, dijo el músico en una entrevista con The New York Times.

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Uno de los pintores más presentes en la muestra será Yun Hyong-keun (1928-2007), maestro de la abstracción que fue encarcelado en varias ocasiones por razones políticas y estuvo a punto de ser ejecutado. RM posee más de una docena de obras suyas y le dedicó una canción en su álbum solista Indigo (2022).

“Cuando conoces su vida y su narrativa, el ser humano, la humanidad y la pintura en sí misma encajan de manera perfecta”, afirmó el músico. Otra figura central será Chang Ucchin (1917-1990), quien retrató escenas de la vida tradicional coreana con una sofisticación de apariencia infantil, y habrá tres telas del pintor abstracto Kim Whanki (1913-1974), dos de ellas de la colección de RM y una tercera del SFMOMA.

La exposición del SFMOMA reunirá artistas coreanos marcados por la colonización japonesa, la Guerra de Corea y las dictaduras junto a nombres como Mark Rothko y Nam June Paik - ( Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))
La exposición del SFMOMA reunirá artistas coreanos marcados por la colonización japonesa, la Guerra de Corea y las dictaduras junto a nombres como Mark Rothko y Nam June Paik - ( Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))

La exposición se organiza en secciones temáticas. Una, llamada “Bluewater”, reúne obras centradas en el color azul y representaciones del agua. Otra, “Photobuddha”, presenta una pieza de Nam June Paik con un buda de bronce frente a un televisor con circuito cerrado de video.

Una tercera sección explora los límites del gusto con una mezcla deliberada de registros: un dibujo de Cy Twombly, una obra del artista callejero Invader, una celda de animación de Pokémon y una instalación de luces de Felix Gonzalez-Torres, todo bajo el mismo techo. Algunos textos de sala aparecerán en la letra manuscrita de RM, y el etiquetado será bilingüe, en inglés y coreano.

Christopher Bedford, director del SFMOMA, respondió a quienes cuestionan que un músico popular ejerza como curador en una institución de esa envergadura. “Es una fuerza sísmica”, dijo Bedford. “Tiene ideas sobre coleccionismo y engagement con el público que van mucho más allá de lo que hacen convencionalmente los museos, y no creo que sea exagerado darle una voz curatorial”.

La colección de arte coreano de RM comenzó en 2018, cuando el músico de BTS visitó el Art Institute of Chicago y decidió buscar sus raíces artísticas - ( HYBE y Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))
La colección de arte coreano de RM comenzó en 2018, cuando el músico de BTS visitó el Art Institute of Chicago y decidió buscar sus raíces artísticas - ( HYBE y Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))

América Castillo, gestora de proyectos curatoriales del SFMOMA, y Hyoeun Kim, curadora asistente, co-curaron la muestra junto a RM. Kim, de origen coreano, señaló que “este proyecto tiene un peso especial para mí, porque realmente quiero presentar el gran arte y los artistas coreanos en Estados Unidos”.

RM respondió a la propuesta del museo con una carta manuscrita. “Tiene una poeticidad en la escritura que es muy bella”, dijo Castillo sobre ese texto, en el que el músico expresó su deseo de acercar el arte coreano a nuevas audiencias. Bedford había visitado con RM la muestra de Henri Matisse que el SFMOMA tiene en cartel, y describió al músico como alguien que mira el arte “de cerca, con pasión y sin reservas” y que posee una genuina formación en historia del arte.

La colección de RM se concentra en artistas que, hasta hace poco, resultaban relativamente accesibles en el mercado. “Honestamente, eran más asequibles”, admitió el músico con una carcajada en diálogo con The New York Times.

RM fue nombrado embajador global del Museo Nacional de Corea, donó fondos para preservar patrimonio coreano y evalúa abrir un espacio de exhibición en Seúl - REUTERS
RM fue nombrado embajador global del Museo Nacional de Corea, donó fondos para preservar patrimonio coreano y evalúa abrir un espacio de exhibición en Seúl - REUTERS

“No soy un gran inversor de fondos de cobertura”. Esa especialización lo llevó a competir en subastas con coleccionistas de entre 70 y 80 años con mayor poder adquisitivo, a quienes en ocasiones les pide que le cedan las piezas: “Por favor, déjenla para mí. Déjenla para la generación joven”.

Más allá de la muestra, en junio RM fue nombrado primer embajador global del Museo Nacional de Corea, cuya colección abarca más de 5.000 años de historia. El músico, de 31 años, también donó fondos para la conservación de piezas del patrimonio coreano y evalúa abrir su propio espacio de exhibición en Seúl, aunque descartó apresurarse en ese proyecto.

La exposición en el SFMOMA llega mientras BTS recorre una gira de más de 80 fechas en cinco continentes, tras la reunificación del grupo el año pasado, después del cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes, y en medio de la polémica por su rechazo a competir en los Grammy 2027.

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