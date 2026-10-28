Jack Valero: “El Opus Dei es para cualquiera, pero no es para todos”

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Jack Valero llegó a Buenos Aires para presentar El Opus Dei sin filtros. Por qué me hice de la Obra, un libro con el que busca discutir las ideas de secretismo y poder que rodean al Opus Dei a través de testimonios de sus integrantes. “Nosotros queríamos deshacernos de esas narrativas y contar lo nuestro”, sostuvo el director de la Oficina de Comunicación de Opus Dei en el Reino Unido durante una entrevista en Infobae En Vivo.

El autor, que vive en Londres desde los 17 años y antes dirigió una empresa informática, plantea que la institución católica es ante todo “la gente” y no sus estructuras. “Lo más importante del Opus Dei es la gente”, dijo. Según explicó, esa propuesta espiritual invita a encontrar a Dios “en su trabajo, en su familia, en sus amistades, en su vida ordinaria”.

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El Opus Dei sin filtros. Por qué me hice de la Obra reúne relatos de hombres y mujeres, sacerdotes y laicos, jóvenes y mayores. Valero dijo que eligió buscar a quienes no tienen exposición pública: “La mayoría son desconocidos”. El volumen incluye tres historias de Argentina, entre ellas la de un abogado nacido en Lomas de Zamora, a quien describió como una persona que creció en una zona pobre y fue el primero de su familia en acceder a la universidad.

Para el entrevistado, la imagen de una organización integrada principalmente por figuras influyentes no representa a la mayoría de sus miembros. “Hay alguna gente poderosa, pero fíjate que la mayoría de la gente es desconocida”, afirmó. En su descripción, predominan personas de clase media y media baja, como “amas de casa”, taxistas o docentes.

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'El Opus Dei sin filtros', de Jack Valero

En conversación con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Jack Valero cifró en entre 90.000 y 95.000 el número de integrantes de la institución a escala global y estimó que unas 5.000 personas pertenecen a ella en Argentina. Aclaró, a la vez, que hay más personas que participan de sus actividades sin convertirse en miembros. “El Opus Dei es para cualquiera, pero no es para todos”, señaló.

Frente a la pregunta sobre el reducido número de adherentes en comparación con la cantidad de católicos, el responsable de comunicación recordó la antigüedad de otras órdenes y comunidades. “Los benedictinos llevan 1.400 años, los franciscanos 800 años, los jesuitas 400. Nosotros no llevamos ni 100. Estamos empezando”, sostuvo.

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La conversación también incluyó preguntas sobre las denuncias presentadas por mujeres argentinas y paraguayas que afirmaron haber sido sometidas a explotación laboral en espacios ligados al Opus Dei. Consultado por esos casos, Valero expresó: “A mí eso sí me duele. Quiero entender eso que pasó y para que no pase más”.

El entrevistado sostuvo que una persona no puede ingresar formalmente a la institución antes de los 18 años, aunque admitió que puede conocerla antes. También indicó que el límite de edad cambió en 1982: “Hasta el 82, la edad de entrar en organizaciones en la Iglesia era 16. Y luego, a partir del 82, cambió a 18”.

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Ante el señalamiento de que algunas mujeres denunciaron trabajo esclavo, falta de acceso a la educación y donaciones que no habrían sido voluntarias, respondió que esos testimonios deben ser escuchados. Dijo que se reunió durante dos horas con la documentalista Mónica Terribas para conversar sobre el tema. “Yo quiero escuchar sobre esto. Yo quiero entender lo que pasó ahí”, afirmó.

“Lo más importante del Opus Dei es la gente”, dijo Valero

En su interpretación, hubo prácticas informales en el pasado. “Entendí que hacían las cosas muy informales y entonces algunos ganaban dinero, pero luego lo donaban a la Obra”, señaló. Agregó que los miembros célibes suelen entregar el dinero que no necesitan para vivir a los apostolados, pero insistió en que se trata de una decisión voluntaria: “No hay votos”.

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Valero, que se definió como numerario y célibe, afirmó que su experiencia dentro de la institución estuvo marcada por “familia y libertad”. Sin embargo, aceptó que otras personas pueden no haberlo vivido de ese modo. “Mientras que yo he percibido toda mi vida con libertad, algunos no lo percibieron así. Y a mí eso me preocupa”, dijo en Infobae En Vivo.

A la pregunta sobre posibles errores de personas que ocuparon cargos de dirección, respondió: “Puede ser, obviamente, porque si ha habido dolor, algo ha pasado”. Sobre las acusaciones de retención de documentación, manifestó que le resultaban difíciles de creer y precisó que no conoce en detalle los casos argentinos.

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El vocero señaló que, durante los 33 años en que tuvo responsabilidades de dirección en Inglaterra, procuró acompañar a quienes decidían irse. “Siempre he tratado de que si alguno se quiere marchar, que se marche”, sostuvo. También aseguró que una persona puede dejar la institución cuando lo decida, aunque reconoció que esa separación puede resultar dolorosa si existen vínculos personales consolidados.

“El Opus Dei es para cualquiera, pero no es para todos”, señaló

El libro y la película El código Da Vinci, de Dan Brown, ocuparon otro tramo de la entrevista. La obra de ficción instaló al Opus Dei como una organización antagonista y alimentó, según el autor, parte de la percepción pública que ahora busca discutir. “El Opus Dei son los malos”, resumió.

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Lejos de describir aquel período como un problema, Valero dijo que el interés provocado por la novela y su adaptación cinematográfica llevó a la institución a abrir las puertas de la residencia londinense donde vive. “Teníamos autocares de personas que venían a verlo. Nosotros abríamos la puerta, les dábamos una taza de té, les explicábamos todo”, relató.

“Fue una gran ocasión para nosotros, porque hubo un gran interés de los medios en entender la Obra”, añadió. Según su testimonio, desde entonces asumió con mayor intensidad la tarea de responder preguntas sobre la organización: “Se puede preguntar todo, pues te explicamos todo lo que hacemos”. Jack Valero presentó El Opus Dei sin filtros en Pilar y anunció una actividad abierta al público en la Universidad Austral, en la calle Cerrito de Buenos Aires.

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