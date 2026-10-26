Carmen Posadas, escritora y portavoz del jurado del Premio Planeta: “Sabía perfectamente que Isabel Allende iba a ser la ganadora”

Carmen Posadas, escritora de 'Las Mitford'. (Carolina Roca)

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En 1998, Carmen Posadas (Montevideo, 1953) ganó el Premio Planeta con su novela Pequeñas infamias. Desde entonces, dice, su vida como escritora cambió. “Antes estaba traducida a tres o cuatro idiomas y ahora estoy traducida a 30; eso se lo debo al premio, en realidad, como toda mi carrera, porque cambió por completo la percepción que la gente tenía de mí”. Su trayectoria ha seguido muy ligada al galardón: en 2001, en la 50.ª edición, entró a formar parte del jurado, y un cuarto de siglo después, en la 75.ª, ha sido la portavoz encargada de anunciar el nombre de Isabel Allende como la nueva ganadora de este reconocimiento.

“La gente me pregunta por qué no puse cara de sorprendida cuando leí su nombre. No la puse porque sabía perfectamente que iba a ser Isabel Allende. Si empiezas a leer una novela en la que los personajes se llaman igual que los de La casa de los espíritus, la escritura se parece muchísimo a la de Isabel Allende y todo pasa en Chile, no hay sorpresa de ningún tipo”, cuenta la escritora. Aun así, no esconde la ilusión que tenía al dar el anuncio. “Cuando leí su novela, yo soñaba con ser escritora y la tenía toda subrayada para intentar aprender el oficio, pero estaba en un momento en el que no me atrevía a comenzar”.

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Más de 40 años después, pocos dudan de que Posadas ya haya aprendido el oficio. La escritora publica ahora Las Mitford (Espasa), una novela que, al igual que La casa de los espíritus, narra la historia de una familia asombrosa cuyos distintos miembros viven de cerca algunos de los eventos más importantes del siglo XX. Solo que, a diferencia de los Trueba, las seis hermanas que protagonizan el libro no son deudoras del realismo mágico más allendiano, sino la firme confirmación de que “la realidad está a varios años luz de la ficción”.

Cubierta de 'Las Mitford', de Carmen Posadas. (Espasa)

Una habitación con esvásticas y símbolos comunistas

Para quien no las conozca, las Mitford fueron quizá las primeras celebrities de la historia. Criadas en una excéntrica familia de la aristocracia inglesa, su rebeldía las llevó por caminos muy distintos: Nancy se convirtió en una conocida escritora, Diana se introdujo en la cúpula del fascismo británico tras enamorarse del político Oswald Mosley, Unity acabaría en el círculo íntimo de Adolf Hitler, Jessica abrazó el comunismo y se convirtió en activista por los derechos civiles, Deborah se convirtió en duquesa y en toda una mujer de negocios, y Pamela, la más discreta de todas ellas, optó por vivir una vida tranquila en el campo.

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“Cuando empecé a investigar sobre ellas, me di cuenta de que eran como un retrato de todos los cambios y tensiones que hubo en el siglo XX”, cuenta Posadas, que en la novela también explora este contraste no solo en su vida pública, sino también en el ámbito privado. “Unity estaba fascinada por Hitler y su hermana era comunista, y como compartían habitación, la tenían dividida con retratos del Führer y esvásticas a un lado y, al otro, la hoz y el martillo. Eso crea muchas tensiones en la familia”.

La escritora conocía a las Mitford desde joven y había leído a Nancy Mitford en el colegio, a quien describe como “una gran escritora, progresista, feminista y muy comprometida con su tiempo”. Sin embargo, la hermana escogida para hacer de nexo entre todas estas inverosímiles historias es Pamela, de la que toma el punto de vista por ser la que “sirvió de puente” entre ellas. También es, confiesa, con la que se siente más identificada: “Yo siempre he sido mucho más una observadora que una participante en la vida”.

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De izquierda a derecha: Unity, Diana y Nancy Mitford, en 1932. (Hulton Archive)

Las “rimas” entre el pasado y el presente

Para Posadas, la historia que ha escrito ilustra también cómo, a pesar de las rivalidades, los años de silencio y de distancia, los lazos entre las hermanas persisten. “En las relaciones entre hermanos hay mucho amor, pero hay mucha rivalidad. Hay mucho cariño, pero hay mucha envidia”, analiza la autora, que también se crió en una familia numerosa. Para ella, el elemento que unió a las Mitford a pesar de todo fueron las cartas que se escribían “sin parar”. “La correspondencia es enorme y eso me dio mucha riqueza para escribir la novela, que está muy bien documentada”.

Por otro lado, a pesar de tratarse de una novela histórica, Las Mitford ofrece también una lectura en clave actual. “Aunque tú estés escribiendo sobre la Grecia clásica o el Renacimiento, estás escribiendo de tu tiempo, siempre”, reivindica Posadas. La autora asegura que esa relación no responde necesariamente a una decisión consciente, y que en su elección de la familia británica no mediaron en ningún caso las similitudes entre su época y la nuestra. “Lo captas sin darte cuenta”, argumenta, añadiendo después que, para ella, “la historia no se repite; más bien, como decía Mark Twain (escritor de Las aventuras de Tom Sawyer), rima”.

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En el caso de esta nueva novela, Posadas señala cómo la polarización que vivieron y encarnaron las hermanas protagonistas se ajusta bastante a lo que vivimos en el presente, incluso en el seno de las familias, donde “hay gente de izquierdas, gente de derechas y una intolerancia muy grande con respecto a las posiciones de otras personas”. Del mismo modo, mientras las Mitford asistieron a la llegada de la era nuclear, “ahora estamos entrando en la era de la IA, que es otro territorio inexplorado que no sé a dónde nos va a llevar”.

La historia de August Landmesser, el hombre que desafió el saludo nazi en Hamburgo en 1936.

“Cada época tiene su propio Planeta”

Faltan apenas unos pocos años para que el presente coincida con los años 30 de los Mitford. “Nosotros también estamos llegando a los años 30”, sonríe Carmen Posadas. La escritora recuerda al final de la entrevista cómo también Isabel Allende mencionó algo parecido en su discurso tras la entrega del Premio Planeta. “Dijo que había escrito la continuación de La casa de los espíritus porque pensaba que el mundo se estaba pareciendo mucho a esa polarización que existió en el momento en que ella escribió su gran novela”, recuerda.

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Para ella, esto es “algo inevitable que hacemos todos los escritores” y, quizá, uno de los mayores aciertos del Premio Planeta, que ha sabido entender, tanto en clave comercial como social y literaria, las obras que había que premiar. “Creo que esa es su virtud: si tú ves el recorrido de todos los libros que lo han ganado, son como una foto fija de lo que está pasando en la sociedad en ese momento. En una época en la que interesaba mucho la novela política, lo ganan Juan Marsé y Jorge Semprún. Más adelante hay mucho interés por la novela femenina y eso es lo que gana; lo mismo ocurre con la novela histórica o el thriller. Cada época tiene su Premio Planeta”.