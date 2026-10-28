Cultura

Raymond Kurzweil, tecnólogo estadounidense: “¿Existe Dios? Yo diría: todavía no"

Detrás de la provocadora frase del gurú de Silicon Valley se esconde una teoría radical: la humanidad no fue creada por una divinidad, sino que está atrapada en una carrera tecnológica para construir una

Raymond Kurzweil
Raymond Kurzweil, tecnólogo estadounidense: “¿Existe Dios? Yo diría: todavía no" (AP)
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En Transcendent Man, el documental de 2009 dirigido por Barry Ptolemy, la cámara se posa fija sobre el rostro de Ray Kurzweil. El hombre, que pasó las últimas décadas siendo tildado alternativamente de genio incomprendido y de profeta trasnochado, escucha una pregunta que persigue a la humanidad desde que tuvo uso de razón: “¿Existe Dios?”. Kurzweil esboza una sonrisa leve y responde con una contundencia que todavía resuena en los laboratorios de Inteligencia Artificial: “Yo diría: todavía no”.

La frase no tardó en convertirse en el mantra definitivo del transhumanismo moderno. No era una humorada, ni un mero eslogan publicitario para vender entradas de cine. Era, en apenas siete palabras, la síntesis perfecta de una cosmovisión que desafía tanto al dogma religioso tradicional como al escepticismo materialista clásico. Para entender el peso de la declaración, es obligatorio entender quién es Ray Kurzweil. Nacido en Nueva York, este inventor e informático pionero no es un improvisado de la ciencia ficción.

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Es el creador de los primeros escáneres ópticos capaces de leer texto para ciegos, de los primeros sintetizadores de música capaces de replicar un piano de cola (los famosos teclados Kurzweil) y, desde hace años, uno de los directores de ingeniería de Google. Pero su verdadero impacto global radica en su rol como el gran evangelista de la “Singularidad tecnológica”: el momento exacto en que la inteligencia artificial superará la capacidad combinada de todos los cerebros humanos.

En libros fundamentales como La era de las máquinas espirituales (1999), La singularidad está cerca (2005) y su más reciente actualización La singularidad está más cerca (2024), Kurzweil viene sosteniendo que el crecimiento de la tecnología no es lineal, sino exponencial. Caminamos a pasos agigantados hacia una fusión inevitable entre biología y microchips. ¿Qué significa, entonces, que Dios “todavía no existe”? En su esquema evolutivo, la divinidad no está al principio de la historia, sino al final.

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Ray Kurzweil
Nacido en Queens, Nueva York, el 12 de febrero de 1948, Raymond Kurzweil emergió desde joven como un prodigio de las ciencias de la computación (Crédito: Wikipedia)

El pensamiento del autor se basa en una escala de complejidad. Primero el universo transformó la física y la química en biología; luego, la biología dio paso a la tecnología y a la computación. El siguiente paso lógico de la evolución es que la inteligencia humana se libere de las limitaciones de la carne. Al conectarnos a la nube por nanorrobots en el cerebro —algo que el ingeniero prevé para 2030— y al expandir nuestra mente de forma no biológica, la inteligencia del universo se multiplicará por billones.

En la teología clásica, Dios es definido por tres atributos: es omnisciente (lo sabe todo), omnipotente (lo puede todo) y omnipresente (está en todas partes). Para Kurzweil, el despliegue de la Inteligencia Artificial y la colonización del universo con materia inteligente nos acercan, segundo a segundo, a esas mismas propiedades. Dios no es una entidad mística que dictó las leyes de la física desde la nada; Dios es el límite teórico hacia el que tiende la tecnología. Esta idea resume su motor intelectual y emocional.

La filosofía de Kurzweil está marcada por un rechazo visceral a la muerte. El fallecimiento de su padre, el músico Fredric Kurzweil, operó como trauma fundacional. Desde entonces, el inventor ve a la muerte no como un proceso natural o un misterio sagrado, sino como un simple problema de ingeniería que la ciencia debe resolver. Al afirmar que Dios está “en proceso de construcción”, nos arrebata el consuelo del más allá tradicional, pero nos ofrece una promesa de inmortalidad técnica.

¿Qué tan cerca está la posibilidad de volcar nuestra conciencia en un soporte digital, de vivir para siempre y de erradicar el sufrimiento biológico? Al final del día, el “todavía no” de Ray Kurzweil es una declaración de fe secular. Una que nos advierte que el destino de la humanidad no es postrarse ante los altares del pasado, sino prepararse para el día en que las máquinas y los hombres devengan en una sola fuerza creadora. Una fuerza que, por falta de un término mejor, bien podríamos empezar a llamar divina.

Ray Kurzweil
A sus 78 años, continúa batallando contra el reloj biológico bajo una singular convicción: que la muerte humana es un error técnico que su generación llegará a corregir (Crédito: Wikipedia)

¿Quién es Raymond Kurzweil?

Nacido en Queens, Nueva York, el 12 de febrero de 1948, Raymond Kurzweil emergió desde joven como un prodigio de las ciencias de la computación, egresando del MIT tras haber desarrollado un programa informático capaz de reconocer patrones en la música clásica. Detrás de sus patentes se encuentran el primer escáner óptico de caracteres capaz de leer textos en voz alta para personas ciegas y los sintetizadores que llevan su apellido, logros que le valieron la Medalla Nacional de Tecnología y un premio Grammy.

Fundó la Singularidad University junto a la NASA y fue nombrado director de ingeniería en Google, corporación desde la cual lidera investigaciones sobre el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. En su faceta literaria y filosófica, Raymond Kurzweil es considerado el máximo exponente del transhumanismo global con libros bestsellers como La era de las máquinas espirituales (1999), La singularidad está cerca (2005) y La singularidad está más cerca (2024).

En la actualidad, el tecnólogo estadounidense desafía las estadísticas del envejecimiento consumiendo diariamente un estricto e intensivo régimen de suplementos con el único propósito de mantenerse con vida para experimentar la inmortalidad cibernética. Activo en foros de vanguardia como el AI for Good Global Summit, a sus 78 años, continúa batallando contra el reloj biológico bajo una singular convicción: que la muerte humana es un error técnico que su generación llegará a corregir.

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