Festival FOCUS en Mendoza: Adriana Lestido, Musuk Nolte y artistas de tres países exploran la fotografía como construcción de realidad

El festival internacional FOCUS celebrará su cuarta edición en la provincia de Mendoza tras tres entregas realizadas en Uruguay. Aquí la instalación del fotógrafo colombiano Victor Galeano en la bodega Huentala Wines

Guardar

El festival internacional de fotografía FOCUS llega a Mendoza por primera vez del jueves 29 al sábado 31 de octubre de 2026. La cuarta edición del evento, que hasta ahora se había celebrado en Uruguay, reunirá a artistas y curadores de Argentina, Perú y Colombia bajo el tema Cámera Veritas, una propuesta conceptual que interroga la idea de la fotografía como registro objetivo de la realidad. El festival es producido por la Fundación Alfonso y Luz Castillo (Espacio ArtexArte), el Grupo Huentala y el Espacio Autiq Cars, con el respaldo del Banco Supervielle y la Fundación Ama Amoedo. Las actividades se distribuirán en tres sedes: el Espacio Autiq Cars en Guaymallén, la bodega Huentala Wines y el hotel Sheraton de la capital provincial.

El programa se extiende a lo largo de tres días e incluye muestras fotográficas, instalaciones en espacios exteriores, charlas, conferencias, revisión de portafolios y una exhibición de fotolibros. Entre estos últimos se presentarán los 25 finalistas 2026 del premio internacional SUR ArtexArte, junto a una selección de fotolibros mendocinos disponibles para consulta del público.

PUBLICIDAD

La apertura está prevista para el jueves 29 de octubre a las 18:30, en el Espacio Autiq Cars, con la inauguración del proyecto colectivo El reverso de la postal. La muestra congrega a más de 15 fotógrafos de la escena local, entre ellos Daniel Barraco, Atilio Spinello, Cayetano Arcidiacono, Antonella Pezzola, Luciano Pappalardo, Carlos Púrpura, Lorena Mont, César Lafalce, Mariel Caylá, Diego Fernández, Marilina Arbeloa, Migo Welsh, Sabrina Kadiajh, Rodrigo Etem, Matías Jesus Funes-UFO, Marcelo Piazzoli y Daniela Cormio.

El viernes 30 concentra la mayor parte del programa. A las 12 abre en Huentala Wines la muestra de los artistas internacionales, con visita guiada a cargo de los propios autores: la argentina Adriana Lestido, el peruano Musuk Nolte, la argentina Sofía López Mañán y el colombiano Victor Galeano. A las 17:30 , Lestido y el director artístico del festival, Nicolás Janowski, ofrecerán una charla en el Sheraton. Dos horas después, en la misma sede, se inaugura el Archivo González Venzano, con la presencia del curador Esteban Pastorino y la arquitecta Eliana Bormida.

PUBLICIDAD

Una de las fotografías históricas del archivo González Venzano que se exhiben en el Festival Focus

El sábado 31 arranca a las 10 con una sesión de revisión de portafolios en el Sheraton, exclusiva para autores seleccionados mediante convocatoria previa. A las 16, Pastorino y Bormida conducirán una actividad sobre fotografía estereoscópica mendocina. A las 17:30, Paula Pino moderará un panel sobre fotografía contemporánea mendocina.

El eje filosófico del festival

El título Cámera Veritas invierte la expresión latina in vino veritas para interrogar el estatuto de verdad de la imagen fotográfica. En el texto curatorial que acompaña la edición, Janowski recurre a Jean Baudrillard y Susan Sontag para articular el argumento central: la cámara no registra la realidad sino que la produce. “La verdad no existe, la cámara no revela sino que produce, y ese acto de producción —lejos de ser una falla— es la condición misma de toda imagen, documental o ficcionada”, plantea el documento. Bajo esa premisa, las obras seleccionadas abordan el archivo, la puesta en escena y la reconstrucción como materiales de trabajo, sin postular una imagen “inocente” detrás de la manipulación.

PUBLICIDAD

Además de Adriana Lestido, Musuk Nolte, Sofía López Mañán, Victor Galeano y el Archivo González Venzano, el equipo de curadores e invitados especiales está integrado por Nicolás Janowski como director artístico, Esteban Pastorino, Eliana Bormida y Paula Pino. FOCUS nació en Uruguay, donde celebró sus tres primeras ediciones. El traslado a Mendoza para la cuarta entrega marca la primera vez que el evento se instala en territorio argentino.