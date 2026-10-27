Tejió durante ocho meses un poncho para León XIV: la historia del artesano cordobés que busca llevar las sierras al Vaticano

El artesano cordobés Erick confeccionó durante ocho meses un poncho destinado al papa León XIV

Guardar

En las sierras de Córdoba, donde la lana todavía pasa por las manos antes de convertirse en abrigo, un poncho empezó a tomar forma con un destino poco habitual: el Vaticano. Durante ocho meses, entre la crianza de animales, la esquila, el hilado y el teñido, se construyó una pieza pensada para llevar una imagen de la provincia hasta el papa León XIV.

Detrás de esa prenda está Erick, artesano cordobés e integrante de la comunidad indígena Unión, quien tejió durante ocho meses un poncho para regalarle al papa León XIV. La provincia le encargó una obra que condensara parte de su territorio y de su oficio. “Representé la sierra y los ríos de Córdoba”, explicó en Infobae Al Amanecer al describir la pieza y el sentido de sus motivos.

PUBLICIDAD

El encargo llegó a su trabajo cotidiano, que no empieza frente al telar. Empieza mucho antes, con los animales que cría y con una rutina que ordena los tiempos de producción. “Yo hago todo el proceso”, dijo Erick, al enumerar un recorrido que abarca desde la fibra hasta el poncho terminado.

La guarda de la prenda representa los ríos y las sierras de la provincia de Córdoba (captura de video)

Erick tiene ovejas y llamas y se reconoce como criancero. El material que utiliza para sus prendas proviene de esos animales, a los que cuida de manera directa.

La primera de esas tareas es la esquila, que tiene su propio calendario. No se hace en cualquier momento del año: el artesano indicó que puede realizarla entre septiembre y diciembre. “La esquila” depende de esa ventana, explicó, y por eso el comienzo de cada obra queda atado a los ritmos de los animales y del clima.

PUBLICIDAD

Después llega el hilado. La lana debe prepararse antes de convertirse en hilo y recién entonces puede ingresar al tramo de color y tejido.

El teñido es otro de los pasos que marca el pulso de la producción. Para hacerlo, utiliza ollas al aire libre y fuego; no es un trabajo que pueda resolverse con apuro ni en cualquier jornada. “El teñido me lleva más o menos tres días”, contó.

El viento puede alterar esa tarea. Erick debe esperar días en los que pueda controlar el fuego y proteger la lana, porque una ráfaga puede llevar las llamas hacia el material que está preparando.

PUBLICIDAD

La pieza destinada a León XIV acumuló cada uno de esos tiempos: la atención de los animales, la obtención de la fibra, la preparación de los hilos, el color y el telar.

No se trató, por eso, de una prenda hecha a partir de una materia prima ajena ni de un diseño separado del lugar donde nació. Las sierras y los ríos aparecen en la guarda como una referencia a la provincia que recibirá el regalo en nombre de su territorio.

La esquila de los animales se realiza entre septiembre y diciembre según los ritmos del clima, según explicó Erick

Una guarda para llevar Córdoba al Vaticano

La intención es que el poncho llegue a León XIV como obsequio vinculado con una eventual visita del pontífice a Córdoba. Erick contó que el pedido buscó una representación territorial. “Representé la sierra y los ríos de Córdoba”, dijo sobre el motivo central de la obra.

PUBLICIDAD

La guarda alude a las sierras cordobesas y acompaña el resto del tejido. Para el artesano, esa decisión no fue un detalle decorativo aislado, sino una forma de presentar la geografía de su provincia en una prenda de trabajo manual. “La sierra y los ríos de Córdoba” fueron los elementos que eligió llevar al telar.

La prenda también reúne saberes que Erick asocia con su historia familiar. Cuando habla de su técnica, no la describe como un aprendizaje individual ni reciente.

Su madre, su abuela y sus tíos aparecen en ese relato como quienes sostuvieron prácticas que él continúa. El artesano explicó que repite modos de hacer que vienen de generaciones anteriores. “Repetimos actos que mis antepasados han hecho”, expresó.

PUBLICIDAD

Esa continuidad, sostuvo, se extiende por más de 500 años. En la forma de criar, hilar, teñir y tejer, Erick identifica procedimientos anteriores a las tecnologías que hoy intervienen en gran parte de la producción textil. “Yo reivindico a mis ancestros”, dijo al referirse a ese vínculo.

El cuidado de las ovejas y las llamas ocupa un lugar central en esa transmisión. Erick explicó que estar cerca de los animales le permite conocerlos y advertir su estado, una relación que considera inseparable de la pieza final.

El integrante de la comunidad Unión vinculó la entrega de la obra con el pedido de reconocimiento para los pueblos indígenas

El antecedente de un poncho que llegó a Francisco

La obra para León XIV no es el primer trabajo de Erick que queda ligado al Vaticano. Antes participó, junto con otros artistas argentinos, de una pieza colectiva que fue entregada al papa Francisco.

PUBLICIDAD

En ese caso, varios artesanos confeccionaron un poncho que llegó al pontífice argentino. Erick recordó que después pudo ver una fotografía de Francisco con la pieza.

Ahora espera que una imagen semejante pueda repetirse con León XIV. La posibilidad movilizó a sus vecinos, a sus familiares y a integrantes de la comunidad Unión. “Representé la sierra y los ríos de Córdoba”, volvió a decir sobre el mensaje que espera que viaje con el regalo.

Para Erick, la recepción del poncho no se agota en la entrega de un objeto. La prenda expone un modo de producción y una pertenencia indígena que él busca nombrar cada vez que habla de su trabajo.

PUBLICIDAD

El regalo lleva también un reclamo de reconocimiento

Junto con el poncho, Erick planteó una expectativa hacia León XIV y hacia la Iglesia católica. Mencionó la experiencia del pontífice con comunidades indígenas durante su etapa en Perú y expresó que espera que comprenda el trabajo que hay detrás de un textil artesanal.

Según explicó, ese reclamo se sostiene desde hace 500 años. El artesano vinculó la situación actual de los pueblos indígenas con procesos históricos en los que intervinieron la corona y la Iglesia. “Nosotros no pedimos más nada. Sino que se reconozca”, agregó.

El pedido de reconocimiento, dijo, no deja de lado la memoria. Erick describió una posición que atraviesa a su comunidad y que acompaña el trabajo que hace con sus manos. “La memoria es importantísima para el pueblo”, expresó.

PUBLICIDAD

También cuestionó lo que considera una falta de escucha hacia las comunidades indígenas en la política nacional. Para él, esa ausencia de participación y de acompañamiento representa un retroceso. “No hay ese escucha y no hay ese acompañamiento”, sostuvo.

El artesano pidió que quienes ocupan espacios de decisión atiendan las voces de las comunidades y las incluyan en las discusiones que las afectan.

Así, el tejido que partió de ovejas, llamas, fuego, ollas y telares reúne también una memoria colectiva. Erick espera que el regalo llegue a León XIV con las sierras y los ríos de Córdoba en su guarda.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.