Walter Romero, profesor y cantante: "Borges admiraba el tango macho, no el del tipo llorando porque la mina lo dejó"

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El tango de guitarras, compadritos y duelos que defendía Jorge Luis Borges volverá a escena en el marco del Festival Borges, que se realiza del 26 al 29 de octubre, con entrada gratuita, modalidad presencial y online e inscripción previa. La sexta edición del encuentro propone un recorrido por la obra del escritor y por las tradiciones culturales que atravesaron su literatura.

Dentro de esa programación, Walter Romero presentará este sábado, a las 19.30, Borges y el tango en la sede central de la Alianza Francesa, sobre avenida Córdoba. La función integra Experiencia Borges, una propuesta que se extenderá hasta el 31 de octubre. En diálogo con Gonzalo Sánchez y Flavia Pittella en Infobae En Vivo, el doctor en Letras y cantor de tango anticipó que recuperará piezas que el escritor admiraba —y también algunas que rechazaba— para volver sobre una idea central de su obra: la construcción de una mitología porteña.

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“El tango es un tango de coraje, es un tango macho también”, sostuvo Romero. Para el investigador, la preferencia de Borges estaba lejos del tango-canción sentimental: “Nada que ver con el lamento del macho, el lamento del viudo o el tipo llorando porque la mina lo dejó”.

Borges situaba el fin del tango originario en 1917

Romero explicó que Jorge Luis Borges eligió un repertorio anterior a la consolidación del bandoneón y a la popularidad de Carlos Gardel. “En 1917, prácticamente, el tango murió porque ahí lo cambió el bandoneón y la cosa un poco amariconada de Gardel”, dijo sobre una mirada que definió como personal y discutida dentro de la historia del género.

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El cantor Walter Romero presenta el espectáculo Borges y el tango en la Alianza Francesa junto a un conjunto de guitarras.

El autor de Evaristo Carriego, publicado en 1930, buscaba en los primeros tangos una épica de los márgenes. “Va al tango más orillero, de las orillas, de los corrales viejos”, señaló Romero. Ese repertorio incluía composiciones instrumentales, melodías acompañadas por guitarras y coplas de raíz prostibularia, vinculadas a figuras como el cuchillero, el malevo y el guapo.

“El tango nos ha dado una mitología de cuchillos y de malevaje, y ahí hay que meternos”, afirmó el profesor de Literatura Francesa. Según planteó, Borges consideraba que esa era una “mitología menor”, pero necesaria para imaginar una tradición local: “No somos los griegos, no somos los vikingos, somos los porteños”.

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Las milongas de Borges y Piazzolla llegarán al auditorio de la Alianza Francesa

El repertorio de Romero incluirá tangos instrumentales y versiones asociadas con Para las seis cuerdas, el libro de milongas de Borges que Astor Piazzolla musicalizó. “Algunas las tomó también Piazzolla y las transformó y las llevó a un lugar único”, contó. El cantor estará acompañado por los guitarristas Diego ‘Dipy’ Quit y Emilio Fernández Milki.

Entre las piezas previstas figura Polvorín, de Manuel Romero, y canciones que aparecen comentadas en Borges, el diario de Adolfo Bioy Casares sobre su amistad con el autor de Ficciones. “Una de las cosas que vamos a hacer tiene que ver específicamente con recuperar alguno de los tangos que él detesta y ama”, adelantó el invitado de Infobae En Vivo.

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Jorge Luis Borges situó el final del tango originario en 1917 frente al avance del bandoneón y el estilo de Carlos Gardel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romero mencionó, además, la predilección de Borges por las guitarras de Jorge Vidal y recordó una anécdota de la relación del escritor con Piazzolla. Tras escuchar la primera versión de sus milongas, Borges dijo que prefería la interpretación de la primera esposa del músico antes que la de Edmundo Rivero. “Esas visiones muy estrambóticas de un maestro estupendo”, describió Romero, al referirse a las preferencias vocales del escritor.

“Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo”

Durante la entrevista, Romero cantó un fragmento de Alguien le dice al tango, una de las milongas de Borges: “Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo”. La letra continúa con una postal del barrio: “Tango de aquel Maldonado con menos agua que barro, tango silbado al pasar desde el pescante de un carro”.

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La elección no fue casual. El entrevistado ubicó esa imagen en la zona del arroyo Maldonado, hoy entubado bajo la avenida Juan B. Justo, cerca de la antigua casa de Borges. Para Romero, esa geografía confirma que la “fundación mítica de Buenos Aires” atraviesa cuentos, poemas, ensayos y milongas del escritor.

Walter Romero en su faceta de cantante. (Eduardo Piccinini)

“Muchos cuentos de Borges tienen que ver con duelos”, dijo al evocar relatos de El informe de Brodie. En esas ficciones, agregó, el enfrentamiento entre dos hombres permite trasladar a la literatura una ética del coraje que Borges admiraba, aun cuando solía contrastarla con su propia vida.

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El tango como literatura y una escucha final de “La morocha”

Romero contó que su acercamiento al canto nació en el ámbito familiar, a partir de escuchar a Roberto Goyeneche junto a su hermano. Durante años mantuvo esa afición separada de su trabajo académico, hasta que encontró una zona de encuentro en las letras del género. “Alguien poco a poco me dijo: ‘Bueno, pero el tango es literatura’”, relató.

El cantor citó como ejemplos a Malena y a textos de Homero Manzi, Virgilio Expósito y Pascual Contursi. “Hay letras de tango que son poemas que sostienen ser leídos sin el canto”, afirmó. “Ahí es donde vos decís: la validez poética puede estar ahí”.

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La obra Evaristo Carriego rescata la mitología porteña de los suburbios y los duelos entre cuchilleros.

El diálogo también recuperó un pasaje de Borges, de Bioy Casares, sobre los últimos días del escritor. Pittella señaló que el libro consigna que Borges escuchaba repetidamente La morocha poco antes de morir y que existen testimonios de Jean-Pierre Vernant —mencionado en la entrevista como Jean Pierre Bernés— sobre esas evocaciones en Suiza. “Murió escuchando un tango y cantándolo, canturriándolo, porque también cantaba”, afirmó.

La programación de la jornada en la Alianza Francesa comenzará a las 17.30 con una conferencia de Mauricio Kartun. Dos horas después, Romero y sus guitarristas presentarán Borges y el tango, con la inscripción previa disponible en festivalborges.com.ar.

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