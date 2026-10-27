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Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

El delantero francés ha pedido disculpas después de que la televisión y demás marcas amenazasen con retirar su patrocinio con el jugador y La Liga

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el meme que lo comparaba con Mao Zedong.
Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el meme que lo comparaba con Mao Zedong.
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Kylian Mbappé ha pedido disculpas al pueblo chino tras la polémica generada por sus declaraciones sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong. El delantero del Real Madrid emitió un comunicado oficial en tres idiomas (chino, francés e inglés), firmado este martes en París, en el que admite el error y expresa su arrepentimiento. “Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, escribió el futbolista francés, quien reconoció que sus palabras “han herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo”.

En el comunicado, Mbappé explicó el contexto de su comentario: “Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”. El jugador no detalló más allá de ese reconocimiento, aunque sí dejó clara su voluntad de enmendar el malestar causado. El delantero cerró su mensaje con una disculpa explícita: “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”. La declaración responde directamente a la crisis desatada después de que el futbolista, preguntado por su meme favorito, dijera que el que más le hacía reír era uno en el que usaban su cara “en un dictador chino”, en referencia a una imagen que circulaba en redes con su rostro superpuesto al retrato de Mao Zedong.

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El comunicado de Mbappé se produce después de que la televisión estatal CCTV suspendiera las retransmisiones de LaLiga y de los partidos del futbolista, y de que empresas como Dongpeng, Mengniu y Milkground cancelaran sus contratos publicitarios con el jugador. La plataforma Xiaohongshu y el portal deportivo Dongqiudi también habían tomado distancia del delantero en los días previos. A ello se sumó la intervención de LaLiga, que había censurado las palabras del futbolista. El presidente de la competición, Javier Tebas, emitió un comunicado en el que pidió disculpas en nombre de LaLiga y de sus clubes, y advirtió que “no podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen” la relación de la competición con China. Tebas anunció además un protocolo de sensibilización y comunicación que se desarrollará junto a los clubes y los jugadores.

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga por los comentarios de Mbappé
Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga por los comentarios de Mbappé

El origen del conflicto

La polémica se originó cuando Mbappé, en una entrevista, relató su gusto por el meme que lo vinculaba con la figura del exlíder chino. El futbolista no mencionó a ningún dirigente de forma directa, pero la imagen que circulaba en redes sociales desde hacía meses superponía su rostro al retrato de Mao Zedong. En China, las sátiras sobre antiguos líderes vinculados al Partido Comunista Chino (PCCh) están perseguidas bajo el delito de “difamación de héroes y mártires”, en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos. Esa sensibilidad explica la rapidez con la que instituciones y empresas reaccionaron ante el comentario del delantero.

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El episodio con Mbappé se suma a otros incidentes recientes entre entidades del fútbol español y la sensibilidad china. En septiembre, medios oficiales chinos habían criticado al Real Madrid por un mensaje que mencionaba conjuntamente a Nepal y el Tíbet tras una riada. En abril, el FC Barcelona había pedido disculpas tras la aparición de una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional. En febrero, el Real Madrid difundió disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen por republicar en Instagram un contenido calificado de racista y ofensivo hacia los ciudadanos asiáticos.

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