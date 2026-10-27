Guitarricadelafuente y Penélope Cruz ponen rumbo hacia los Oscar: nominados a los Gotham Awards 2026 por ‘La bola negra’ y ‘La invitación’

Guitarricadelafuente y Penélope Cruz, nominados a los Gotham Awards.

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Noviembre está a la vuelta de la esquina y, con él, arranca la temporada de premios cinematográficos en Estados Unidos. Los Gotham Awards, los galardones que reconocen anualmente lo mejor del cine independiente, serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a una temporada que augura alguna que otra posibilidad para el cine español. Si ya hace unas semanas se anunció que La bola negra contará con Gotham Vanguard Tribute, un homenaje a la película y a su equipo, este martes se ha conocido que la cinta dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi aspira a otros dos premios: el del Público y el de Mejor interpretación revelación, al que opta Guitarricadelafuente por su debut como actor.

Penélope Cruz y Olivia Wilde en 'La invitación'

Y no será todo para La bola negra. Penélope Cruz, que también forma parte del reparto de la película de Los Javis, está nominada a Mejor interpretación de reparto por La invitación, la nueva película de Olivia Wilde y remake de la española Sentimental, de Cesc Gay, que también compite en las categorías de Mejor película, Mejor guion adaptado y Premio del Público.

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El camino de ‘La bola negra’ hacia los Oscar

La 36.ª edición de los premios se celebrará el próximo 30 de noviembre en el Cipriani Wall Street de Nueva York. La ceremonia es una de las primeras grandes citas del calendario de los premios estadounidenses, que culminará el 14 de marzo de 2027 con la entrega de los Oscar.

En el caso de Guitarricadelafuente, su nominación supone un nuevo reconocimiento a su primera incursión en la interpretación, por la que el pasado 1 de octubre ya se hizo con el Discovery en el SCAD Savannah Film Festival. El cantante, que da vida a Sebastián, competirá en esta ocasión por el premio a la Mejor interpretación revelación con Adia, por Your Mother Your Mother Your Mother; India Amarteifio, por Clarissa; Colas Quignard, por La Gradiva; y Mason Reeves, por Josephine. Como ocurre con el resto de categorías interpretativas de los Gotham, el galardón no distingue entre actores y actrices.

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¿Qué hacen los actores cuando se apagan los focos? Milo Quifes y Carlos González, de 'La bola negra', revelan su lado más personal y divertido, confesando que su día a día incluye macarrones y hasta un lagarto llamado Tales de Mileto.

En el caso de Cruz, que en 2008 recibió el mismo premio de Honor que recibe ahora La bola negra, también ganó el premio al Mejor Reparto junto a Scarlett Johansson, Rebecca Hall y Javier Bardem por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. En esta ocasión, la actriz española competirá por el premio a Mejor interpretación de reparto con Adam Driver (Paper Tiger), Andrew Garfield (Artificial), Sandra Hüller (Fatherland), Channing Tatum (Josephine), Tom Courtenay (Queen at Sea), Esmé Creed-Miles (Sentido y sensibilidad), Skyler Gisondo (Primetime), Kate O’Flynn (Tender Loving Care) y Tao Okamoto (All of a Sudden).

Aunque estas nominaciones suponen un nuevo impulso para el cine español en Estados Unidos, no garantizan ni permiten anticipar una candidatura a los Oscar, ya que los Gotham Awards y la Academia de Hollywood cuentan con sistemas de votación y criterios de selección diferentes. La siguiente fecha clave para La bola negra, elegida para representar a España en la categoría de Mejor película internacional, llegará el 15 de diciembre, cuando se anuncien las shortlists de los Oscar. Si supera ese primer corte, tendrá que esperar hasta el 21 de enero de 2027 para saber si consigue una de las cinco nominaciones definitivas. Ese mismo día se conocerá si finalmente consigue nominación en la categoría de Mejor película —a secas—, como dictan las apuestas, al que puede optar independientemente de su candidatura internacional. La carrera culminará el 14 de marzo, con la celebración de la 99.ª edición de los premios de la Academia.

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