Cultura

Un violín robado por los nazis, la huida de una familia y la bisnieta que recuperó 80 años después un pedazo de historia

Un instrumento con historia propia —fabricado en 1905 y premiado en el Conservatorio de París— desapareció cuando las tropas alemanas avanzaban sobre Francia. Reapareció en una subasta en Vichy en 2024, y lo que vino después tomó por sorpresa a todos

Las manos de una niña sostienen el arco y presionan las cuerdas de un violín frente a una partitura sobre un atril.
Francia registró la primera restitución pública de un instrumento musical expoliado durante la ocupación nazi en más de seis décadas
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Un violín desaparecido durante la ocupación nazi de Francia fue devuelto a la familia de su propietario, en una primera restitución pública de un instrumento en el país en más de seis décadas, según una asociación especializada.

El instrumento, fabricado en 1905 en el taller Caressa & Français con el número 152, fue entregado a los familiares de Gabriel Girondelot, durante una ceremonia el miércoles en París.

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“Es la primera restitución pública en Francia de un instrumento desde los años 1960”, dijo a esta agencia Pascale Bernheim, cofundadora de la asociación Musique et spoliations, que llevó a cabo las investigaciones.

Creada en 2017, esta asociación trabaja en la búsqueda de instrumentos de música y documentos musicales desaparecidos bajo la dominación nazi.

“Es emocionante”, afirmó Clémence Houdart, bisnieta de Gabriel Girondelot, contenta de que hechos así vuelvan “a crear vínculos familiares”.

Girondelot no era músico. El instrumento perteneció a su cuñado Eugène Paul Choubry, primer premio de violín del Conservatorio de París, fallecido durante la Primera Guerra Mundial.

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Con el avance de las tropas alemanas en junio de 1940, Girondelot, notario, y su familia huyeron de su casa en la Marne, a unas horas de París, para refugiarse en el sur de Francia. Tuvieron que abandonar parte de sus bienes, entre ellos cinco violines.

En 1945, Girondelot declaró el robo ante las autoridades y más tarde el instrumento fue registrado en un inventario de bienes expoliados en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

En diciembre de 2024, el violín reapareció en una subasta en Vichy, en el centro de Francia, de la que fue retirado en cuanto se vio que era un instrumento declarado robado en 1945.

Fuente: AFP.

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