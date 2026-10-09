Cultura

La Feria del Libro Judío duplica su convocatoria y reúne a 35 autores en la Escuela Scholem Aleijem de Villa Crespo

En el marco del Limud Fest, el encuentro literario con entrada gratis se celebra este lunes 12 de octubre de 11 a 18 con con paneles sobre ficción, ensayo, humor y crianza, veinte stands y talleres para chicos

Varias personas sentadas en círculo conversan en una habitación con estanterías con libros al fondo
La Feria del Libro Judío celebra su tercera edición el lunes 12 de octubre en la Escuela Scholem Aleijem de Villa Crespo.
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La Feria del Libro Judío llega a su tercera edición con el doble de escritores y actividades para toda la comunidad. La ONG de difusión de la cultura judía Limud Ba , en el marco del Limud Fest, organiza el evento el lunes 12 de octubre en la Escuela Scholem Aleijem, de 11 a 18, con la presencia de Ana Wajszczuk, Martín Sivak, Silva Plager, Javier Sinay, Silvia Bacher, Florencia Sichel y David Kavlin entre otros, distribuidos en ocho paneles sobre ficción, ensayo, humor, crianza y adaptación literaria. Habrá además talleres para chicos y alrededor de veinte stands de editoriales y librerías. La sede será la Escuela Scholem Aleijem, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Cynthia Cuculiansky, presidenta de Limud Ba, definió el sentido de la iniciativa: “Sostener hoy una Feria del Libro Judío es dar visibilidad a la riqueza y diversidad de la literatura judía, pero también generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio”. Y añadió: “El pluralismo no significa pensar todos igual, sino que es precisamente en el encuentro con quienes piensan diferente donde crecemos como personas y como comunidad”.

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La iniciativa nació en 2024, en las semanas cercanas al primer aniversario del 7 de octubre, como continuadora de la histórica feria que durante años organizó la Sociedad Hebraica Argentina y en reacción directa al recrudecimiento del antisemitismo, tanto global como local: desprogramaciones, editoriales que dejaron de publicar autores judíos y mesas de novedades sin una sola firma de ese origen. Desde su primera edición, la acompaña el Jewish Book Council y, desde 2025, la plataforma Jewtina. “Queremos visibilizar el libro judío, entendido en un sentido amplio, para que siga teniendo un lugar en la cultura”, señala la organización. “La literatura no puede permanecer ajena a la incomodidad, y eso incluye la costumbre, bastante abandonada, de hablar con los que piensan distinto”, afirma Valeria Sol Groisman, voluntaria de Limud y curadora de la feria.

Afiche de la Feria del Libro Judío con la lista de participantes en franjas de colores, la fecha 12 de octubre y la sede del evento
La tercera edición de la Feria del Libro Judío presenta su lista de participantes para el lunes 12 de octubre en la Escuela Scholem Aleijem.

Programación de la Feria del Libro Judío

El programa arranca a las 12 con dos mesas simultáneas. La primera, Israel como pregunta, abordará el tema desde la ficción y la no ficción; la moderará Florencia Davidzon y participarán Delia Sisro, Diego Krischcautzky, Daniel Liberman, Ale Mellincovsky y Sara Slautsky. En paralelo, 7 minutos, una idea convocará a autores de ensayo y periodismo: la modera Denise Rabin junto a Irina Sternik, Alejandro Dujovne y Alejandro Melamed.

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De 13.30 a 14.30, el humor tomará la escena con De la risa se sobrevive, moderado por Dani Chueke, con Silvia Plager, Martín Sivak, Valeria Sol Groisman y Verónica Sukaczer. A la misma hora, Flor Sichel y Silvia Bacher dialogarán sobre cómo pararse frente a las exigencias del mundo contemporáneo, mientras que Gonzalo Garcés presentará Los relatos desconocidos de la Biblia.

A las 15, el bloque temático se divide en dos: Lo urbano y lo rural como escenarios de la literatura judía, moderado por Mauricio Koch con María Inés Krimer, Fernando Chulak, Javier Sinay y Dani Jinich; y Libros que se expanden, sobre adaptación literaria, con Martín Baintrub, Fernando Milsztajn y Gustavo Malajovich. La jornada cierra entre las 16.30 y las 17.30 con Crianza idishe, moderado por Dalia Ber, donde participarán Claudio Weissfeld, Nora Rabinowicz y Ana Wajszczuk. En simultáneo, Leandro Katz y Silvia Arazi coordinarán talleres para chicos.

La inscripción al evento está disponible a través del Instagram de @Limudba. La entrada es libre y gratuita.

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