Un mural en el exterior de la Galería de Arte Moderno de Milán evoca el ataque y los secuestros del 7 de octubre de 2023

El mural en blanco y negro del artista aleXsandro Palombo representa una imagen emblemática del ataque del grupo terrorista Hamas, el 7 de octubre de 2023

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En el tercer aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, el artista italiano aleXsandro Palombo inauguró en Milán un mural sobre la separación de Noa Argamani y Avinatan Or, dos de los jóvenes secuestrados durante el asalto al festival Nova. La obra, titulada October 7, fue instalada en un muro exterior de la Galería de Arte Moderno de Milán (GAM), en Via Palestro 16. Reconstruye una de las escenas que se difundieron durante el ataque: Argamani es trasladada en motocicleta hacia Gaza mientras extiende su brazo en dirección a Or, a quien otros hombres armados arrastran en sentido contrario.

Palombo dispuso a Noa Argamani y Avinatan Or en extremos opuestos y dejó un amplio espacio sin figuras entre ambos. Esa ausencia concentra la atención en el momento en que la pareja fue separada durante el ataque al festival. El mural reduce la imagen a los cuerpos y sus gestos. El brazo extendido de Argamani ocupa el centro simbólico de la escena. “Es el amor que busca resistir en el instante en que la violencia divide”, afirmó Palombo. La intervención traslada una imagen vinculada a la cobertura informativa del 7 de octubre al espacio público de Milán, con la intención de conservarla como memoria visual del ataque y de los secuestros cometidos ese día.

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La obra ubicada en el exterior de la Galería de Arte Moderno recrea la separación de Noa Argamani y Avinatan Or durante el asalto al festival Nova.

Argamani fue rescatada y Or regresó tras 738 días cautivo

Argamani fue liberada en junio de 2024 durante una operación israelí en Nuseirat. Or, por su parte, volvió a Israel el 13 de octubre de 2025, después de 738 días de cautiverio. La aparición de la obra coincide además con el anuncio de la muerte de Saher Nidal Latfi Sakr. El Ejército israelí lo identificó como el integrante de Hamas que conducía la motocicleta en la que Argamani fue trasladada desde el sur de Israel hacia Gaza el 7 de octubre de 2023.

El artista, que mantiene un perfil reservado, ha desarrollado obras sobre cultura popular, desigualdad, inclusión, diversidad, ética y derechos humanos. En esta ocasión, su intervención recupera una escena de la masacre del festival Nova para situarla frente a quienes circulan por la ciudad italiana. La obra quedó expuesta en el exterior de la GAM durante la fecha que marca tres años del ataque de Hamas contra Israel.

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[Fotos: prensa aleXsandro Palombo]