“Los Cuentos de Hoffmann” vuelven al Teatro Colón: la visión póstuma de Eugenio Zanetti, tres amores imposibles y siete funciones en octubre

El Teatro Colón repondrá la ópera Los Cuentos de Hoffmann con la puesta en escena concebida por Eugenio Zanetti

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El Teatro Colón levanta el telón para la reposición de Los Cuentos de Hoffmann, la producción que el artista Eugenio Zanetti concibió en 2019 y que regresa al escenario porteño tras siete años. La ópera de Jacques Offenbach llega como el anteúltimo título de la temporada lírica 2026 e inaugura su primera función este viernes 9 de octubre, a las 20.00 horas.

La dirección musical quedó a cargo de Carlo Montanaro, al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, mientras que el diseño escénico y de vestuario lleva la firma de Zanetti, quien murió en 2026 y había imaginado una puesta que combina escenografía, iluminación y coreografía en una misma visión artística. La puesta se completa con la colaboración en la dirección escénica de Carlo Argento, el diseño de vestuario adicional de Sebastián Sabas, la iluminación de Eli Sirlin y la coreografía de Irene Martens.

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La programación del espectáculo incluye siete funciones entre el 9 y el 16 de octubre

Siete funciones distribuidas durante dos semanas

El cronograma contempla siete representaciones: viernes 9, sábado 10, martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre, todas a las 20:00 horas, además de una función dominical el 11 de octubre a las 17:00 horas.

El elenco se divide en dos repartos que se alternan según la fecha. Jean-François Borras interpreta a Hoffmann los días 9, 11, 13 y 15, mientras que Leonardo Caimi asume el rol los días 10, 14 y 16. La soprano Marina Costa-Jackson encarna a Giulietta en el primer bloque de funciones, con Mariana Carnovali en el segundo. Completan el elenco Annalisa Stroppa y Daniela Prado como Nicklausse, Dmitry Ulyanov y Nahuel Di Pierro en los cuatro roles antagonistas (Lindorf, Coppélius, Docteur Miracle y Dapertutto), Mar Morán y Constanza Díaz Falú como Olympia, y Jaquelina Livieri junto a Laura Pisani como Antonia.

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El equipo creativo integra a Carlo Argento (foto, de pie) en la dirección escénica, Sebastián Sabas (foto, con micrófono) en el vestuario y Eli Sirlin en la iluminación

Una trama de amores imposibles inspirada en E.T.A. Hoffmann

El libreto, escrito en francés por Jules Barbier junto con Michel Carré, se basa en la pieza teatral Les contes fantastiques d’Hoffmann (1851), a su vez inspirada en relatos del escritor alemán E.T.A. Hoffmann. La historia transcurre durante una noche de borrachera en la que el protagonista relata cómo cortejó y perdió a tres mujeres: Olympia, una muñeca mecánica que él cree humana; Giulietta, una cortesana que le roba su reflejo en un espejo, y Antonia, una joven cantante que muere mientras canta.

El Coro Estable del Teatro Colón, dirigido por Miguel Martínez, completa el dispositivo artístico de esta reposición.

Los tenores Jean-François Borras y Leonardo Caimi alternan el papel principal en las distintas fechas

Información útil

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Colón, ubicada en Tucumán 1171, de lunes a sábado de 09.00 a 20.00 horas y los domingos de 09.00 a 17.00 horas, o a través del sitio www.teatrocolon.org.ar.

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La función del viernes 16 de octubre incluye beneficios para menores de 30 años: las localidades generales de todo el teatro, excepto Paraíso, tendrán un valor de 30.000 pesos, mientras que Paraíso costará 15.000 pesos.

Fotos: Máximo Parpagnoli/ Teatro Colón; Juanjo Bruzza/ Teatro Colón.